Богословская конференция ПСТБИ c 1992 г

Ежегодная богословская конференция - Православного Свято-Тихоновского богословского института - материалы 1992-1996 г.
Москва, Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт 1996 г., 420 с. - ISBN 5-7429-0038-4
- ПРЕДИСЛОВИЕ - Приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЧТЕНИЙ ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ ВСЕВОЛОДА ШПИЛЛЕРА, 1992-1993 гг.
- Протопресвитер Иоанн Мейендорф Православная Церковь в современном мире - Протоиерей Глеб Каледа О некоторых аспектах духовной жизни Русской Церкви в 30-60-е годы 29 - Протоиерей Валентин Асмус Учение св. царя Юстиниана о священстве и царстве - Протоиерей Валентин Асмус О некоторых церковных канонических идеях патриарха Никона - Фортунатто М.М. Обожение и иконография - Вербицкий С.В. К иконографии Пресвятой Богородицы. Об одном малоизвестном типе изображения - Жолондзь А.Г. Святыни и современная музейная практика
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЕЖЕГОДНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1994 г
- БОГОСЛОВИЕ И ИСТОРИЯ - Протоиерей Александр Салтыков Библейские основы иконопочитания - Протоиерей Валентин Асмус Седьмой Вселенский Собор 787 г. и строй в Церкви - Иерей Артемий Владимиров Благодать священства и природа пастырского слова - Иерей Максим Козлов Учение A.C. Хомякова о Церкви - Иерей Петр Коломейцев Богословские аспекты душепопечительства инвалидов - Диакон Андрей Кураев Рерихианство глазами православного - Аникеева Е.Н. Хр. Яннарас и современный эллинизм - Деопик Д.В. Некоторые проблемы курса библейской археологии Ветхого Завета и истории Святой Земли - Киреева М.В. Восточная святоотеческая литература в средневековой Западной Европе - Муравьев А.В. Епископ против кесаря (к вопросу о формировании одного византийского идеологического мотива) - Сидоров А.И. “Мысли” (гл. 1-3) Евагрия Понтийского: тип богословского мышления - Филиппов Б.А. Кесарево — кесарю
- ФИЛОЛОГИЯ - Журавлев В.К. Церковнославянский язык в системе православного воспитания и образования. Проблема подготовки наставников - Камчатнов А.М. Об усовершенствовании церковнославянского перевода Св. Писания - Миронова T.JI. Древнерусские Евангелия XI в. и их роль в формировании русского извода церковнославянского языка
- ЦЕРКОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВА - Клокова. Г.С. Зачем мы готовим реставраторов? - Малков Ю.Г. Тема иконопочитания в древнерусской литературе XI—XIII веков - Подобедова О.И. Некоторые соображения о сущности русской иконы - Филатов В.В. Фрески Успенского собора в Звенигороде и исихазм - Щенникова JI.A. Благовещение “Устюжское”: Его происхождение и иконография
- ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ - Денисов Н.Г. Традиции пения по “налевке” у старообрядцев (вопросы репертуара) - Крашенинникова O.A. Древнейший славянский список Студийского устава (син. 330): к проблеме датировки византийского протографа - Кротова Ю.Н. Музыкальное наследие Оптиной пустыни
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЕЖЕГОДНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1995 г
- БОГОСЛОВИЕ И ИСТОРИЯ - Иерей Олег Давыденков Христология Севира Антиохийского - Протоиерей Валентин Асмус О монофизитстве - Вдовиченко A.B. Иудейская диаспора как необходимое условие христианской проповеди: Возникновение римской общины христиан - Лега В.П. Проблема чуда и современное научное мировоззрение - Иерей Артемий Владимиров О молитве Иисусовой - Камчатнов А.М. О продолжении работ по научно-критическому изданию Библии - Ефимов А.Б., Нестеров С.В. Алтайский миссионер архимандрит Макарий (Глухарев) и переводы Священного Писания на русский язык
