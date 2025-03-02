Специфика японской культуры не может не поражать. Когда говорят о причинах ее своеобразия, прежде всего упоминают о длительной изоляции островного государства, лишь изредка прерываемой визитами представителей тех или иных народов. Впрочем, визиты эти носили нерегулярный, эпизодический характер и не могли оказать существенного влияния даже на быт, не говоря уж о менталитете.

Но в каких же условиях формировался типично японский менталитет, судить о котором теперь мы можем как по старинным сказаниям, так и по современным произведениям искусства, которые охотно к этим сказаниям обращаются? Специфическое географическое положение Японии предопределило не только политическую и культурную изоляцию страны восходящего солнца, но и частые природные катаклизмы — извержения Фудзиямы, землетрясения, цунами.

Хрупкое существование на грани жизни и смерти в регионе со столь суровыми условиями требовало философского отношения к земному бытию и к его прекращению Наверное, не существует религии, которая не обращалась бы к вопросу о том, что ждет человека после смерти Синтоизм — коренная японская религия — не исключение: легенды рассказывают и об обретении успокоения в загробном мире, и о неупокоенных душах, обреченных странствовать в мире живых в ожидании решения своей судьбы, и о шаманах, которые могут помочь совершить переход из одного мира в другой… Да и человек, умирая, не уходит из мира: его душа продолжает взаимодействовать с миром живых, что зафиксировано в целом ряде сказаний.

Боги, духи и ёкаи японской мифологии

Москва: Эксмо, 2024, 256 с. : ил.

ISBN 978-5-04-196754-3

Боги, духи и ёкаи японской мифологии - Содержание

Введение

Глава 1. Мир богов, мир духов, мир людей

Там, где восходит солнце

Второй брак Сусаноо и завершение творения

Амацуками и Куницукунами — предки императоров

Владения бога Ватацуми

Восемь миллионов богов

Глава 2. Императоры — потомки Аматэрасу Состязание как форма борьбы за власть

Бог или полубог?

Что может император?

Сказания о чудесах императоров

Легендарные императрицы и их потомки

Глава 3. Одухотворенный быт

Кто такие Камадогами?

Жертвы-защитники

Сказания страшные и трогательные

Не просто аксессуары

Кимоно — волшебная одежда

Семь богов счастья

Особое значение чая

Глава 4. Необычные места и удивительные существа

Повелители сторон света

Божественная Фудзи

Сказания японских буддистов

Тэннины и тэннё

Какие бывают ёкаи

Боги грозовой стихии

Еще немного о драконах

Горные духи и Снежная госпожа

Жизнь после смерти

Глава 5. Легендарные флора и фауна

Волшебные хищники

О кошках и собаках

Птичье царство

Стоит ли бояться насекомых?

Самые светлые легенды

Глава 6. Духи добрые и злые

Мирный или агрессивный?

Истории, которые лучше не рассказывать на ночь

Мир духов современного японца

3аключение