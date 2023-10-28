Богачев - Трилогия - Из ада вырвала меня рука Твоя

Москва, 27 сентября 1992 г.

В зале спорткомплекса “Измайлово” собрались бизнесмены, иностранцы, ксендзы, православные священники, представители различных вероисповеданий и национальностей. Справа от платформы, среди сумок и футляров от инструментов, расположилась семья в красивых украинских костюмах. На платформе - трибуна, микрофоны, сидят проповедники, гости. Группа “Эммануил” заканчивает петь, и зал с восторгом аплодирует. К микрофону подходит небольшого роста пастор-евангелист из США, Хосе Паскуа.

- Дамы и господа! Прежде чем мы закончим наш конгресс, я хочу еще раз представить вам семью христиан из Одессы. Пожалуйста, поднимитесь на платформу.

Зал громко аплодирует. На платформу поднимаются: Юрий с кобзой, Валентина с виолончелью, Валентин с сопилкой, Лилия с мелодикой.

- Эта семья из Украины, - продолжает Хосе, - покаялась и поверила в Бога всего полгода назад. Здесь находится пастор из Аргентины. Я прошу его подняться сюда и вместе с членами конгресса помолиться за эту замечательную семью христиан и попросить у Господа благословения на их евангелизационный труд.

Все участники конгресса встают и вместе со стоящими на платформе сливаются в общей молитве.

А полгода спустя, возвращаясь с евангелизации, Валентина и Юрий встретили очень приветливую, недавно покаявшуюся сестру Любу.

- Вы еще не видели Зинчика Ивана Демьяновича? - спросила она. - Он очень хочет встретиться с вами.

Вечером, зайдя в кабинет, где работала Люба, Валентина и Юрий уверенно направились к сидящему за столом уже немолодому высокому, стройному, худощавому брюнету, сосредоточенно разбиравшему письма. Он приветливо глянул на них.

- Юрий Богачев, - подавая руку, как своему старому другу, проговорил Юрий.

- Зинчик, - поднялся мужчина. - О, я слышал о вас. Вчера только слушал записи у Павла. Замечательно поете. Хотел переписать, так он не дал.

- Странно! Впервые видимся с вами, а такое впечатление, что всю жизнь знакомы, - подавая руку, улыбнулась Валентина.

- Это очень хорошо, что вы пишете песни.

- Это все Бог сделал, - вставил Юрий.

- Да, да, но какая же сила в них! Нужно, чтобы как можно больше людей услышали это чудо. А знаете что, вам надо было бы написать книгу.

- Да я не думал об этом. Сценарий для фильма у меня готов, а вот книжку... - в раздумье, неуверенно начал Юрий.

- Я берусь напечатать ее, а вы пишите.

Обуреваемые сомнением, вышли Юрий с Валентиной от Зинчика. Не планировали они книгу. Но у Господа Свои планы, и мысль о ее написании, благословенная Господом, вылилась в книгу в течение двух недель. Сегодня мы и представляем ее Вам, наш дорогой читатель.

Юрий Богачев – Трилогия - Из ада вырвала меня рука Твоя. Избранные. Ведет нас Дух Святой

Луцк: ״Християнське життя“, 2001. - 320 с.

Юрий Богачев – Трилогия – Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ. Из ада вырвала меня рука Твоя

Глава 1 Детство - Глава 2 Не сотвори кумира - Глава 3 Сети суеты - Глава 4 Во власти сатаны - Глава 5 Дьявольские игры - Глава 6 Рождение свыше - Глава 7 Искушение - Глава 8 Действие Святого Духа - Глава 9 Благословение Господне - Глава 10 Жизнь во Христе - Вместо заключения Живой свидетель живого Бога

КНИГА ВТОРАЯ. Избранные

К читателю - Глава 1 Загнанный - Глава 2 Брошенное семя - Глава 3 Ведущий - Свидетельство первое - Глава 4 В житейских лабиринтах - Глава 5 Милость Божия - Глава 6 Гримасы мира - Свидетельство второе - Свидетельство третье - Глава 7 У последней черты - Глава 8 Обманчивые дороги - Глава 9 Не бойся, ибо Я - с тобою! - Глава 10 Альфа и Омега - Заключение

КНИГА ТРЕТЬЯ. Ведет нас Дух Святой