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЕЖЕГОДНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1996 г
- БОГОСЛОВИЕ И ИСТОРИЯ - Протоиерей Николай Озолин К семидесятилетию Русского Православного Богословского института преподобного Сергия Радонежского в Париже - Рещикова В. А. Воспоминания о Владимире Николаевиче Лосском - Протоиерей Валентин Асмус Богословие В.Н. Лосского - Протоиерей Николай Соколов “Да будут все едино” (сообщение об окружном послании папы Иоанна Павла II) - Сомин Н. В. Отношение к частной собственности в трудах Иоанна Златоуста и в католическом социальном учении - Протоиерей Михаил Олекса Принципы православного миссионерства из опыта Церкви на Аляске - Василик В.В. Севир Антиохийский - Дворкин А.Л. Тоталитарные основы современного кришнаизма - Аникеева Е.Н. Основные парадигмы индийского религиозного сознания в их опоставлении с христианским богословием - Вдовиченко А.В. AIKAIOIYNH Филона Александрийского и Апостола Павла - Камчатнов А.М. Кем был Иаков у Лавана? (Лингвистический комментарий на Быт. 29:15-31:41) - Лега В. П. Проблема личности: святоотеческий и философский подходы - Филиппов Б. А. Православная Церковь и демократия - Протоиерей Валентин Асмус Церковные полномочия императоров в поздней Византии - Черепица В. Н. Духовенство и армия (из биографии архиепископа Екатеринославльского Онисифора) (1769-1828) - Воронина Т. А. Пост как показатель благочестия русских крестьян XIX века
- ЦЕРКОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВА - Колпакова Г.С. Фрески церкви Святителя Николая на Липне в Новгороде и некоторые общие проблемы искусства XIII века - Жолондзь А.Г. Музей и ризница - Зеленецкий И.Л. Роль церковного образования для работы в области -церковного искусства - Квливидзе Н.В. Тема Святой Троицы в русской культуре второй половины XVT века и росписи Троицкой церкви в Вяземах - Саенкова Е.М. “Сказание” как источник по истории иконы “Богоматерь Свенская”
- ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XX В - Ореханов Ю.Л. Реформа Высшего Церковного Управления в работах предсоборного присутствия 1906 года - Фирсов С.Л. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) и проблема реформы Высшего Церковного Управления в годы Первой российской революции - Бовкало А. А. Постановление 1919 года об увеличении числа епископов - Протоиерей Мохов В.В., Зимина Н.П. Мученический и исповеднический путь Церкви в Уфимской епархии (1917 — 1987 гг.) - Головкова Л. А. Следственное дело отца Владимира Нарского - Журавский A.B. Епископ Чистопольский Иоасаф (Удалов) как последователь Митрополита Казанского Кирилла - Подобедова О.И. Воспоминания о Патриархе Тихоне - Кривова Н. А. Сопротивление против изъятия церковных ценностей в 1922 году - Шкаровский М.В. История иосифлянского движения 1927-1940-х гг. в свете новых архивных документов - Осипова И.И. История “Истинно-Православной Церкви” по материалам следственного дела - Протоиерей Владислав Цыпин Православная Церковь на Украине в годы немецкой оккупации (1941-1944) - Петрушко В.И. Автокефалистские расколы на Украине и проблема их преодоления: канонический аспект - Косик В.И. Русская Церковь в Югославии (1921-1939) - Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь и проблема реституций - Тищенко В. А. Сообщение о работе кафедры Информатики (ПСТБИ)
- ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ - О положении канонической Украинской Православной Церкви на Западной Украине
Ежегодная богословская конференция - Православного Свято-Тихоновского богословского института - материалы 1997 г.
