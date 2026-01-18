XX век ознаменовался эпохальными сдвигами общеисторического характера. Эти процессы пробудили как в христианской, так и в секулярной среде острое внимание к самому феномену «истории», поиску её смыслов, характера, внутренних связей и отношений. На этом фоне формируется новое явление в научно-богословской мысли — особый историкобогословский дискурс, тесно интегрированный с целым комплексом направлений в современной богословской мысли — от экклезиологии до миссиологии и апологетики.

Однако корни современного богословия истории уходят в древность. Основанием для богословия истории, как и для всякого иного «богословия», является Священное Писание. Именно в нём можно обнаружить весь комплекс позднейших тем и векторов мысли, которые будут формировать контуры богословия истории как в святоотеческой письменности, так и в современной мысли. Вершиною и «квинтэссенцией» библейского богословского историзма выступают тексты ап. Иоанна Богослова, его Евангелие, послания и, особенно, Апокалипсис — откровение о будущей истории мира и Церкви в их отношениях с Богом.

Богословие истории в ХХ веке - Восток и Запад - монография

священник Михаил Легеев, протоиерей Владимир Хулап, протоиерей Димитрий Сизоненко [и др.] ; под общ. ред. священника Михаила Легеева

СанктПетербургская духовная академия, кафедра богословия

Научно-образовательная теологическая ассоциация

СПб. : Изд-во СПбДА, 2023. - 564 с.

(Теология: история и современность)

ISBN 978-5-6048867-6-2

Богословие истории в ХХ веке - Восток и Запад - монография - Содержание

Введение

Раздел I. ПРАВОСЛАВНАЯ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ

1.1. Общие тенденции развития (свящ. М. Легеев)

1.2. Протоиерей Сергий Булгаков. У истоков (свящ. М. Легеев)

1.3. Святитель Серафим (Соболев). Взгляд в прошлое (И. Б. Гаврилов)

1.4. Протоиерей Георгий Флоровский. События — путь истории (свящ. М. Легеев)

1.5. Преподобный Иустин (Попович). Богочеловеческий прогресс истории (И. Б. Гаврилов)

1.6. Протоиерей Думитру Станилое. История и троичность (свящ. М. Легеев, свящ. И. Иванов)

1.7. Архимандрит Софроний (Сахаров). История кенозиса человека и человечества (свящ. М. Легеев)

1.8. Протопресвитер Александр Шмеман. Типология исторических кризисов (свящ. М. Легеев)

1.9. Протопресвитер Иоанн Мейендорф. История и историческое (свящ. М. Легеев)

1.10. Митрополит Иоанн (Зизиулас). «Эйнштейновский» переворот к эсхатону (свящ. М. Легеев)

Раздел II. РИМО-КАТОЛИЧЕСКАЯ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ

2.1. Общие тенденции развития (прот. Д. Сизоненко)

2.2. Анри де Любак. Время и вечность (прот. Д. Сизоненко)

2.3. Жан Даниелу. Типология творения и истории (прот. Д. Сизоненко)

2.4. Ганс Урс фон Бальтазар. Возвращение к Центру (прот. Д. Сизоненко)

2.5. Карл Ранер. По ту сторону экзистенциального актуализма (прот. Д. Сизоненко)

Раздел III. ПРОТЕСТАНТСКАЯ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ

3.1. Общие тенденции развития (прот. В. Хулап)

3.2. Карл Барт. История через призму «богословия кризиса» (прот. В. Хулап)

3.3. Оскар Кульман. История как «линия Христа» (прот. В. Хулап)

3.4. Юрген Мольтман. История как пространство надежды (прот. В. Хулап)

3.5. Вольфхарт Панненберг. История в перспективе эсхатологической целостности (прот. В. Хулап)

Словарь богословских и вспомогательных терминов

Именной указатель

Библиография