Боги, шаманы и призраки Кореи
Космогонические мифы обычно принадлежат к числу наиболее древних. Корея не исключение. И начинается сказание о творении мира так, как ему положено начинаться: сначала небо и земля были едины. Точно то же мы видим и у греков, и у индийцев, и у японцев, и у многих других народов. Зачастую разделению сопутствуют конфликты, кровопролитие, жертвоприношения, насильственные или добровольные. Совсем не так происходит все в корейском мифе: небо (традиционный символ мужского начала) и земля (женское начало) разъединяются намеренно и по взаимному согласию, чтобы дать начало тому, чего еще никогда не существовало.
И, разъединяясь, они не расстаются, а далее творят в тесном взаимодействии: небо окропляет землю росой, которую та благодарно вбирает. Как не провести аналогию с зачатием человека? Так, небо и земля рождают все, что есть в мире. Есть у них и помощники, аналоги которым мы вряд ли найдем в мифах других народов. Это петухи — небесный и земной. Есть и тот, кто появился в первый момент творения, — Небесный владыка, или Нефритовый император Чхончжи-ван. Он, что видно из его титула, правит на небе, а за порядком на земле надзирает. И, как говорит миф, если на небе все благополучно, то на земле еще предстоит немало потрудиться, чтобы она стала пригодной для жизни. Следом за Небесным владыкой появляются звезды. Изначально их свет тусклый, не способный озарить мир. Силу им дает крик петухов — небесного и земного. А вот солнце и луна, вопреки ожидаемому, возникают уже после появления звезд:
Нефритовый император хочет, чтобы в мире было больше света, и посылает в него сразу два солнца и две луны. Проходит время, прежде чем он начинает осознавать избыточность такого количества светил. Однако сон, в котором он проглатывает «лишние» солнце и луну, — это не прямое руководство к действию, а намек на совсем иное — ответ на его думы о том, как благоустроить мир. Он понимает, что без помощников ему не справиться, а значит, ему нужно произвести на свет двух сыновей. Один будет подобен солнцу, и ему предстоит править на земле, в мире живых, а второй, подобный луне, получит во владение загробное царство. В отличие от греческого Зевса, родившего Афину из своей головы, или индийского Брахмы, давшего жизнь множеству богов исключительно силой мысли, Небесный владыка не может справиться с задачей рождения сыновей самостоятельно. А значит, ему нужна достойная супруга. Чтобы сыновья могли владеть землей и подземным царством, их матерью должна была стать земная женщина.
И хотя о госпоже Чхонмэн традиционно рассказывают именно как об обычной девушке, к тому же нищей, ученые полагают, что она — богиня земли и олицетворение корейского народа. Если вдуматься, противоречия нет: земля отнюдь не всегда щедро одаривает людей большим урожаем, почва может быть бедной, соответственно, и народ в разные годы живет по-разному. Именно на эту прекрасную, добродетельную и мудрую девушку пал выбор Небесного владыки. Далее события развиваются так, как это часто бывает в сказках народов мира. За добро платят добром. Божество является под видом обычного странника в хижину госпожи Чхонмэн. Гостю полагается не только дать ночлег, но и накормить. Но у хозяйки нет ничего съестного. Она отправляется к богатому соседу Сумёну. Жадный богач — одно из сказочных клише, однако и в мифах, и в сказках оно имеет особое, морализаторское значение. Ведь они в значительной степени должны отвечать народному мировоззрению: бедный — честен, богатый — лжив.
Боги, шаманы и призраки Кореи
Издательство – «Эксмо»
Москва – 2024г. / 256 с.
ISBN 978-5-04-196753-6
Боги, шаманы и призраки Кореи – Содержание
Введение
Глава 1. Корейская космогония
- Творение или состязание? Состязание и творение!
- Будда Мирык — творец мира
- Иные варианты
- Ход времени как одна из основ мироздания
- Судьба или собственная воля?
Глава 2. Власть, данная богами
- Происхождение его величества
- Другие легендарные правители
- А кто же аристократы?
Глава 3. Мифы о рождении, детях и плодородии
- На стыке шаманизма и буддизма
- Как стать богиней
- Еще одна богиня, рожденная человеком
Глава 4. Кто защищает дом?
- История сончжусина
- Хранитель столбов и хранительница кухни
Глава 5. Шаманы и десять тысяч духов
- Профессия — шаман
- Любимый миф корейцев
- Другие легенды о жизни и смерти
- Обитатели загробного мира
Глава 6. Волшебные существа и явления
- Божества природы. Чудовища, связанные с природными явлениями
- Поговорим о духах и чудовищах
- Мифические существа в обличии животных
- «Растительные» люди и деревья в корейских мифах
- Удивительные явления и предметы
Глава 7. Мистические существа в жизни современного корейца
- Легенды с исторической основой
- Призраки одиноких
- Школа и призраки
- Пугающее рядом с нами
- Мстительные призраки и другие страшные существа
- Страшилки для сильных мужчин и женщин
- 3аключение
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