Москва, Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт 1997 г., 242 с.- ISBN 5-7429-0060-0
- Приветственное обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия - Приветственное слово Высокопреосвященного Сергия, Архиепископа Солнечногорского - Приветственное слово Преосвященного Иеремии, Епископа Вроцлавского - Приветственное слово Преосвященного Тихона, Епископа Бронницкого 6
БОГОСЛОВИЕ
- Священник Олег Давыденков Communicatio idiomatum как важнейшая часть православного учения о Лице Искупителя - Дворкин А. Л. Историческое развитие христологической доктрины Армянской церкви - Василик В. В. О древнейших Богородичных песнопениях - Протоиерей Георгий Митрофанов Религиозно-философские воззрения К. Н. Леонтьева и их значение для русской религиозной культуры - Титаренко Е. К. Литургическое понимание культуры в религиозно-философских воззрениях Η. Ф. Федорова - Священник Валентин Уляхин Русская Православная Церковь и экуменическое движение Х1Х-ХХвв - Диакон Василий Секачев Греко-католичество в экуменической перспективе - Петрушко В. И. Украинская греко-католическая церковь: Современное состояние - Сомин Н. В. Профессор В. И. Экземплярский и его книга “Учение древней Церкви о собственности и милостыне” - Аникеева E. Н. Границы языческого теизма (на примере традиционных индийских религий) - Малков П. Ю. Две пещеры. Из истории античного философского символа: Платон и свт. Григория Нисский - Священник Артемий Владимиров О духовных соблазнах новообращенных христиан 60 - Священник Артемий Владимиров О тайне пастырского служения (по 10-й главе Евангелия от Иоанна): Опыт богословского истолкования - Катасонов В. Н. Задача христианизации образования и науки
ФИЛОЛОГИЯ
- Камчатнов А. М. Страница из истории борьбы за церковнославянский язык - Непомнящий В. С. Христианство Пушкина: легенды и действительность - Кравецкий А. Г. Истории церковнославянского языка позднего периода: Проспект - Десницкий А. С. Библейский параллелизм и эллинистическая риторика - Щербакова М. И. С. В. Максимов как публикатор старопечатных книг - Осьминина Е. А. “Лето Господне”: замысел и воплощение
ИСТОРИЯ
- Бовкало А. А., Галкин А. К. Псковская духовная миссия и возрождение монастырей на Северо-Западе России - Филиппов Б. А. Церковь в правовом государстве - Ореханов Ю. Л. Ф. Д. Самарин и его архив - Воронина Т. А. Пост и религиозно-нравственные аспекты его соблюдения (к проблеме этнографического изучения русской духовной культуры) - Грюнберг П. Н. Император Александр I Благословенный — ревнитель Православия или “экуменист” своего времени? - Священник Сергий Мельникас Правовое положение православного военного духовенства в России в XVIII-начале XX вв - Маркина Т. В. Преосвященный Августин (Виноградский) и Отечественная война 1812 г
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XX ВЕКЕ
- Протоиерей Владислав Цыпин Православная Церковь в Польше между первой и второй мировой войной - Протоиерей Владимир Воробьев Особенности документов следственных дел 20-40-х годов - Емельянов H. Е. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке - Емельянов H. Е. Об одной ненаписанной странице русской истории XX века - Священник Федор Кривонос Священномученник Валериан Новицкий - Васильева О. Ю. Жребий митрополита Сергия (от “Декларации” до “Памятной записки”) - Шкаровский М. В. Германская церковная политика и “религиозное возрождение” на оккупированной территории Белоруссии, Прибалтики и Северо-Запада России - Мешкова И. Г. О следственном деле епископа Серафима (Звездинского) - Журавский А. В. Жизнь и деятельность митрополита Казанского и Свияжского Кирилла (Смирнов) с 1918 по 1922 г - Корнев В. В. Преследования Русской Православной Церкви в 50-60-х годах XX века
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Воспоминания моей матери М. Е. Мирчинк (урожденной Залесской)
ЦЕРКОВНАЯ МУЗЫКА
- Коляда Е. И. Жанровая система восточнохристианской и древнерусской гимнографии: генезис, основные этапы и закономерности формирования - Диксон Г. Из английских впечатлений о Русской Церкви и ее музыке - Коновалов И. В. Вопросы обучения церковному колокольному звону
Ежегодная богословская конференция - Православного Свято-Тихоновского богословского института - материалы 1998 г.
