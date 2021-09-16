Очень уж широкие темы вынесены в заглавие нашей книги — шестой, выпущенной Лабораторией медиевистических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Разумеется, на последующих страницах мы можем лишь бегло их коснуться, обозначить свой интерес к ним — не более.

Представлениям о Боге в Средние века посвящены тысячи исследований, вышедших за несколько последних веков, и наверняка появятся новые тысячи в столетиях грядущих — насколько хватит жизни академической истории. Римом и народом медиевисты занимались, конечно, несопоставимо меньше, но и тут наберутся целые библиотеки. Возможно, когда-нибудь и мы постараемся монографически разобрать с разных сторон хотя бы какую-нибудь грань одного из таких больших сюжетов. Пока же сохраняем верность принципу множественной истории, давшему название сначала собственным трудам Лаборатории, а с недавних пор и более широкой по составу книжной серии.

За свежее слово «Полистория» мы не устаем благодарить авиньонского скриптора начала XIV в. Джованни Каваллини де Чер-рони. Оказалось, что созданный им образ «множественной истории» не только подходил к разнообразию повествований о былом в его собственное время, но и на удивление точно соответствует сегодняшней картине прошлого, ставшей «множественной» как никогда ранее. Никогда ранее историки не находили такого изобилия тем для своей работы. Никогда ранее они не пользовались столь разнообразными исследовательскими приемами. Никогда ранее не звучало такого разноголосия в историографии. А главное, никогда ранее историкам не было так отчетливо видно, что к подлинному пониманию прошлого можно приблизиться, лишь обсуждая различные взгляды на него, а не диктуя начальственным тоном якобы единственно мыслимые правильные его оценки. Сегодня история может быть только «множественной».

Бог, Рим, народ в средневековой Европе

(Polystoria)

Сост. и отв. ред. Михаил Бойцов, Олег Воскобойников

Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. - 345 c.

ISBN 978-5-7598-2111-3 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2285-1 (e-book)

Бог, Рим, народ в средневековой Европе - Содержание

Михаил Бойцов - Вводные замечания

КРЕСТ В КАМНЕ

Андрей Виноградов - Ex oriente crux. Ранняя эволюция византийских церквей типа вписанного креста в свете новых открытий

ИМЕНА УБИЕННЫХ

Анна Литвина, Федор Успенский - Загадка князя Святослава: имя и власть на ранних этапах существования династии Рюриковичей

РИМ ПОСЛЕ РИМА

Олег Воскобойников - Магистр Григорий и «чувство Рима» в Средние века

Магистр Григорий - Рассказ о чудесах города Рима. Перевод с латыни Олега Воскобойникова и Натальи Тарасовой. Комментарий Олега Воскобойникова

Михаил Бойцов - Юный герцог и Юлий Цезарь. Конструирование полезного прошлого в Австрии XIV века

МЫСЛЯЩИЙ ИНФАНТ

Александр Русанов - Между морализаторской риторикой и политической теорией: ценные мысли инфанта дона Педру

Послание инфанта Педру своему брату наследнику престола инфанту Дуарте, отправленное из Брюгге в 1425/26 году. Перевод со старопортугальского и комментарий Александра Русанова под редакцией Олега Воскобойникова

ТРУДНОЕ ВСЕМОГУЩЕСТВО

Василий Долгополов, Ульяна Доброва - Франческо делла Ровере и его трактат «О могуществе Божием»

Франческо делла Ровере - О могуществе Божием. Перевод Василия Долгополова и Алексея Корчагина под редакцией Ильи Аникьева. Комментарий Василия Долгополова

НАРОД КАК ПРОБЛЕМА

Михаил Дмитриев - «Русский народ» или «люди Божии»? Об особенностях протонациональных дискурсов в культуре Московской Руси

Список иллюстраций

Список сокращений

Указатель имен, понятий и географических названий. Составители Алексей Изосимов и Герман Бароян

Авторы

Abstracts

Contents