Щотижня в неділю, тобто в день Господній, який Церква вважає «основним святковим днем» [Sacrosanctum Concilium, п. 106), з особливою радістю і урочистістю святкуємо воскресіння Христове. У цей день «для того щоб трапеза слова Божого являлася вірним багатшою»» [Sacrosanctum Concilium, п. 51), співають вірші з псалмів і виголошують три біблійних уривки, зазвичай: один зі Старого Завіту, один з неєвангельських писань Нового Завіту і один з чотирьох Євангелій. Після читання кожного з двох перших уривків читець каже: «Слово Боже», а вірні відповідають: «Богу подяка».

Диякон чи священик завершує виголошення Євангелія словами: «Слово Господнє», а народ відповідає: «Слава тобі, Христе». У цьому короткому діалозі можна виділити дві характеристики читання і слухання. Читець підкреслює важливість того, що він читає, і закликає слухачів уповні усвідомити, що сповіщене їм насправді є Словом Бога чи точніше Словом Господа (Ісуса), який сам є Словом Божим (пор. Йо 1,1-2). Вірні ж своєю чергою у поставі смиренного благоговіння приймають Слово, що його до них звертає Бог: сповнені вдячності, вони з радістю і торжеством слухають Добру Новину Господа Ісуса.

Богонатхненність і правда Святого Письма. Слово, яке походить від Бога і говорить про Бога для спасіння світу

Львів: Видавництво «Свічадо», 2019. 192 с.

ISBN 978-966-938-320-4

Богонатхненність і правда Святого Письма. Слово, яке походить від Бога і говорить про Бога для спасіння світу - Зміст

Передмова

ЗАГАЛЬНИЙ ВСТУП

1. Літургія Слова та її євхаристійний контекст

2. Контекст вивчення богонатхненності й правди Біблії

3. Три частини документа

Перша частина СВІДЧЕННЯ БІБЛІЙНИХ ПИСАНЬ ПРО ЇХНЄ ПОХОДЖЕННЯ ВІД БОГА

1. Вступ

2. Свідчення вибраних писань зі Старого Завіту

3. Свідчення вибраних писань з Нового Завіту

4. Висновок

Друга частина СВІДЧЕННЯ БІБЛІЙНИХ ПИСАНЬ ЩОДО ПРАВДИ, ЯКУ ВОНИ МІСТЯТЬ

1. Вступ

2. Свідчення вибраних писань Старого Завіту

3. Свідчення вибраних писань Нового Завіту

4. Висновок

Третя частина ТЛУМАЧЕННЯ СЛОВА БОЖОГО І ВИКЛИКИ, ЩО ПЕРЕД НИМ СТОЯТЬ

1. Вступ

2. Перший виклик: історичні проблеми

3. Другий виклик: етичні і соціальні проблеми

4. Висновок

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

1. Походження біблійного писання від Бога

2. Правда Святого Письма

3. Тлумачення складних сторінок Біблії

Богонатхненність і правда Святого Письма. Слово, яке походить від Бога і говорить про Бога для спасіння світу - Передмова

Життя Церкви має за основу Слово Боже, яке передається у Святому Письмі, тобто у писаннях Старого і Нового Завіту. Згідно з вірою Церкви, всі ці писання є богонатхненними, Бог є їхнім автором, а для написання цих книг Він послуговувався людьми, яких і вибрав. Оскільки біблійні книги є богонатхненними, то сповіщають правду. Уся їхня цінність для життя і місії Церкви полягає у тому, що вони несуть у собі богонатхненність і правду. Писання, які не походять від Бога, не можуть сповіщати Слово Боже, а писання, які не несуть в собі правду, не можуть закладати основу і давати наснагу для життя і місії Церкви. Однак правду, яка міститься у священних текстах, не завжди можна легко розпізнати. Часом існують, принаймні на перший погляд, суперечності між тим, про що йдеться в біблійних розповідях, і висновками природничих та історичних наук. Вони немовби суперечать тому, що стверджують біблійні писання, і ставлять під сумнів їхню правдивість. Ясна річ, що така ситуація заторкує і біблійну богонатхненність: якщо те, що сповіщає Біблія є неправдиве, як її автором може бути Бог ? У пошуках відповідей на такі запитання Папська біблійна комісія доклала зусиль, щоби дослідити зв'язок, який існує між богонатхненністю і правдою, та з'ясувати, як самі біблійні писання розглядають ці поняття. Насамперед слід констатувати, що рідко коли священні тексти прямо говорять про богонатхненність (пор. 2 Тм 3,16; 2 Пт 1,20-21), зате постійно демонструють зв'язок між своїми людськими авторами і Богом, і так виражають своє походження від Бога. У Старому Завіті зв'язок, що поєднує людського автора з Богом і навпаки, представлений за допомогою різних форм та виразів. У Новому Завіті кожен зв'язок з Богом відбувається за посередництвом особи Ісуса, Месії і Сина Божого. Він, Слово Боже, що прийняло видиму подобу (пор. Йо 1,1.14), є посередником у всьому тому, що походить від Бога.

У Біблії розглядається чимало різноманітних тем. Але якщо читати її уважно, то розуміємо, що основною і провідною є тема Бога і його плану спасіння для людей. Правда, яку знаходимо в Святому Письмі, стосується головно Бога і його відносин зі своїми створіннями. У Новому Завіті найвище визначення такого зв'язку дане в словах Ісуса: «Я — путь, істина і життя! Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене» (Йо 14,6). Будучи воплоченим Словом Божим (пор. Йо 1,14), Ісус Христос є досконалою правдою про Бога, об'являє Бога як Отця і відкриває доступ до Того, хто є джерелом всякого життя. Інші висловлювання про Бога, які містяться в біблійних писаннях, скеровані до цього Слова Божого, яке стало людиною в Ісусі Христі, а Він стає ключем до їхнього прочитання. Розглянувши поняття богонатхненності в свідченнях біблійних книг, зв'язок між Богом і людськими авторами та правду, яку передають нам ці писання, Біблійна комісія зосередилася у своїх роздумах на вивченні деяких труднощів, які здаються проблематичними з погляду історичного, суспільного чи етичного. Для того, щоб дати відповідь на ці запитання, необхідно читати і належно розуміти тексти, які становлять трудність, беручи до уваги висновки сучасних наук і водночас головну тему цих текстів, а саме — Бога і його план спасіння. Такий підхід показує, що можна подолати сумніви, які виникають щодо правдивості писань і їхнього походження від Бога. Цей документ Біблійної комісії не є офіційною заявою Вчительського уряду Церкви щодо цих питань і не ставить собі за мету викласти повне вчення про богонатхненність і правду Святого Письма, а лише представити результати уважного екзегетичного дослідження біблійних текстів щодо походження їх від Бога і щодо їхньої правдивості. Тож пропонується, щоби одержані висновки доповнили і поглибили інші богословські науки зі своєї перспективи. Складаю подяку членам Біблійної комісії за їхню терплячу і компетентну працю та висловлюю побажання, щоби їхня робота спричинилася в усій Церкві до все більш уважного, вдячного і радісного слухання Святого Письма як Слова, що походить від Бога і говорить про Бога для життя світу.

22 лютого 2014 року, у свято Престолу св. апостола Петра

Ґергард кард. Мюллер, президент