Москва, Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт 1998 г., 369 с. - ISBN 5-7429-0079-3
БОГОСЛОВИЕ
- Священник Олег Давыденков. Понятия "силы" и "энергии" в святоотеческом богословии - Польское К. О. Постриг как таинство Церкви - Лега В. П. О вере и целомудрии - Малков П. Ю. Вечеря царства (Евхаристия и эсхатология) - Киреева М. В. Критика и защита аллегорического метода экзегезы в III—IX веках - Василии В В. Optikoi aktines или представления о зрении в контексте иконоборческой полемики (XVII гомилия Патриарха Фотия) - Василии В. В. К вопросу о значении и составе Триоди IX века (РАИК 109) - Аникеева Е. Н. К вопросу об инклюзивизме индийских религий и эксклюзивизме христианства - Померанцева Н. А. Тема вечной жизни в представлении древних египтян - Священник Валентин Уляхин. К вопросу об экуменичвском движении в Россиив ХIХв. - Петрушко В. И. Об отношении Католической церкви к экуменизму и Православию - Непомнящий В. С. Служение Церкви в современном мире и судьба светской культуры - Сомин Н. В. Возможен ли "христианский капитализм"?
ФИЛОЛОГИЯ
- Камчатнов А. М. Философы-имяславцы о связи смысла и звука - Григорьев А. В. Слова со значением "ребенок, дитя" в греческом и славянском текстах Евангелия от Марка - Кириллин В. М. "Великий покаянный канон" св. Андрея Критского по древнерусской рукописи первой половины XIV века - Карпов И. IL Церковнославянская лексика в прозе А. И. Ремизова - Щербакова М. И. Творческая история книги С. В. Максимова "Бродячая Русь Христа-ради" - Старыгина H. H. Образ праведника как художественное воплощение христианской концепции человека - Пашков Д. В. Н. И. Ильминский и Священное предание
ИСТОРИЯ
- Семенищева Έ. В. Колоцкий монастырь и его основатели (к 585-й годовщине со времени основания). - Грюнберг П. Н. О "Разрешительной грамоте" двух святых патриархов - Косте В. И. Политика и Православие (из истории русско-болгарских отношений) - Сомин Н. В. А. В. Карташев о взаимоотношении Церкви и государства - Постернак А. В. Социальная и религиозная деятельность женских организаций по уходу за больными в современном западном обществе - Воронина Т. А. Соблюдение поста в контексте перемен в российском обществе XX в
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XX в.
- Протоиерей Владимир Воробьев. Память о новомучениках и новейшая история Русской Православной Церкви - Арефьева И. С. '4 Этсюда, от Литвы, вошел он в славу..." (архипастырское служение Святителя Тихона в Литве в 1914-1917 гг.) - Бовкало Α. Α.; Галкин А. К. Просветительская деятельность Ф. К. Андреева в Петроградском Богословском институте - Емельянов Η. Ε. За Христа пострадавшие преподаватели, студенты и выпускники Московского Государственного Университета - Бовкало А. А. К семидесятипятилетию выпуска Петроградского Богословского Института - Протодиакон Сергий Голубцов. Дело Самарина-Кузнецова - Шкаровский М. В. История Иоанновского монастыря и мощей св. Иоанна Кронштадского - Васильева И. Л., Зимина Н. П. Дело антисоветского фашистского центра церковников - Протоиерей Валерий Мохов, Зимина Н. П., Васильева И. Л., Баширов Э. С, Гутовская С. М: Жития священномучеников Уфимской епархии - Протоиерей Валерий Мохов, Зимина Н. П., Васильева И. Л. Угодница Божия Варвара-затворница — праведница Уфимской земли безбожного времени - Журавский А. В. Гжатский период жизни Казанского митрополита Кирилла (Смирнова) и арест 1934 года - Емельянов Е. Н. Синодик новомучеников российских (статистика имен за Христа пострадавших) - Диакон Георгий Ореханов. О проекте создания женского Богословского института (1913-1916 гг.) - Протоиерей Владислав Цыпин. Львовский собор 1946 г. и его последствия - Васильева О. Ю. Нам нужно "сильное Православие"
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
- Священник Дионисий Поздняев. История православной общины во внешней Монголии - Полунина О. В. Духовно-просветительская деятельность российской духовной миссии в Японии (1871- 191 - Жукова Л. Н. Г. А. Попов и его рукопись "Миссионерство в Якутском крае" - Иванов П. В. Православные переводы Нового Завета на китайский язык - Степанов Н. Ю. Русские средние учебные заведения в эмиграции в Югославии в 1920-е годы - Миронова Е. М. Миссия и колония - Никитин А. К. Положение русской православной общины в Германии в период нацистского режима (1933-1945 гг.) - ЭнееваН. Т. Православная миссия русской эмиграции
