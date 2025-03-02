Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Боги, духи и ёкаи японской мифологии

Боги, духи и ёкаи японской мифологии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Специфика японской культуры не может не поражать. Когда говорят о причинах ее своеобразия, прежде всего упоминают о длительной изоляции островного государства, лишь изредка прерываемой визитами представителей тех или иных народов. Впрочем, визиты эти носили нерегулярный, эпизодический характер и не могли оказать существенного влияния даже на быт, не говоря уж о менталитете.
Но в каких же условиях формировался типично японский менталитет, судить о котором теперь мы можем как по старинным сказаниям, так и по современным произведениям искусства, которые охотно к этим сказаниям обращаются? Специфическое географическое положение Японии предопределило не только политическую и культурную изоляцию страны восходящего солнца, но и частые природные катаклизмы — извержения Фудзиямы, землетрясения, цунами.
Хрупкое существование на грани жизни и смерти в регионе со столь суровыми условиями требовало философского отношения к земному бытию и к его прекращению Наверное, не существует религии, которая не обращалась бы к вопросу о том, что ждет человека после смерти Синтоизм — коренная японская религия — не исключение: легенды рассказывают и об обретении успокоения в загробном мире, и о неупокоенных душах, обреченных странствовать в мире живых в ожидании решения своей судьбы, и о шаманах, которые могут помочь совершить переход из одного мира в другой… Да и человек, умирая, не уходит из мира: его душа продолжает взаимодействовать с миром живых, что зафиксировано в целом ряде сказаний.

Боги, духи и ёкаи японской мифологии

Москва: Эксмо, 2024, 256 с. : ил.
ISBN 978-5-04-196754-3

Боги, духи и ёкаи японской мифологии - Содержание

Введение
Глава 1. Мир богов, мир духов, мир людей
  • Там, где восходит солнце
  • Второй брак Сусаноо и завершение творения
  • Амацуками и Куницукунами — предки императоров
  • Владения бога Ватацуми
  • Восемь миллионов богов
Глава 2. Императоры — потомки Аматэрасу Состязание как форма борьбы за власть
  • Бог или полубог?
  • Что может император?
  • Сказания о чудесах императоров
  • Легендарные императрицы и их потомки
Глава 3. Одухотворенный быт
  • Кто такие Камадогами?
  • Жертвы-защитники
  • Сказания страшные и трогательные
  • Не просто аксессуары
  • Кимоно — волшебная одежда
  • Семь богов счастья
  • Особое значение чая
Глава 4. Необычные места и удивительные существа
  • Повелители сторон света
  • Божественная Фудзи
  • Сказания японских буддистов
  • Тэннины и тэннё
  • Какие бывают ёкаи
  • Боги грозовой стихии
  • Еще немного о драконах
  • Горные духи и Снежная госпожа
  • Жизнь после смерти
Глава 5. Легендарные флора и фауна
  • Волшебные хищники
  • О кошках и собаках
  • Птичье царство
  • Стоит ли бояться насекомых?
  • Самые светлые легенды
Глава 6. Духи добрые и злые
  • Мирный или агрессивный?
  • Истории, которые лучше не рассказывать на ночь
  • Мир духов современного японца
3аключение
Views 211
Rating 4.8 / 5
Added 02.03.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
4.8/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books