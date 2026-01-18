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Богословие истории в ХХ веке - Восток и Запад

Богословие истории в ХХ веке - Восток и Запад
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Cultural Studies Art
Series Теология: история и современность (9 books)

XX век ознаменовался эпохальными сдвигами общеисторического характера. Эти процессы пробудили как в христианской, так и в секулярной среде острое внимание к самому феномену «истории», поиску её смыслов, характера, внутренних связей и отношений. На этом фоне формируется новое явление в научно-богословской мысли — особый историкобогословский дискурс, тесно интегрированный с целым комплексом направлений в современной богословской мысли — от экклезиологии до миссиологии и апологетики.

Однако корни современного богословия истории уходят в древность. Основанием для богословия истории, как и для всякого иного «богословия», является Священное Писание. Именно в нём можно обнаружить весь комплекс позднейших тем и векторов мысли, которые будут формировать контуры богословия истории как в святоотеческой письменности, так и в современной мысли. Вершиною и «квинтэссенцией» библейского богословского историзма выступают тексты ап. Иоанна Богослова, его Евангелие, послания и, особенно, Апокалипсис — откровение о будущей истории мира и Церкви в их отношениях с Богом.

Богословие истории в ХХ веке - Восток и Запад - монография

  • священник Михаил Легеев, протоиерей Владимир Хулап, протоиерей Димитрий Сизоненко [и др.] ; под общ. ред. священника Михаила Легеева

  • СанктПетербургская духовная академия, кафедра богословия

  • Научно-образовательная теологическая ассоциация

  • СПб. : Изд-во СПбДА, 2023. - 564 с.

  • (Теология: история и современность)

  • ISBN 978-5-6048867-6-2

Богословие истории в ХХ веке - Восток и Запад - монография - Содержание

  • Введение

Раздел I. ПРАВОСЛАВНАЯ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ

  • 1.1. Общие тенденции развития (свящ. М. Легеев)

  • 1.2. Протоиерей Сергий Булгаков. У истоков (свящ. М. Легеев)

  • 1.3. Святитель Серафим (Соболев). Взгляд в прошлое (И. Б. Гаврилов)

  • 1.4. Протоиерей Георгий Флоровский. События — путь истории (свящ. М. Легеев)

  • 1.5. Преподобный Иустин (Попович). Богочеловеческий прогресс истории (И. Б. Гаврилов)

  • 1.6. Протоиерей Думитру Станилое. История и троичность (свящ. М. Легеев, свящ. И. Иванов)

  • 1.7. Архимандрит Софроний (Сахаров). История кенозиса человека и человечества (свящ. М. Легеев)

  • 1.8. Протопресвитер Александр Шмеман. Типология исторических кризисов (свящ. М. Легеев)

  • 1.9. Протопресвитер Иоанн Мейендорф. История и историческое (свящ. М. Легеев)

  • 1.10. Митрополит Иоанн (Зизиулас). «Эйнштейновский» переворот к эсхатону (свящ. М. Легеев)

Раздел II. РИМО-КАТОЛИЧЕСКАЯ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ

  • 2.1. Общие тенденции развития (прот. Д. Сизоненко)

  • 2.2. Анри де Любак. Время и вечность (прот. Д. Сизоненко)

  • 2.3. Жан Даниелу. Типология творения и истории (прот. Д. Сизоненко)

  • 2.4. Ганс Урс фон Бальтазар. Возвращение к Центру (прот. Д. Сизоненко)

  • 2.5. Карл Ранер. По ту сторону экзистенциального актуализма (прот. Д. Сизоненко)

Раздел III. ПРОТЕСТАНТСКАЯ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ

  • 3.1. Общие тенденции развития (прот. В. Хулап)

  • 3.2. Карл Барт. История через призму «богословия кризиса» (прот. В. Хулап)

  • 3.3. Оскар Кульман. История как «линия Христа» (прот. В. Хулап)

  • 3.4. Юрген Мольтман. История как пространство надежды (прот. В. Хулап)

  • 3.5. Вольфхарт Панненберг. История в перспективе эсхатологической целостности (прот. В. Хулап)

Словарь богословских и вспомогательных терминов

Именной указатель

Библиография

Views 330
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Added 18.01.2026
Author esxatos
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