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Шлихтина Ю. Особенности фиксации службы Великого Пятка в византийской и славянской традиции (X-XVвв.) - Соловьева В. С. Традиция певческого исполнения кафизм на воскресной утрени у старообрядцев Поморского согласия - Денисов Н. Г. Певческие традиции в старообрядческой общине - Богомолова М. Певческие рукописи Иосифо-Волоколамского монастыря - Резниченко Е. Б. Пение на Подобен по обиходу Киево-Печерской лавры - Плотникова Н. Ю. Древнее церковное пение в переложениях прот. Петра Турчанинова - Коляда Е. И. Современная английская православная музыка: Джон Тэвенер и его ученики
Ежегодная богословская конференция - Православного Свято-Тихоновского богословского института - материалы 1999 г.
Москва, Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт 1999 г., 380 с. - ISBN 5-7429-0094-5
- Приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
БОГОСЛОВИЕ
- Священник Олег Давыденков. Афтартодокетизм: христология и антропология - Малков П. Ю. Малков П. Ю. Человек: микрокосм или макрокосм? (святоотеческий взгляд на проблему) - Протоиерей Владислав Цыпин. Примат чести и примат юрисдикции (канонический аспект генезиса католицизма) - Киреева М. В. Экзегетическая терминология александрийских богословов в комментариях на Евангелие от Иоанна - Журавский А. В. К вопросу об использовании полумесяца (луны) в христианской символике - Постовалова В. И. Афонские споры о почитании и природе Имени Божия в контексте становления миросозерцания и духовной жизни России XX в - Дворкин A. Л. «Общество сознания Кришны» как ньюэйджевская секта (на примере использования его идеологами христианских образов и концепций) - Аникеева E. Н. Безличный и а-субстанциальный характер сверхсущего в буддийском умозрении - Резник М. И. Учение о личности в современном индуизме - Новиков Д. В. Понятие личности в православном богословии и психологии - Сомин Н. В. Социологическое прочтение двух евангельских притч - Желтов М. С. Паремии праздника Рождества Христова
ИСТОРИЯ
- Бежанидзе Ю. В. О соборном начале Церкви (по запискам русских святителей XIX в.) - Нестеров С. В. Взаимоотношения архимандрита Макария (Глухарева) и святителя Филарета (Дроздова) (по их письмам и воспоминаниям) - Прокофьев А. В. Приходская реформа в царствование Александра II - Фролов К. А. Карпато-русское москвофильство — «белое пятно» отечественной истории и литературы - Махнач В. Л. Основание Сарайской (Крутицкой) епархии: забытые причины - Степанов Н. Ю. О постановке системы начального и среднего образования в жизни русской эмиграции в Европе в период «первой волны» (1920-1930-е гг.) - Судариков В. А. Миссия Православной Церкви в современных средствах массовой информации - Щелкачев А. В. Возможности возрождения национальной культуры по теории Р. Дж. Коллингвуда и особенности современной религиозной ситуации в России
ФИЛОЛОГИЯ
- Вдовиченко А. В. Язык Евангелий: общепринятые взгляды и новая модель описания - Григорьев А. В. К семантике библейского авва - Никитченков А. Ю. Переосмысление агиографического факта в русском народном духовном стихе «Борис и Глеб» - Казимова Г. А. Об источниках сочинения преп. Максима Грека «Слово пространнее излагающе с жалостию нестроения и безчиния царей и властей последнего века сего» - Казимова Г. А. Сочинения преп. Максима Грека и концепция «Москва - Третий Рим» - Каравашкина М. В. Языковая ситуация Московской Руси XVI-XVTI вв. и ее восприятие книжниками того времени - Щипанова H. Н. Нерешенные проблемы преподавания церковнославянского языка в системе образования России в XIX в - Протоиерей Дмитрий Григорьев. Аспекты развития церковного языка и русской культуры
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Коляда Е. И. Проблема жанра в древнерусской гимнографии - Артамонова Ю. В. Структура и состав древнерусских кондакарей - Денисов Н. Г., Смилянская Е. Б. Певческие традиции старообрядцев Бессарабии - Богомолова М. В. К вопросу расшифровки знаменной нотации - Плотникова Н. Ю. К вопросу о партесных гармонизациях знаменного роспева - Шуровская Н. А. Современная церковно-певческая традиция и нотные издания конца XIX-начала XX вв - Асмус М. В., Асмус Н. С. Диакон Сергий Зосимович Трубачев и его духовно-музыкальное наследие
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XX в.
