Сборник материалов конференций Богословского общества Евразии «Богословие и богословское образование в современном обществе» представляет собой панораму интеллектуальных поисков евангельского сообщества на постсоветском пространстве. Основная цель издания — осмыслить роль теологии не как изолированной церковной дисциплины, а как живого инструмента взаимодействия с современной культурой, наукой и социальными вызовами. Сборник объединяет усилия ведущих богословов, историков и практиков образования, которые стремятся выработать стратегии качественной подготовки служителей и ученых, способных аргументированно представлять христианские ценности в условиях глобализации и секуляризации.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр дискуссионных вопросов: от методологии академического богословия до практических аспектов дистанционного обучения в семинариях. Авторы статей анализируют проблемы аккредитации духовных учебных заведений, стандарты богословского образования и необходимость интеграции междисциплинарных подходов. Особое внимание уделяется «контекстуализации» — поиску способов выражения библейских истин на языке, понятном современному евразийскому обществу, при сохранении верности доктринальному наследию. Исследования, представленные в сборнике, затрагивают также темы церковной идентичности, миссиологии и этической ответственности теолога перед обществом.

Текст сборника носит академический и программный характер, отражая динамику развития Богословского общества Евразии как платформы для межконфессионального и междисциплинарного диалога. Публикация служит важным ориентиром для руководителей учебных заведений, преподавателей и студентов, помогая им координировать усилия в повышении уровня образовательных программ. Эта работа демонстрирует, что евангельское богословие в регионе выходит на новый уровень зрелости, стремясь к глубокой рефлексии над собственной практикой и активному влиянию на интеллектуальный климат современного мира.

Богословие и богословское образование в современном обществе - Актуальные вопросы теории и практики - Сборник материалов конференций Богословского общества Евразии

Одесса: ЕААА, Богословское общество Евразии, 2002. - 268 с.

Ответственный редактор - Черенков М. - Технический редактор - Новаковец В. - Корректор - Черкасова Л.

Богословие и богословское образование в современном обществе – СодержаниеПредисловие

Донецк, 2000 год

Игнатков В. Новые горизонты

Симонов П. О кризисе самопонимания христианского миссионерского учебного заведения на примере одного колледжа

Тетерятников К. Богословские проблемы «Восток-Запад»

Черенков М. Некоторые проблемы научно-учебного процесса на современном этапе развития системы богословского образования

Донецк, 2001 год

Любащенко В. Отечественная школа богословия: методология, проблемы, перспективы

Ляху В. К вопросу о взаимодействии теологии богослужения и теологии культуры в литургическом опыте неопротестантизма

Маркевич А. Доктрина Священного Писания у Карла Барта

Решетников Ю. Проблемы межденоминационных отношений в евангельском движении

Синичкин А. От Инициативной группы к Оргкомитету

Соусси М. Евангельская Протестантская традиция и учение Православной церкви

Черенков М. О «духовности» в образовательном процессе

Киев, 2002 год

Гололоб Г. Ошибка Ровоама, или Судьба отечественного богословия

Калашников В. Синоптическая проблема: семь тезисов о происхождении Евангелий от Матфея, Марка и Луки

Любащенко В. Проблема национального богословия: за и против

Мельничук А. Общее откровение и евангелизм

Митрофанов А. Теория реинкарнации в свете христианского вероучения

Прилуцкий А. Символические книги в лютеранской и православной церквах

Решетніков Ю. Нагальні проблемні питання євангельсько-баптистської еклезіології: єдність союзу чи незалежність громади

Stephen Gibson «Gods of the prosperity gospel» Theology on a New Foundation

Черенков M. Католическая и православная религиозно-философская мысль о роли христианства в обществе

Коротко об авторах