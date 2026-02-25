Благодаря тому, что в XX и XXI вв. мы очень многое узнали о русской книжности и документах XVII в., вплоть до реформ Петра I, мы можем дать ответ и на другой вопрос, прямо вытекающий из старинных жарких споров о Суханове. Это вопрос о влиянии его взглядов на последующую историософскую традицию. Ответ на него звучит неожиданно. Реформы Никона, сделавшие «Прения с греками о вере» остро актуальными, не только не перечеркнули взглядов Арсения на избранность и превосходство русского благочестия в глазах сторонников официальной церкви, но вообще никак не повлияли на убеждения российского общества, сформулированные Сухановым. Вся система идей развивалась, как будто никакого Никона и не было. Общество просто отбросило официальную грекофилию, в которой и сам Никон был неискренен. Если Арсений полагал нужным подчеркнуть в «Прениях» именно святость царства, то просвещенный царь Федор Алексеевич, венчаясь на царство в 1676 г., сделал эту идею главной в изменениях своего чина венчания, и ее только укрепили в 1682 г. цари Иван и Петр. Авторы крупных исторических произведений развивали и совершенствовали после Суханова идеи его «Прений» и «Хронографа», а составители и переписчики множества кратких, доступных всему народу летописцев и хронографцев без всяких сомнений выражали те же мысли, что и Арсений.

Очевидно, сами «Прения с греками о вере», к которым мои великие предшественники в XIX в. обратились, чтобы открыть окно в идейное состояние русского общества в связи с реформами Никона, на самом деле являются окном. Но открывающим нам гораздо более широкое и важное явление: формирование представлений о Российской державе, в которой мы с вами живем.

В 1650 г., «марта в 30 день, едучи с Москвы, живоначальные Троицы Сергиева монастыря старец Арсеней» заночевал в Молдавии в сербской обители — метохии Афонского Зографского монастыря святого Георгия Победоносца, одного из трех древних славянских монастырей Святой горы. За трапезой игумен с братией рассказали московскому посланнику на Православный Восток Арсению Суханову о возмутительном случае преследования монахами греческих афонских монастырей святой жизни сербского старца, который «жил в ските, и держал книги московския у себя и крестился крестным знамением по московску ». Старец был поставлен перед собором и защищал традицию двуперстного крестного знамения, ссылаясь на труды другого афонского инока, прославленного на Руси Максима Грека. Несмотря на его красноречие, греки признали «московския книги еретическими», «распыхались яростию» и чуть не сожгли серба. Старца «всяким жестоким смирением смиряли, и безчестили и привели де его ко клятве, что впредь ему так не креститься и прочих не учить. А что де у него было книг печатных московских, и то у него все взяли и пожгли; да и сербьскую де писменую книгу туто ж сожгли. А московских книг сожгли: Кирила Еросалимского, и Многосложной Свиток, и Псалтырь (со) следованием». Московский посланник Арсений Суханов вынужден был открыть дело об оскорблении государевой чести.

Так драматично начинается памятник, который Н.Ф. Каптерев в результате глубокого исследования назвал самым полным и систематическим выражением русских воззрений на греческое и русское благочестие в XVII в.Не менее резко сочинение завершается.

«Слышите, греки, и внимайте, — восклицает старец Арсений, — и не гордитеся, и не называйте себя источником, яко се ныне Господне слово евангелское збылося на вас. Были вы первии, а ныне стали последни. А мы были последний, а ныне перви». Не удовлетворившись этой очевидной для XVII в. констатацией ситуации в мировом православии, Суханов делает историческое отступление. «Был у Бога возлюбленный Израиль, — пишет он, — и Израиля Бог отверже и предасть их в запустение. И в место Израиля приял Бог вас греков и прочих верующих. И церквы жидовския разорены, и в то место созданы быша христианския. И от того времени вы греки разгордестеся над многими и называете себе источником вере всем. И за ту вашу гордость и вас Бог отринул, якож (е) жидов, царство ваше отдал поганину, бусормином и вас всех в неволю, и детей ваших емлют в янычаня и неволею бусорманят, и церкви ваши мечетами учинены, и жон ваших бусорманы за себе берут».

В этой ситуации, продолжает обличать греков Арсений, «какия вы нам учители и источник? И сами у темной власти живете под началом у бусорман, и сами себя просветить не можете, а называетеся всем вы источник! Скажите ми: кого вы своим учением просвещаете? Уже от вашего учения мало вы не все бусорманились. И церкви ваши помече-тены, но токмо лишь след мало знать. Вы ж (е) патриархов своих сами меж себя удавливаете, а иных в воду сажаете; и ныне у вас в Цареграде 4 патриарха». Греки возразили публицисту, говоря, что на православном Востоке «патриархов турки переменяют». Суханов ответил правду, что «турчин переменяет все по вашему прошению, а не собою». На этих словах произведение завершается в рукописной традиции, что было хорошо известно, а главное, как мы убедимся далее, и в автографе самого Суханова.

Андрей Петрович Богданов - «Прения с греками о вере» 1650 г. Отношения Греческой и Русской церквей в XI-XVII вв.

(Русская история: эпохи)

М.: Академический проект; Директ-Медиа, 2020. — 563 с.

ISBN 978-5-8291-2468-7 (Академический проект)

ISBN 978-5-4499-0542-0 (Директ-Медиа)

Андрей Петрович Богданов - «Прения с греками о вере» 1650 г. Отношения Греческой и Русской церквей в XI-XVII вв. - Содержание

К читателю

Введение

Часть 1. Прения о вере Арсения Суханова в борьбе идей и историографии XVII-XIX вв

Реалии и мифы XVII-XVIII вв

От митрополита Евгения до митрополита Макария

«Прения» в идейной борьбе 1880-1890-х гг

Достижения и проблемы археографов

Отзвуки великих свершений

Часть 2. Авторские редакции Прений Арсения Суханова о вере

Авторизованный список и традиция

Автограф «Прений с греками о вере»

Три редакции «Прений» и их автор

Первая редакция «Прений с греками о вере»

Вторая редакция «Прений»

Третья редакция «Прений»

Реконструкция протографа традиции «Прений»

Авторская мотивация прений

Часть 3. Идейный контекст Прений с греками о вере в XI-XVII вв

Греческий авторитет в Древней Руси

Московское православное царство XIV-XV вв

Благочестивое царство русское. Конец XV-II треть XVI в

Великое Российское царство и Московский патриарший престол

Основы царской власти в чинах венчания русских царей

Концепция Суханова в исторической мысли XVII в

Итоги «бунташного столетия»

Заключение

Приложение. Арсений Суханов. Прения с греками о вере: тексты авторских редакций

Первая и вторая редакции

Реконструкция третьей редакции

Список архивных источников

Список литературы и публикаций источников

Список сокращений