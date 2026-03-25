— Вельми скорбен святейший Никон патриарх, — отвечал инок, подчеркивая голосом патриарший титул, чтобы указать купцу на его невежество, но далее разговорился живее: чувствовалось, что чернец давно хотел излить скопившееся на душе. — Не един год зело томили святейшего лютым заточением зде, в Кириллове, держали безысходно в вельми неугожей от нагревания и угару келье, отчего принял блаженный великую болезнь, едва и житие свое не скончал. Болен святейший патриарх болезнью великою — вставать и на двор выйти не может. Ныне же — тому назад день или вящще — несмотря на болезнь свою, поднялся и стал готовиться в путь — неведомо куда. Мы же, зря его так творяща, не стали мешать, ибо видим, что в скорби и беспамятстве пребывает. Уж не один раз начинал собираться — а сегодня сам оделся в свою одежду, убрал власы и бороду, сел в кресла и всем нам, слугам своим, говорит: «Аз готов есмь, а вы чего ради не собираетесь? Смотрите, скоро за нами будут!» Ныне, видишь сам, сидит, ждет незнамо чего.
Андрей Петрович Богданов - Патриарх Никон и раскол русской церкви
М.: Вече, 2018. — 304 с. : ил. — (Россия. Моя история).
ISBN 978-5-4484-0215-9
Андрей Богданов - Патриарх Никон и раскол русской церкви - Содержание
Часть 1 ПАТРИАРХ НИКОН
ВОСПОМИНАНИЯ
Кириллов монастырь
Царское прощение
Царское обещание
Глава 2 ДВА МЕЧА
Выбор между ревнителями благочестия и греками
На Новгородской митрополии
Восстание
Расправа с ревнителями и обрядовые реформы
Глава 3 ТРИУМФ И ОПАЛА
На вершине власти
Против царя
Исход из Москвы
Глава 4 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Добровольная ссылка
Низвержение
Приговор
Мера жизни
Часть 2 РАСКОЛЬНИКИ
Часть 3 НИКОНИАНЕ
Глава 1 ИОАСАФ II
Патриарх Никон и раскол Русской церкви
Глава 2 ПИТИРИМ: ПОКАЯНИЕ И ГОРДЫНЯ
Тень Никона
Украинские маневры
«Отравители»
Вокруг патриаршего престола
Новгородский митрополит
Патриаршество
Источники и литература
