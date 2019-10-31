Идею написать европейскую историю дискриминации народов рома, уничижительно прозываемых по-немецки «цыганами», так или иначе спровоцировал случай. Она восходит к тем волнующим и взволнованным годам после того, как в начале девяностых рухнула социалистическая система и пал железный занавес.

Поскольку я давно уже занимался темой своих и чужих в литературе, мне пришлось на одном мероприятии, в ситуации, когда внезапная эпидемия насилия, основанная на враждебности к иностранцам, прокатившись по всей Германии, пробудила былые страхи перед тем прошлым, которое казалось уже преодоленным, – короче, мне тогда пришлось привести пару поясняющих соображений, которые в гуманитарных науках того времени имели неоспоримый вес. При изучении погромов в Ростоке-Лихтенхагене, масштабы и сопутствующие обстоятельства которых небезосновательно напомнили председателю Центрального совета евреев в Германии, Игнацу Бубису, страшные бесчинства 9 ноября 1938 г., так вот, я наткнулся тогда на высказывание шестнадцатилетней школьницы, которая активно участвовала в акциях насилия, и поэтому – чуть ли не в награду за участие – у нее взяли интервью: «Если бы жгли цыган, я бы ничего не имела против. Вьетнамцев – нет, а на синти и рома – наплевать». Это торжествующее презрение и полную отключку человеческого восприятия, прозвучавшую в холодно брошенном «наплевать», я долго не мог забыть. Преступница оправдывает свое желание убивать причислением жертвы к другой ступени иерархии. Чужаков, неважно, какого происхождения, она заведомо мнит гораздо ниже себя. Но «цыгане» котируются вообще, как «отбросы общества», по ту сторону любой границы человечности. Если оглянуться назад, на историю народов рома за шесть столетий их присутствия.

Клаус-Михаэл Богдаль - Европа изобретает цыган - История увлечения и презрения

Издательство «Языки Славянской Культуры», 2018. - 396 с.

ISBN 978-5-907117-05-1

Клаус-Михаэл Богдаль - Европа изобретает цыган - История увлечения и презрения - Содержание

Пролог

Часть I

1.Прибытие «паломников из Египта» Фрагменты: хроники, историографии, памятники права Легенды: из Библии в историю Кочевники из несуществующей страны

2.Чужаки, которые остаются «Бесстыдные люди»: презрение и изоляция Территориальность как террор: преследование и изгнание Тайны происхождения

3. Спутники сатаны Безбожники: язычники, еретики, сатанисты Египетские маги: предсказание и раскрытие истины Вредоносное и огненное колдовство

4. Что остается в памяти Прекрасная цыганка: Ла гитанилла Сервантеса и ее двойники в Европе «Братство бродяг»: цыганские империи «Оборванный сброд»: банды разбойников и цыган «Лесные люди»: дикари, которых не приручить

5. Привести в порядок дом человечества. Цыгане и антропология просвещения Толкующее насилие: популяризация знаний о цыганах В союзе презренных народов Открытие «цыганского языка» и его индийского происхождения Антропологические иерархии: цыгане и европейский «культурный человек»



Часть II

1.Вознесение на небо и низвержение в ад. Цыганская романтика в Европе Национальный миф о возвращении: «Изабелла Египетская» Ахима фон Арнима Спасители традиций: «Гай Мэннееринг, или Астролог» Вальтера Скотта Отработка навыков свободы: Александр Пушкин «Цыганы» «Нам, цыганкам, нужно немного – вольный воздух да любовь»: «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго Укоренение в народной жизни: Стен Стенсен Бликер «Жизнь келтрингов»

2. «Прочь в цыганскую страну». Тривиализация и инфляция Европейский беспорядок после революции: прорицатели, заклинатели, похитители детей, торговцы девочками «Дикий танец и песня родная»: Венгерский патриотизм и цыганская музыка «Последние из могикан» Европы: Джордж Борроу и другие доверители цыган «Африка начинается в Пиренеях»: «Кармен» Проспера Мериме и ориентализация

3. «Они люди, но не такие люди, как мы». Цыгане и этнография Естественный народ посреди цивилизации «Подобно кафрам, индейцам, восточным людям»: деевропеизация цыган

4. Тайны чужого племени Рискованный обмен: встречи на окраине общества Жизнь с испытательным сроком: интеграция и ассимиляция