- Протоиерей Владимир Воробьев. Пастырское служение в Русской Православной Церкви в XX в - Протоиерей Владимир Воробьев. Материалы к жизнеописанию иеромонаха Павла (Троицкого) - Протоиерей Валерий Мохов, Зимина Н. П., Васильев Д. Ю. К прославлению собора Уфимских новомучеников и исповедников: Святитель Божий Симон (Шлеев) - Арефьева И. С. Сподвижники св. Патриарха Тихона на Литовской земле - Емельянов H. Е. Как мир помнит новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви XX в - Головкова JI. А. В. С. Новочадов и его Святоотеческая энциклопедия - Бовкало А. А. Св. митрополит Вениамин в послереволюционные годы по архивным документам и воспоминаниям - Протоиерей Валерий Мохов, Зимина Н. П., Баширов Э. С. Новомученики различных епархий Русской Православной Церкви периода гражданской войны - Священник Валерий Лавринов. Екатеринбургская епархия в 20-30-е годы XX в. - Нечаева М. Ю. Верхотурские монастыри в XX в - Бовкало А. А., Галкин А. К. Св. митрополит Вениамин и Петроградский Богословский институт - Священник Феодор Кривонос. Православные архиереи-новомученики Могилевской епархии довоенных лет - Романова С. Н. Персональная информация о духовенстве в государственных архивах - Дубинский А. Ю. О генеалогической информации в фондах Духовных Семинарий Московской епархии - Журавский А. В. Обновленческий приход в 20-е годы XX в - Петрушко В. И. К предполагаемой беатификации униатского митрополита Андрея Шептицкого
Ежегодная богословская конференция - Православного Свято-Тихоновского богословского института - материалы 2000 г.
