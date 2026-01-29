Хенрик Богдан — профессор религиоведения на кафедре литературы, истории идей и религии Гетеборгского университета, Швеция, специализирующийся на альтернативных формах религии, таких как западный эзотеризм, новые религиозные движения и тайные/посвятительные общества. С 2016 года он является секретарем Европейского общества изучения западного эзотеризма (ESSWE).

В своей книге «Западный эзотеризм и ритуалы инициации», которая ранее издавалась под названием: «От тьмы к свету: западные эзотерические ритуалы инициации» и представляла собой докторскую диссертацию автора, Хенрик Богдан исследует историческое развитие и связь с Западной эзотерикой масонских ритуалов инициации, которые были частью Западной культуры более трёхсот лет. Начиная с Ремесленных степеней масонства — как бы чертежей всех более поздних масонских ритуалов инициации — Богдан исследует развитие Масонских Высших Степеней, Герметического Ордена Золотой Зари — самого влиятельного из всех оккультных инициатических обществ XIX века — и ведовство Джеральда Гарднера 1950- х годов, одного из первых крупномасштабных западных эзотерических движений новых религий. Богдан также показывает, как разные ритуалы передают разные элементы Западной эзотерической традиции: некоторые масонские ритуалы учат алхимии, Золотая Заря учит каббале, а ведовство учит принципам сексуальной магии.

Книга Богдана является ценным вкладом в развивающуюся академическую дисциплину Западного эзотеризма и новых религий и представляет важный лингвистический и исторический шаг вперёд в этой ранее непризнанной области.

Хенрик Богдан - Западный эзотеризм и ритуалы инициации

издание Inverted Tree, г. Харьков, 2023 г. —326 с.

Хенрик Богдан - Западный эзотеризм и ритуалы инициации - Содержание

Введение

Глава 1. Западный эзотеризм

Введение

Обозначение области исследований

Исследовательские парадигмы Западного эзотеризма

Западный эзотеризм в теории и на практике

Западные эзотерические течения

Западные эзотерические ритуалы инициации

Заключительные выводы

Глава 2. Ритуалы инициации, тайные общества и масонские инициатические общества

Ритуал как область исследований

Обряды Перехода

Обряды инициации

Тайные общества

Тайна и масонские инициатические общества

Масонские инициатические общества

Масонские ритуалы инициации

Масонская терминология XVII века

Заключительные выводы

Глава 3. Исторические предпосылки

Античные и средневековые ИСТОЧНИКИ

«Новая Платоновская академия» во Флоренции

Распространение Западного эзотеризма в Европе

Эзотерические миссии Джордано Бруно и Джона Ди

Кристиан Розенкрейц и манифесты розенкрейцеров

Заключительные выводы

Глава 4. Ремесленные степени масонства

Возникновение масонства

Раннее масонство и западный эзотеризм

Свидетельства проведения ритуалов до 1730 года

Степень Мастера-Масона и ритуальное воссоздание легенды о Хираме

Заключительные выводы

Глава 5. Высшие или дополнительные степени масонства

Введение

Тамплиерский и Шотландский обряды

Египетский обряд

«Эзотерическое» масонство

Истинное масонство или Académie des Vrais Maçons

Заключительные выводы

Глава 6. Герметический Орден Золотой Зари

Введение

История

Заметка об источниках

Описание ритуала Неофита

Анализ ритуала Неофита

Заключительные выводы

Глава 7. Современное языческое ведовство или Викка

Джеральд Гарднер или рождение Викки

Связь с Кроули

Гарднер и ведовские ритуалы посвящения

Первая степень: Ведьма и Жрица/Жрец

Инициация Первой Степени

Вторая степень: Верховная Жрица/Жрец

Третья степень: Верховная Жрица/Жрец

Заключительные выводы

Глава 8. Заключение

Приложение

Список использованной литературы