Часть III

1.Банда «асоциальных элементов». Расистский взгляд «Пария умер, ария победил»: «Чандала» Стриндберга Среди тварей: инстинкты, бескультурье, насилие Смешения: любовь без последствий Криминальная биология и расовое учение: цыгане и «смертельные науки»

2. Люди – братья. Фигуры сближения в Германии, Испании и Советском Союзе В Лиге безродных: цыгане как жертва социального обнищания «Канте хондо»: народная культура и авангард в Испании Цыгане, один из народов Советского Союза

3. «Товарищ цыган». Освобождение и принудительное расселение в литературе социалистических стран Боевое крещение у партизан Исчезнуть в народных массах, всплыть в нищете

4. Кочевники-привидения – призрачная жизнь. Цыгане в европейской литературе после 1945 года По-прежнему воры и асоциальные элементы Кто отмечает, тот забывает: Сент-Мари-де-ла-Мер и цыганский фольклор Замещенные воспоминания о преследованиях и уничтожении 5. Собственным голосом. Мемориальная литература синти и рома Освенцим, Равенсбрюк, Лакенбах: свидетельства выживших «Time of the Gypsies»: рассказать о собственной истории



Эпилог

Благодарность

Литература

Серия научных трудов

Клаус-Михаэл Богдаль - Европа изобретает цыган - История увлечения и презрения - Пролог

Почему представители народов рома чуть ли не рефлекторно воспринимались и воспринимаются как опасность, стоит им где-то появиться? Как выглядят те тайные знаки угрозы, которые им присущи и всегда приписывались? Их телам, их поведению или просто самому их существованию? И как получилось, что никто не соглашается терпеть их присутствие и близость, а жизнь бок о бок с ними кажется немыслимой? Поиски обоснованного объяснения уводят нас к средневековым нашествиям и захватам территорий монголами и тюрками, которые, как и народы рома, избрали для продвижения восточную оконечность Европы, которая считалась наиболее открытой и уязвимой. Самые ранние обозначения неизвестных чужаков как «татары» и «египтяне» указывают именно на эту связь. Их кочевой образ жизни укрепил представление о некоем народе из степей или из пустыни. Хотя представителей народности рома, приходящих то небольшими группами, то более крупными объединениями племен, впрямую не причисляли к вышеназванным завоевателям, но нередко рассматривали либо как их хлипкий авангард, либо как засланных ими коварных шпионов. Еще с первых шагов чужеродности миролюбивых переселенцев стали приписывать угрожающие черты.

Однако ненависть к цыганам – это не просто версия антисемитизма, как неоднократно утверждалось. Если постараться более подробно проследить отношения народов рома с местным населением, то для этой точки зрения, – утвердившейся после 1945 г. на базе недавней расистской политики Германии, направленной на уничтожение в равной мере как евреев, так и цыган, – не останется никаких оснований. В этой книге народы рома будут рассматриваться не в контексте истории антисемитизма и преследования евреев, в который их по вполне понятным политическим причинам поставили в том числе и сами синти и рома. Будет показано, что корни, причины, развитие и функции презрения к народам рома и увлечения определенными элементами их образа жизни отличны от соответствующих корней и т. д. антисемитизма, даже при наличии исторических параллелей и точек схождения, а также с учетом того факта, что современный социально-биологический расизм направляет на обе эти группы свою волю к истреблению в равной степени.

Важнейшие различия между ними здесь только намечены. В то время как народы рома считались таинственными чужаками неясного происхождения, евреи стояли у основ европейской цивилизации и были неразрывно связаны с еще одной ее основой – христианством. Поэтому время и обстоятельства появления народов рома в Европе имеют столь исключительное значение для дальнейшего развития. Аналогичное кардинальное отличие обнаруживается относительно обозначения евреями самих себя, которое транслировалось наружу самым разным образом, тогда как о культуре народов рома практически ничего невозможно было узнать. Для истории с увлечением ими немаловажно, что образ жизни «цыган», общественное устройство которых, бесписьменное, основанное на устной традиции, сравнивалось с жизнью «дикарей» вне Европы, еще с начала XVII в. стали идеализировать как фольклор. Помимо всего прочего, бедные, ничем не обладающие народы рома, в противоположность евреям, воспринимались дети лесов, лугов, степей и дорог, а не как порождение городов, не как деятели торговли, науки и культуры.