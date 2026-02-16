Богословие в евангелизме
Сборник материалов богословского форума «Богословие в евангелизме», прошедшего в 2006 году, представляет собой важный срез интеллектуальной жизни евангельских церквей СНГ середины 2000-х. Книга, изданная в Запорожье, объединяет доклады ведущих теологов, историков и практиков, которые пытались осмыслить роль и место систематического богословия в контексте активного благовестия. Основной конфликт, который проходит через многие статьи сборника, — это поиск баланса между «академизмом» (глубоким изучением доктрин) и «прагматизмом» (стремлением к быстрому росту церквей), характерным для постсоветского евангельского движения.
В докладах форума подробно анализируются такие темы, как влияние глобализации на современную проповедь, необходимость разработки самобытного «восточноевропейского» богословия и вызовы, которые бросает церквям постмодернистская культура. Авторы подчеркивают, что евангелизм без крепкого богословского фундамента рискует превратиться в поверхностное манипулирование эмоциями, в то время как богословие без миссионерской направленности становится мертвой буквой. Книга служит ценным историческим и учебным пособием, отражающим попытку целого поколения служителей соединить верность библейскому тексту с эффективными методами влияния на современное общество.
Богословие в евангелизме - доклады богословского форума 2006 год
Запорожье: Издательство «Пилигрим», 2007. – 315 с.
Богословие в евангелизме – Содержание
Введение
Пленарные доклады
1 Проблемы современного евангелизма в России (Еропкин А.А.)
2 Богословское образование как движущая сила благовестия: «Давайте вернемся назад к основам» (Коль Μ.В.) - Theological education as the motive force of evangelism
3 “Let’s Get Back to Basics” (Manfred Waldemar Kohl, ThD)
4 «Богословское образование как миссия церкви в постсоветском обществе» (Санников С.В.)
Тематические доклады
5 Необходимость проповеди Евангелия с точки зрения современного евангельского богословия (Александр Гейченко)
6 Чему учить и как учить в богословских учебных заведениях так, чтобы студенты были исполнителями Великого поручения (Владимир Горбенко)
7 Богословие как рациональная форма миссии (Жердев В.Н.)
8 Единство и многообразие в евангельском богословии (Кобяковский И.А.)
9 Контекстуализация содержания благой вести или контек- стуализация форм богословия? (Кондюк Денис)
10 Пайдейя как общее понятие о методе евангелизма и ученичества у отцов церкви (Литвиненко В.В)
11 «Природа процесса обращения и возрождения, как она понимается в евангельском богословии (покаяние, вера, ро ждение свыше, крещение) и как это понимание должно отражаться в свангелизационном процессе» (Львов Е.О., Сизонснко С.В.)
12 Национальный вопрос и Евангелизация (Петров Э.П.)
13 Социальная вовлеченность и евангелизм - поиск баланса (Приступа В.П.)
14 Особенности евангелизационного служения среди молодежи 21 века на Украине (Прошак Вадим)
15 «Рост ислама в Восточной Европе и задачи евангельских учебных центров в свете этого феномена» (Русин И.И.)
16 Обращение в христианство или в свою деноминацию? Что рассказывать и о чем умалчивать в благовестии? (Ткаченко Р.Ю.)
17 Исполнение Великого Поручения поместной церковью как отдельной, цельной общиной верующих (пастор Уильям П.Филлбраун)
18 Украинский миссионер XXI В.: миссиолог или «просто» миссионер? (Алексей Чаплиц)
