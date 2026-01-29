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Богдан - Западный эзотеризм и ритуалы инициации

Богдан - Западный эзотеризм и ритуалы инициации
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Хенрик Богдан — профессор религиоведения на кафедре литературы, истории идей и религии Гетеборгского университета, Швеция, специализирующийся на альтернативных формах религии, таких как западный эзотеризм, новые религиозные движения и тайные/посвятительные общества. С 2016 года он является секретарем Европейского общества изучения западного эзотеризма (ESSWE).

В своей книге «Западный эзотеризм и ритуалы инициации», которая ранее издавалась под названием: «От тьмы к свету: западные эзотерические ритуалы инициации» и представляла собой докторскую диссертацию автора, Хенрик Богдан исследует историческое развитие и связь с Западной эзотерикой масонских ритуалов инициации, которые были частью Западной культуры более трёхсот лет. Начиная с Ремесленных степеней масонства — как бы чертежей всех более поздних масонских ритуалов инициации — Богдан исследует развитие Масонских Высших Степеней, Герметического Ордена Золотой Зари — самого влиятельного из всех оккультных инициатических обществ XIX века — и ведовство Джеральда Гарднера 1950- х годов, одного из первых крупномасштабных западных эзотерических движений новых религий. Богдан также показывает, как разные ритуалы передают разные элементы Западной эзотерической традиции: некоторые масонские ритуалы учат алхимии, Золотая Заря учит каббале, а ведовство учит принципам сексуальной магии.

Книга Богдана является ценным вкладом в развивающуюся академическую дисциплину Западного эзотеризма и новых религий и представляет важный лингвистический и исторический шаг вперёд в этой ранее непризнанной области.

Хенрик Богдан - Западный эзотеризм и ритуалы инициации

издание Inverted Tree, г. Харьков, 2023 г. —326 с.

Хенрик Богдан - Западный эзотеризм и ритуалы инициации - Содержание

Введение

Глава 1. Западный эзотеризм

  • Введение

  • Обозначение области исследований

  • Исследовательские парадигмы Западного эзотеризма

  • Западный эзотеризм в теории и на практике

  • Западные эзотерические течения

  • Западные эзотерические ритуалы инициации

  • Заключительные выводы

Глава 2. Ритуалы инициации, тайные общества и масонские инициатические общества

  • Ритуал как область исследований

  • Обряды Перехода

  • Обряды инициации

  • Тайные общества

  • Тайна и масонские инициатические общества

  • Масонские инициатические общества

  • Масонские ритуалы инициации

  • Масонская терминология XVII века

  • Заключительные выводы

Глава 3. Исторические предпосылки

  • Античные и средневековые ИСТОЧНИКИ

  • «Новая Платоновская академия» во Флоренции

  • Распространение Западного эзотеризма в Европе

  • Эзотерические миссии Джордано Бруно и Джона Ди

  • Кристиан Розенкрейц и манифесты розенкрейцеров

  • Заключительные выводы

Глава 4. Ремесленные степени масонства

  • Возникновение масонства

  • Раннее масонство и западный эзотеризм

  • Свидетельства проведения ритуалов до 1730 года

  • Степень Мастера-Масона и ритуальное воссоздание легенды о Хираме

  • Заключительные выводы

Глава 5. Высшие или дополнительные степени масонства

  • Введение

  • Тамплиерский и Шотландский обряды

  • Египетский обряд

  • «Эзотерическое» масонство

  • Истинное масонство или Académie des Vrais Maçons

  • Заключительные выводы

Глава 6. Герметический Орден Золотой Зари

  • Введение

  • История

  • Заметка об источниках

  • Описание ритуала Неофита

  • Анализ ритуала Неофита

  • Заключительные выводы

Глава 7. Современное языческое ведовство или Викка

  • Джеральд Гарднер или рождение Викки

  • Связь с Кроули

  • Гарднер и ведовские ритуалы посвящения

  • Первая степень: Ведьма и Жрица/Жрец

  • Инициация Первой Степени

  • Вторая степень: Верховная Жрица/Жрец

  • Третья степень: Верховная Жрица/Жрец

  • Заключительные выводы

Глава 8. Заключение

Приложение

Список использованной литературы

Views 376
Rating 5.0 / 5
Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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