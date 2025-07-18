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Богословие политическое - Церковь и государство

Политическое богословие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, Ethics, Sociology Political Science
Series Современное богословие ББИ (31 books)
Современное богословие
Права человека заслуженно считаются одним из величайших политических достижений в истории человечества, решительным шагом на пути к свободному, справедливому и гуманному миру. После ряда политических, социальных, экономических и религиозных кризисов на Западе права человека вышли во второй половине XVIII столетия на авансцену мирового процесса вместе с американской и французской революцией. Начиная с их классических деклараций (1776 и 1789 гг.), права человека более или менее отчетливо стояли в центре политических событий.
Они стали динамической действительностью, которая могла ответить на великие вызовы, связанные с современными условиями жизни. Они - как ценный инструмент политико-правового гуманизма, как нить Ариадны в темном лабиринте времени. Собственно, эпоха универсальных прав человека начинается с их Всеобщей декларации ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщая декларация прав человека - подлинно гуманистический манифест после величайшей катастрофы в истории человечества в связи со Второй мировой войной. Права человека провозглашаются «в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства».
В наши дни террористических атак, глобального экономического кризиса и безвыходности плюрализма, который не просто связан с мультикультурализмом, а с постоянно уменьшающейся степенью общественного согласия в отношении ценностей и целей, брака и семьи, абортов и эвтаназии, воспитания и образования, добра и зла и т. д. Это автоматически влечет за собой затруднение в совместной ценностной ориентации. Права человека предлагают себя в качестве инструмента для решения многих проблем и для преодоления общемирового кризиса свободы. Последствия современной культуры и риски «технополиса» (Н. Постман) требуют в глобальном масштабе новых ответов, которые более не могут базироваться на прежних традиционных этических принципах. Для таких ответов и предлагают себя как опору права человека.

Политическое богословие

Под. ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко
Серия «Современное богословие»
М.: Издательство ББИ, 2019. - х + 364 с.
ISBN 978-5-89647-367-1

Политическое богословие - Содержание

Алексей Бодров. Религиозное и политическое в современном обществе. Предисловие
1. Церковь и государство
  • Карл Барт. Услуга церкви государству
  • Павло Смыцнюк. Извилистая граница: полис, гражданская религия и различение между sacrum и profanum
  • Сергей Чапнин. Православие в публичном пространстве: война и насилие, герои и святые
  • Борис Кнорре, Арсений Куманьков. «Богословие войны» в постсоветском российском православии
  • Алексей Зыгмонт. «Христианское государство»: обманчивая тень православного халифата
  • Кирилл Говорун. Фундаментализм в восточном христианстве
2. Права человека
  • Дитрих Бонхеффер. Церковь и мир I
  • Вселенский патриарх Варфоломей. Православие и права человека
  • Дэвид Хукема. Богословие и идеология в дискурсе о правах человека
  • Эммануэль Клапсис. Права человека и православная церковь в глобальном мире
3. Богословие и политика
  • Юрген Мольтман. Терроризм и политическое богословие
  • Рене Жирар. Устремление к крайности
  • Майкл Кирван. «Между политикой и апокалипсисом»: тео-политические истолкования современного мирового кризиса
  • Аристотель Папаниколау. Преодолевая политическое несторианство: на пути к халкидонской политике
  • Светлана Коначева. Слабость Бога как вызов для политического богословия
  • Давор Джалто. Что не так с «левыми» и «правыми»? Точка зрения православного христианина
  • Хелен Зоргдрагер. Гендеризация границ и границы против гендера: феминизм и политическое богословие в «постмайданной» Украине
  • Стивен Гарретт. Богословие и справедливость наций: поиски неуловимой справедливости в политически многообразном секулярном мире
  • Ахмет Ярлыкапов. Проблемы государственноконфессиональных отношений в условиях роста мозаичности ислама на Северном Кавказе
Об авторах и редакторах

Политическое богословие - Религиозное и политическое в современном обществе - Предисловие

