Боги, духи и ёкаи японской мифологии
Специфика японской культуры не может не поражать. Когда говорят о причинах ее своеобразия, прежде всего упоминают о длительной изоляции островного государства, лишь изредка прерываемой визитами представителей тех или иных народов. Впрочем, визиты эти носили нерегулярный, эпизодический характер и не могли оказать существенного влияния даже на быт, не говоря уж о менталитете.
Но в каких же условиях формировался типично японский менталитет, судить о котором теперь мы можем как по старинным сказаниям, так и по современным произведениям искусства, которые охотно к этим сказаниям обращаются? Специфическое географическое положение Японии предопределило не только политическую и культурную изоляцию страны восходящего солнца, но и частые природные катаклизмы — извержения Фудзиямы, землетрясения, цунами.
Хрупкое существование на грани жизни и смерти в регионе со столь суровыми условиями требовало философского отношения к земному бытию и к его прекращению Наверное, не существует религии, которая не обращалась бы к вопросу о том, что ждет человека после смерти Синтоизм — коренная японская религия — не исключение: легенды рассказывают и об обретении успокоения в загробном мире, и о неупокоенных душах, обреченных странствовать в мире живых в ожидании решения своей судьбы, и о шаманах, которые могут помочь совершить переход из одного мира в другой… Да и человек, умирая, не уходит из мира: его душа продолжает взаимодействовать с миром живых, что зафиксировано в целом ряде сказаний.
Боги, духи и ёкаи японской мифологии
Москва: Эксмо, 2024, 256 с. : ил.
ISBN 978-5-04-196754-3
Боги, духи и ёкаи японской мифологии - Содержание
Введение
Глава 1. Мир богов, мир духов, мир людей
- Там, где восходит солнце
- Второй брак Сусаноо и завершение творения
- Амацуками и Куницукунами — предки императоров
- Владения бога Ватацуми
- Восемь миллионов богов
Глава 2. Императоры — потомки Аматэрасу Состязание как форма борьбы за власть
- Бог или полубог?
- Что может император?
- Сказания о чудесах императоров
- Легендарные императрицы и их потомки
Глава 3. Одухотворенный быт
- Кто такие Камадогами?
- Жертвы-защитники
- Сказания страшные и трогательные
- Не просто аксессуары
- Кимоно — волшебная одежда
- Семь богов счастья
- Особое значение чая
Глава 4. Необычные места и удивительные существа
- Повелители сторон света
- Божественная Фудзи
- Сказания японских буддистов
- Тэннины и тэннё
- Какие бывают ёкаи
- Боги грозовой стихии
- Еще немного о драконах
- Горные духи и Снежная госпожа
- Жизнь после смерти
Глава 5. Легендарные флора и фауна
- Волшебные хищники
- О кошках и собаках
- Птичье царство
- Стоит ли бояться насекомых?
- Самые светлые легенды
Глава 6. Духи добрые и злые
- Мирный или агрессивный?
- Истории, которые лучше не рассказывать на ночь
- Мир духов современного японца
3аключение
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