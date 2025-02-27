Боги, шаманы и призраки Кореи

Космогонические мифы обычно принадлежат к числу наиболее древних. Корея не исключе­ние. И начинается сказание о творении мира так, как ему положено начинаться: сначала небо и земля были едины. Точно то же мы видим и у греков, и у индий­цев, и у японцев, и у многих других народов. Зача­стую разделению сопутствуют конфликты, крово­пролитие, жертвоприношения, насильственные или добровольные. Совсем не так происходит все в корейском мифе: небо (традиционный символ мужского начала) и зем­ля (женское начало) разъединяются намеренно и по взаимному согласию, чтобы дать начало тому, чего еще никогда не существовало.

И, разъединяясь, они не расстаются, а далее творят в тесном взаимодействии: небо окропляет землю росой, которую та благодарно вбирает. Как не провести аналогию с зачатием чело­века? Так, небо и земля рождают все, что есть в мире. Есть у них и помощники, аналоги которым мы вряд ли найдем в мифах других народов. Это петухи — не­бесный и земной. Есть и тот, кто появился в первый момент творения, — Небесный владыка, или Нефри­товый император Чхончжи-ван. Он, что видно из его титула, правит на небе, а за порядком на земле над­зирает. И, как говорит миф, если на небе все благопо­лучно, то на земле еще предстоит немало потрудиться, чтобы она стала пригодной для жизни. Следом за Небесным владыкой появляются звезды. Изначально их свет тусклый, не способный озарить мир. Силу им дает крик петухов — небесного и земного. А вот солнце и луна, вопреки ожидаемому, возникают уже по­сле появления звезд:

Нефритовый император хочет, что­бы в мире было больше света, и посылает в него сразу два солнца и две луны. Проходит время, прежде чем он начинает осознавать избыточность такого количества светил. Однако сон, в котором он проглатывает «лиш­ние» солнце и луну, — это не прямое руководство к дей­ствию, а намек на совсем иное — ответ на его думы о том, как благоустроить мир. Он понимает, что без помощни­ков ему не справиться, а значит, ему нужно произвести на свет двух сыновей. Один будет подобен солнцу, и ему предстоит править на земле, в мире живых, а второй, по­добный луне, получит во владение загробное царство. В отличие от греческого Зевса, родившего Афину из своей головы, или индийского Брахмы, давше­го жизнь множеству богов исключительно силой мысли, Небесный владыка не может справиться с задачей рождения сыновей самостоятельно. А значит, ему нужна достойная супруга. Чтобы сыновья могли владеть землей и подземным царством, их матерью должна была стать земная женщи­на.

И хотя о госпоже Чхонмэн традиционно рассказыва­ют именно как об обычной девушке, к тому же нищей, ученые полагают, что она — богиня земли и олицетво­рение корейского народа. Если вдуматься, противоре­чия нет: земля отнюдь не всегда щедро одаривает людей большим урожаем, почва может быть бедной, соответ­ственно, и народ в разные годы живет по-разному. Именно на эту прекрасную, добродетельную и му­друю девушку пал выбор Небесного владыки. Далее события развиваются так, как это часто бы­вает в сказках народов мира. За добро платят добром. Божество является под видом обычного странни­ка в хижину госпожи Чхонмэн. Гостю полагается не только дать ночлег, но и накормить. Но у хозяйки нет ничего съестного. Она отправляется к богатому сосе­ду Сумёну. Жадный богач — одно из сказочных клише, однако и в мифах, и в сказках оно имеет особое, морализатор­ское значение. Ведь они в значительной степени должны отвечать народному мировоззрению: бедный — честен, богатый — лжив.

Боги, шаманы и призраки Кореи

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2024г. / 256 с.

ISBN 978-5-04-196753-6

Боги, шаманы и призраки Кореи – Содержание

Введение

Глава 1. Корейская космогония

Творение или состязание? Состязание и творение!

Будда Мирык — творец мира

Иные варианты

Ход времени как одна из основ мироздания

Судьба или собственная воля?

Глава 2. Власть, данная богами

Происхождение его величества

Другие легендарные правители

А кто же аристократы?

Глава 3. Мифы о рождении, детях и плодородии

На стыке шаманизма и буддизма

Как стать богиней

Еще одна богиня, рожденная человеком

Глава 4. Кто защищает дом?

История сончжусина

Хранитель столбов и хранительница кухни

Глава 5. Шаманы и десять тысяч духов

Профессия — шаман

Любимый миф корейцев

Другие легенды о жизни и смерти

Обитатели загробного мира

Глава 6. Волшебные существа и явления

Божества природы. Чудовища, связанные с природными явлениями

Поговорим о духах и чудовищах

Мифические существа в обличии животных

«Растительные» люди и деревья в корейских мифах

Удивительные явления и предметы

Глава 7. Мистические существа в жизни современного корейца