Москва, Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт 2000 г., 548 с. - ISBN 5-7429-0145-3
- Приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
БОГОСЛОВИЕ
- Священник Олег Давыденков. Православны ли «православные» эфиопы? (Христологическая концепция tewahedo) - Иеромонах Симеон (Гаврильчик). О домостроительстве нашего спасения: учения о человеческой природе Христа в творениях отцов Православной Церкви - Лега В. П. О доказательствах бытия Бога - Малков П. Ю. Святоотеческое учение о сотворении человека по образу Сына Божия - Уколов К. И. К вопросу о возможности построения типологии культур - Ястребов А. О. Образ Платона в «Евангельском приготовлении» Евсевия Кесарийского - Киреева М. В. Вспомогательные экзегетические приемы в комментариях Оригена и свт. Кирилла Александрийского на Евангелие от Иоанна - Дворкин А. Л. О некоторых подходах к методологии православного сектоведения - Аникеева Ε. Н. Основные черты индийских космогонии и их антикреационистский характер - Третьяков А. В. Женское священство в Англиканской церкви - Сомин Н. В. О мнимых противоречиях в социально-этических воззрениях свт. Иоанна Златоуста
ЛИТУРГИКА
- Протоиерей Валентин Асмус. Господи, спаси Царя (Пс 19:10): молитва о Царе в православном богослужении - Рубан Ю. И. Об одной литургийной интерполяции - Желтов М. С. Русский архиерейский формуляр Литургии и его соотношение с иерейским - Асмус М. В. «О всех и за вся» в анафоре; уточнение смысла - Василик В. В. Жизнь и творчество св. Романа Сладкопевца
ИСТОРИЯ
- Протоиерей Владислав Цыпин. Правовой статус Церкви и духовенства при Екатерине Второй - Федоров В. А. Церковь и государство в ХУШ-начале XX вв.: историографический и источниковедческий аспекты изучения проблемы - Андреев А. Ю. Московский университет и русская духовная культура - Грюнберг П. Н. Пушкин и познание истории - Бежанидзе Г. В. П. А. Валуев и его проект реформы Государственного Совета - Фирсов С. Л. Император Николай Π как православный государь (К вопросу о религиозных взглядах и религиозном восприятии самодержца) - Священник Валерий Лавринов. Единоверие на Урале (к 200-летию учреждения) - Постернак А. В. Положение общин сестер милосердия в России в начале XX в. - Виноградова А. А. Статистические данные по истории развития женских монастырей в 1880-1900 гг. как источник по истории Церкви и социальной истории России в конце XIX в. - Косик В. И. Организация Александра Казем Бека - Филиппов Б. А. Католическая церковь на переломе тысячелетий глазами кардинала Йозефа Ратцингера - Воробьев С. Μ. Роль религии в официальной идеологии государств Древнего Переднег Востока - Иванова Е. А. Христианизация Британских островов в I-VII вв. - Лотменцев А. М. Албанский элемент в Косово: история проблемы. - Кожемякин М. В. Война в Югославии: боевые действия вооруженных сил СРЮ
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XX в.
- Протоиерей Владимир Воробьев. Некоторые проблемы богословско-исторической науки и церковной жизни в России накануне 2000-летия Рождества Христова - Священник Феодор Кривонос. Священномученики Минской епархии XX в. - Протоиерей Николай Доненко. Обстоятельства смерти митрополита Константина (Дьякова) и протоиерея Александра Глаголева - Гаврилин А. В. Положение Латвийской Православной Церкви в 20-30 гг. XX в. - Арефьева И. С. Михновская община - Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь и германская политика на Балканах в 1941-1945 гг. - Роккуччи А. Некоторые размышления о христианах в концлагерях: опыт коммунизма и нацизма - Дёпманн X. Д. Духовные импульсы Поместного Собора Русской Православной Церкви 1988 г. - Шульц Г. Основные проблемы изучения Поместного Собора 1917-1918 гг. - Плетнева А. А. Социологический аспект церковной дискуссии первой четверти XX в. - Кравецкий А. Г. Когда же началась обновленческая смута - Емельянов Η. Е. Некоторые факты, установленные по данным информационной системы «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» - Священник Георгий Ореханов. Дневник митрополита Арсения (Стадницкого) — новый источник по русской церковной истории (1905-1916 гг.) - Кривошеева Н. А. Деятельность священномученика Илариона (Троицкого) на Священном Соборе Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. - Петрушко В. И. Деятельность униатского митрополита Андрея Шептицкого по распространению католицизма восточного обряда в России в период между революцией 1905 г. и Первой мировой войной - Головкова Л. А. Картина репрессий в послереволюционной Москве: Ивановский монастырь - Косик О. В. Судьба иеромонаха Серафима (Якубовича) - Нечаева М. Ю. Дела о самозванцах XX в. как источник по истории Православной Церкви - Бовкало А. А. Литургика в Петрограде после 1918 г.