Политическое богословие - тема, очень трудная для академического дискурса. Политическое, общественное и религиозное так тесно связаны, так сильно влияют друг на друга (и в истории, и в современности), а их границы настолько размыты и взаимопроницаемы, что иногда это напоминает перихорезис. Между тем эта тема чрезвычайно важна не только для богословского осмысления, но и для самой жизни в современном мире. То, что наше общество чрезвычайно политизировано, а религия играет все большую роль во многих местных и глобальных конфликтах и активно используется в политической борьбе - давно стало общим местом. Однако понять, что же такое религия в современном мире, становится все труднее. Набор ли это верований и практик (как привычно считать богослову или классическому религиоведу) или это, скорее, составная часть мировоззрения, культуры и традиции (что кажется очевидным на основании привычного общественно-политического дискурса)? Иногда кажется, что религия в ее классическом понимании, с ее верованиями, практиками и богословием, отошла на второй план и почти пропала из виду.
Чарльз Тейлор, один из ведущих современных философов, католик, пишет, что видоизменение религии в современном мире и ее дробление на мириады новых верований и практик - процесс неизбежный, он тесно связан с появлением модерна и постмодерна и развивается уже на протяжении, по крайней мере, 500 лет (вспомним здесь недавний юбилей Реформации). Однако Тейлор говорит не о Реформации, а о реформе, которая работала в современных западных обществах на протяжении этого времени. Отсюда ясно, почему планируемый и широко объявленный закат религии не произошел. Религия не уходит из нашей жизни, но видоизменяется вместе с изменениями человека и общества. Если мы не хотим вернуться в Средневековье, на 500 лет назад, когда религиозная картина мира была проста и понятна всем (по-разному на разных уровнях, разумеется), то нам нужно постараться разобраться в современной религиозной пестроте и в упомянутом перихорезисе политического, общественного и религиозного. Важно научиться отделять действительно религиозное (как бы непривычно оно не выглядело) от квазирелигиозного, обычно тесно связанного с часто навязанной идеологией или мировоззрением. Задача почти невозможная, но именно здесь богословский дискурс может быть очень полезен. В своей недавней программной речи на их местном Валдае Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, так описывает христианскую демократию:
Конечно, в Центральной Европе есть много неправильных представлений, связанных с христианством и политикой. ... Христианская демократия не призвана защищать религиозные аспекты веры - в этом случае христианские аспекты веры. ... Христианская демократическая политика означает, что образ жизни, определяемый христианской культурой должен быть защищен. Наша обязанность защищать не аспекты веры, а формы бытия, которые из них выросли. Это включает человеческое достоинство, семью и нацию - поскольку христианство не ищет универсальности через упразднение наций, но через их сохранение. ... Давайте уверенно заявим, что христианская демократия - не либеральна. Либеральная демократия либеральна, в то время как христианская демократия, по определению, не либеральна: она, если угодно, антилиберальна [illiberal]. ... Либеральная демократия предпочитает мультикультурализм, в то время как христианская демократия приоритизирует христианскую культуру - это антилиберальная концепция. Либеральная демократия за иммиграцию, христианская демократия против иммиграции - это опять истинно антилиберальная концепция. И либеральная демократия поддерживает новые формы семьи, в то время как христианская демократия покоится на основаниях модели христианской семьи - опять-таки, это антилиберальная концепция....
Яснее, пожалуй, не скажешь. Здесь ни о каком богословии и даже просто о христианстве нет и речи. Это идеологический конструкт, неприятие новых форм бытия и апелляция к так называемым традиционным ценностям. В России последние несколько лет риторика о традиционных ценностях пронизывает все уровни политико-религиозной жизни настолько, что это уже претендует на новую квазирелигию. Никто толком не может определить, о каких, собственно, ценностях идет речь. Традиционные ценности существенно отличаются в разных религиозных традициях. Активно работает российско-иранская группа по богословскому (!) православно-шиитскому диалогу, основным результатом которой являются декларации о защите традиционных ценностей против либерального западного влияния. Именно последнее, кажется, реально объединяет защитников традиционных ценностей, относящихся к разным религиозным традициям (или вовсе не исповедующим никакой религии). Если мы говорим о новой квазирелигии (со всеми ее быстро формирующимися ритуалами и жертвоприношениями), то подобное объединение и активное сотрудничество представителей разных религиозных и нерелигиозных традиций можно назвать суперэкуменизмом, новым религиозно-политическим движением. Здесь уместно сослаться на давно опубликованную ББИ «Декларацию ревнителей великой Схизмы им. Кардинала Гумберта и Патриарха Михаила Керуллария», основным мотивом которой является лозунг «Антиэкуменисты всех традиций объединяйтесь, только вместе мы сможем преодолеть экуменическую заразу!».
Тогда это казалось смешным, оказалось - пророческим. Все чаще встречаются публикации об «экуменизме 2.0», основанном на объединении «консервативных» сил самых разных религиозных традиций. В 2015 году ББИ организовал в Белграде международную конференцию «Политическое богословие». Она вызвала большой интерес специалистов - богословов и религиоведов - основных христианских конфессий. Лейтмотивом организации этой конференции было углубленное обсуждение религиозного и политического в жизни современного общества и их богословское осмысление. Основу предлагаемого сборника составляют избранные доклады с этой конференции и целый ряд статей ведущих мыслителей современности, которые активно работали и продолжают работать в этой области - Карла Барта, Дитриха Бонхёффера, Юргена Мольтмана, патриарха Варфоломея, Рене Жирара и других. Мы условно разделили книгу на три части: церковь и государство, права человека, богословие и политика, хотя, конечно, многие статьи выходят за рамки обозначенных тем. Мы надеемся, что эта книга будет хорошим вкладом в обсуждение и осмысление религиозно-политических процессов, проходящих в современном мире.
Алексей Бодров, Москва,, август 2018
2018-09-30
Views 1 534
Rating 5.0 / 5
Added 18.07.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

E
ecbantonkom 7 years ago

Огромное спасибо!
B
brat Andron 7 years ago

Хороший сборник. 

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