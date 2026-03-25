Богданов - Русские патриархи от Никона до Адриана

«Полицейское государство» есть не только и даже не столько внешняя, сколько внутренняя реальность. Не столько строй, сколько стиль жизни. Не только политическая теория, но и религиозная установка. «Полицеизм» есть замысел построить и «регулярно сочинить всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя, ради его собственной и ради “общей пользы” или “общего блага”. “Полицейский” пафос есть пафос учредительный и попечительный. И учредить предлагается не меньшее, что, как всеобщее благоденствие и благополучие, даже попросту “блаженство”. И попечительство слишком скоро превращается в опеку...». «В своем попечительном вдохновении, — продолжает Г. Флоровский, — “полицейское государство” неизбежно оборачивается против Церкви. Государство не только ее опекает. Государство берет от Церкви, отбирает на себя, берет на себя ее собственные задачи. Берет на себя безраздельную заботу о религиозном и духовном благополучии народа. И если затем доверяет или поручает эту заботу снова духовному чину, то уже в порядке и по титулу государственной делегации (“vicario nomine”), и только в пределах этой делегации и поручения Церкви отводится в системе народно-государственной жизни свое место, но только в меру и по мотивам государственной полезности и нужды.
Богданов Андрей - Русские патриархи от Никона до Адриана
М.: Академический проект, 2015. 548с.
Серия "Русская история: эпохи"
ISBN 978-5-8291-1826-6
Богданов Андрей - Русские патриархи от Никона до Адриана - Оглавление
ПАТРИАРХ НИКОН
Глава 1. Воспоминания
Глава 2. Два меча
Глава 3. Триумф и опала
Глава 4. Противостояние
Глава 5. Свидетельства источников
ПАТРИАРХИ ИОАСАФ II И ПИТИРИМ
Глава 1. Никониане
Глава 2. Иоасаф II
Глава 3. Питирим: покаяние и гордыня
Глава 4. Свидетельства источников
ПАТРИАРХ ИОАКИМ: ВЫСШИЙ СВЯЩЕННОНАЧАЛЬНИК
Глава 1. Путь наверх
Глава 2. Последний патриарх «Тишайшего»
Глава 3. В царствование реформатора
Глава 4. Московское восстание
Глава 5. Великий «мудроборец»
Глава 6. Регентство (1682-1689)
Глава 7. Свидетельства источников
ПАТРИАРХ АДРИАН: ПОСЛЕДНИЙ МОЛИТВЕННИК
Глава 1. Последний молитвенник
Глава 2. За гранью
Глава 3. Свидетельства источников
Заключение
Источники и литература
Список сокращений
