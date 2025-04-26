Дві слухачки - Бог кличе тебе

Ця книжка, що ми пропонуємо як духовні роздуми на кожен день, має свою, доволі бурхливу історію. Написана у середині 30-их років XX століття двома жінками в Англії, вона була майже відразу опублікована. Оскільки авторки побажали залишитися анонімними, то назвалися «Двома слухачками». Книжка відразу стала бестселером та залишається популярною, попри критику, і сьогодні. Ця критика стосується насамперед не так змісту, як форми і методу спілкування з Богом, який вибрали авторки. Вони були щиро переконані, що записані слова походять безпосередньо від Ісуса. Авторки, звичайно, не говорять про приватне об’явлення, а про метод, який полягає в очищені ума, зосереджені думок на Бозі і відкритті на дію Святого Духа. Небезпека цього методу в тому, що в людині діють не лише добрі, але й злі духи. Тому читачеві варто пам’ятати, що авторитет непомильного слова Божого у ділянках, важливих для нашого спасіння, має лише Біблія. Упродовж двох тисяч років існування християнство ви- працювало певні критерії тлумачення більш складних чи менш зрозумілих фрагментів Святого Письма та подає свою чітку позицію у питаннях віри і моралі. Слово Боже, перекладене на мову сучасних потреб і проблем, чуємо в офіційному навчанні Церкви, до якого завжди належить прислухатися. Чому ми видаємо цю книжку? Віримо, що в зведеній часто до обрядовости чи заінтелектуалізова- ної релігії ці прості, теплі тексти допоможуть віднайти обличчя Ісуса-Чоловіколюбця і побудувати ще глибші, особисті, стосунки з Богом. У книжці ми не знайшли текстів, які б розходилися з навчанням Церкви, але хотіли б наголосити, що не варто надавати цим текстам авторитету, якого вони не мають. Це роздуми і відчуття щиро віруючих людей, але аж ніяк не непомильне слово Боже чи приватні об’явлення.

Бог кличе тебе

Поради на щодень

Дві слухачки; пер. з англ. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2023. - 344 с.

ISBN 978-966-395-915-3

Бог кличе тебе - Зміст

1січня - 31 грудня