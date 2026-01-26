Богатырёв - Мышление и откровение
В своем историческом бытовании философия представляет собой развивающееся целое, в котором можно выделить три момента. Внешним элементом являются ее исторически обусловленные социальные функции. В такой ипостаси она может выступать «созидательницей наук» и форм всеобщего воспитания, институтом, где осуществляются ученые изыскания, образованной «служанкой богословия», местом формирования идей «третьего сословия», родоначальницей научного мировоззрения и политической идеологии, нигилизма и деструкции «дискурсов власти», а также многого другого. Изучение «социальных практик» философии оказывает, насколько они были разнообразны и связаны с историей ее бытования.
Вторым элементом являются те «профессиональные технологии», которые философия использует для описания, обоснования и трансляции своих идей. Обычно их и исследует историк философии, выделяя и специфицируя «типы менталитета», присущие всей эпохе или определенной школе, обнаруживая их предпосылки и задаваясь вопросом об их актуальности. Свободное ориентирование в этих технологиях часто (не всегда справедливо) воспринимается как «признакпрофессионализма».
Дмитрий Кириллович Богатырёв – Мышление и откровение - Систематическое введение в христианскую метафизику
4-е изд. — СПб.: Изд-во РХГА, 2022. — 448 с.
ISBN 978-5-907613-06-5
Дмитрий Кириллович Богатырёв – Мышление и откровение – Содержание
Светлов Р. В. Собирание себя
От автора
Предисловие
1. Систематическое мышление в век постмодерна - 2. Христианская метафизика в «постхристианском мире» - 3. Русская мысль в постсоветском обществе
Введение. Философия в пространстве культуры
§ 1. Философия между наукой, искусством, моралью и религией - § 2. Философия и науки - § 3. Философия как опытная наука - § 4. Философия в этико-аксиологическом контексте - § 5. Философия и искусство - § 6. Философия и религия - § 7. Философия и теология - § 8. Философский атеизм как бунт разума - § 9. Боговоплощение как условие возможности христианской философии - §10. Философия вне, внутри и около Церкви - §11. Миссия философии в культуре - §12. Христианская метафизика и Пятидесятница
Раздел первый ГНОСЕОЛОГИЯ
Глава первая. Человечность познания
Глава вторая. Путь и строение познания
§ 1. Задачи гносеологического введения - § 2. Чувственность - § 3. Представление и понятие - § 4. Рассудок и разум - §5. Категории
Глава третья. Разум между оправданием, критикой, осуждением и преображением
Глава четвертая. Духовное познание
§ 1. Специфика духовного постижения - §2. Символ - §3. Смысл - § 4. Экзистенциал
Глава пятая. Чувство, разум и интуиция
Глава шестая. Субъект познания
§ 1. Дух как лицо - § 2. Одухотворение разума - § 3. Трансцендентальный субъект
Глава седьмая. Трансцендентальная память
§ 1. Субстанция познавательных актов - § 2. Познание и грехопадение - § 3. Миф и Откровение
Глава восьмая. Истина
§ 1. Обзор проблемы - § 2. Научно-философский образ истины - § 3. Религиозно-этическое переживание истины - § 4. Конкретность истины - § 5. Истина в горизонте секуляризации
Глава девятая. Мышление и Боговоплощение
Раздел второй ОНТОЛОГИЯ
Глава первая. Переход от гносеологии к онтологии
Глава вторая. Бытие
Глава третья. Субстанция
§ 1. Генезис понятия субстанции: сущность и бытие - § 2. Идея субстанциального, ее религиозный фундамент и культурно-исторический контекст - § 3. Всеобщее и всеединое - § 4. Субстанция и Сущий
Глава четвертая. Свобода
§ 1. Постановка проблемы - § 2. Свобода как религиозно-онтологическая категория - § 3. Эволюция понятия свободы в истории философии - § 4. Идея свободы в русской религиозной метафизике
Глава пятая. Переход от онтологии к аксиологии
Раздел третий АКСИОЛОГИЯ
Глава первая. Типы мировоззрений
Глава вторая. Идеализм
Глава третья. Материализм
Глава четвертая. Иррационализм
Глава пятая. Позитивизм
Глава шестая. Теизм
Глава седьмая. Атеизм
Заключение
Избранная библиография
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