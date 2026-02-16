Сборник материалов богословского форума «Богословие в евангелизме», прошедшего в 2006 году, представляет собой важный срез интеллектуальной жизни евангельских церквей СНГ середины 2000-х. Книга, изданная в Запорожье, объединяет доклады ведущих теологов, историков и практиков, которые пытались осмыслить роль и место систематического богословия в контексте активного благовестия. Основной конфликт, который проходит через многие статьи сборника, — это поиск баланса между «академизмом» (глубоким изучением доктрин) и «прагматизмом» (стремлением к быстрому росту церквей), характерным для постсоветского евангельского движения.

В докладах форума подробно анализируются такие темы, как влияние глобализации на современную проповедь, необходимость разработки самобытного «восточноевропейского» богословия и вызовы, которые бросает церквям постмодернистская культура. Авторы подчеркивают, что евангелизм без крепкого богословского фундамента рискует превратиться в поверхностное манипулирование эмоциями, в то время как богословие без миссионерской направленности становится мертвой буквой. Книга служит ценным историческим и учебным пособием, отражающим попытку целого поколения служителей соединить верность библейскому тексту с эффективными методами влияния на современное общество.

Богословие в евангелизме - доклады богословского форума 2006 год

Запорожье: Издательство «Пилигрим», 2007. – 315 с.

Богословие в евангелизме – Содержание

Введение

Пленарные доклады

1 Проблемы современного евангелизма в России (Еропкин А.А.)

2 Богословское образование как движущая сила благовестия: «Давайте вернемся назад к основам» (Коль Μ.В.) - Theological education as the motive force of evangelism

3 “Let’s Get Back to Basics” (Manfred Waldemar Kohl, ThD)

4 «Богословское образование как миссия церкви в постсоветском обществе» (Санников С.В.)

Тематические доклады