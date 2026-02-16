Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Богословие в евангелизме

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, History

Сборник материалов богословского форума «Богословие в евангелизме», прошедшего в 2006 году, представляет собой важный срез интеллектуальной жизни евангельских церквей СНГ середины 2000-х. Книга, изданная в Запорожье, объединяет доклады ведущих теологов, историков и практиков, которые пытались осмыслить роль и место систематического богословия в контексте активного благовестия. Основной конфликт, который проходит через многие статьи сборника, — это поиск баланса между «академизмом» (глубоким изучением доктрин) и «прагматизмом» (стремлением к быстрому росту церквей), характерным для постсоветского евангельского движения.

В докладах форума подробно анализируются такие темы, как влияние глобализации на современную проповедь, необходимость разработки самобытного «восточноевропейского» богословия и вызовы, которые бросает церквям постмодернистская культура. Авторы подчеркивают, что евангелизм без крепкого богословского фундамента рискует превратиться в поверхностное манипулирование эмоциями, в то время как богословие без миссионерской направленности становится мертвой буквой. Книга служит ценным историческим и учебным пособием, отражающим попытку целого поколения служителей соединить верность библейскому тексту с эффективными методами влияния на современное общество.

Богословие в евангелизме - доклады богословского форума 2006 год

Запорожье: Издательство «Пилигрим», 2007. – 315 с.

Богословие в евангелизме – Содержание

Введение

Пленарные доклады

  • 1 Проблемы современного евангелизма в России (Еропкин А.А.)

  • 2 Богословское образование как движущая сила благовестия: «Давайте вернемся назад к основам» (Коль Μ.В.) - Theological education as the motive force of evangelism

  • 3 “Let’s Get Back to Basics” (Manfred Waldemar Kohl, ThD)

  • 4 «Богословское образование как миссия церкви в постсоветском обществе» (Санников С.В.)

Тематические доклады

  • 5 Необходимость проповеди Евангелия с точки зрения современного евангельского богословия (Александр Гейченко)

  • 6 Чему учить и как учить в богословских учебных заведениях так, чтобы студенты были исполнителями Великого поручения (Владимир Горбенко)

  • 7 Богословие как рациональная форма миссии (Жердев В.Н.)

  • 8 Единство и многообразие в евангельском богословии (Кобяковский И.А.)

  • 9 Контекстуализация содержания благой вести или контек- стуализация форм богословия? (Кондюк Денис)

  • 10 Пайдейя как общее понятие о методе евангелизма и ученичества у отцов церкви (Литвиненко В.В)

  • 11 «Природа процесса обращения и возрождения, как она понимается в евангельском богословии (покаяние, вера, ро ждение свыше, крещение) и как это понимание должно отражаться в свангелизационном процессе» (Львов Е.О., Сизонснко С.В.)

  • 12 Национальный вопрос и Евангелизация (Петров Э.П.)

  • 13 Социальная вовлеченность и евангелизм - поиск баланса (Приступа В.П.)

  • 14 Особенности евангелизационного служения среди молодежи 21 века на Украине (Прошак Вадим)

  • 15 «Рост ислама в Восточной Европе и задачи евангельских учебных центров в свете этого феномена» (Русин И.И.)

  • 16 Обращение в христианство или в свою деноминацию? Что рассказывать и о чем умалчивать в благовестии? (Ткаченко Р.Ю.)

  • 17 Исполнение Великого Поручения поместной церковью как отдельной, цельной общиной верующих (пастор Уильям П.Филлбраун)

  • 18 Украинский миссионер XXI В.: миссиолог или «просто» миссионер? (Алексей Чаплиц)

Views 101
Rating
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