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
- Энеева Н. Т. Спор о софиологии в русском Зарубежье - Степанов Н. Ю. Православные основы системы образования в русском Зарубежье в 1920-1930־е гг. - Либеровский А. П. Православная Церковь в Америке: святые и соборы - Курков Н. В. Всеамериканский православный церковный Собор 1946 г. - Нестеров С. В. Архимандрит Макарий (Глухарёв) и создание в России Миссионерского общества
ФИЛОЛОГИЯ
- Ужанков А. Н. «Слово о полку Игореве» (К интерпретации авторской идеи произведения) - Кожевников В. А. «Игореви князю Богь путь кажетъ» (К проблеме главной идеи «Слова о полку Игореве») - Ужанков А. Н. Эсхатология русских летописей (Русское летописание и Страшный Суд) - Юрьева И. Ю. Итоги 200-летия А. С. Пушкина в контексте темы «Пушкин и христианство» - Багратион -Мухранели И Л. «Подражание Корану» А. С. Пушкина - Давыдов Г. А. Первая книжка «Московского наблюдателя» 1835 г. - Вдовиченко А. В. Древнееврейский нарративный синтаксис Мк 1:1-14 как ключ к пониманию текста - Людоговский Ф. Б. Графическая оболочка современного церковнославянского языка
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Иеромонах Лазарь (Гнатив). Крюковое письмо и старо- или палеовизантийская нотация: К проблеме Писания и Предания - Заболотная Н. В. О соотношении певческих книг эпохи Студийского устава: Триоди, Постные Стихирари и богослужебные певческие сборники - Боровова Ж. А. Традиции литургического чтения в общинах поморского беспоповского согласия (на материале прибалтийского региона) - Червякова Е. Г• Архаическая система раздельноречного пения в традициях Поморского старообрядчества - Духовская Т. Д. Придворный обиход и его влияние на современную церковно-певческую практику - Загребин А. В. Валаам: Островок русского церковного пения
XI Ежегодная Богословская Конференция ПСТБИ - ПСТГУ - 2001
Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. 2001. - 452 с.
БОГОСЛОВИЕ
- Священник Олеr Давыденков Учение Юлиана Галикарнасскоrо и традиция Древней Церкви - Шавевко И. Ф. Христологическая формула Нестори.я в богословии Баба.я Великого - Василенко Л. И. Всеединство Владимира Соловьева: очарование глобального динамизма - Антонов К. М. Проблема возможности религиозной философии у И. В. Киреевского и В. Н. Лосского - Постовалова В. И. Образ православия в религиозной философии А. Ф. Лосева - Михайлов П. Б. Пути разрешения вопроса имяславия - Сомни Н. В. Общеупотребительная имущественная этика: ее отличи.я от святоотеческого учения о богатстве и собственности - Комлева З. В. Учение о свободе воли и предопределении в поздних произведениях блаж. Августина - Диакон Дионисий Лобов Понятие градации в богословии блаж. Августина - Фокин А. Р. Основные начала богословия свт. Амвросия Медиоланскоrо - Желтов М. С. Православное чинопоследование освящения храма в истории - Ульянов О. Г. Митрополит Киприан и тропарь третьего часа
ИСТОРИЯ
- Федоров В. А. Изучение истории Русской Православной Церкви Синодального периода на Кафедре Истории России ХIХ-нач. ХХ вв. Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 1993-2000 гг. - Токарев А. В. Русский религиозный быт XVIII века в записках иностранцев - Комзолова А. А. Православие и католичество в политике самодержавия в Северо-Западном крае (1863-1865 гг.) - Житенев Т. Е. Церковноприходские школы в России в начале ХХ в. и отношение к ним епархиальных архиереев - Наследухова Е. Э. Кооперативная идея и христианский этический идеал в России начала ХХ века - Парфенова Е. Б. Православные приходы в Харбинской епархии, Маньчжурии и Пекинской Духовной миссии в 1920-1930-е гг - Лотменцев А. М. Православная община Загреба от патента о толеранциИ 1781 г. до патента об объединении Загреба 1850 г. - Кожемякин М. В. Русское добровольческое движение на Балканах в ХIХ-начале ХХ вв . - Косик В. И. К истории русской религиозной живописи на Балканах ". - Роккуччи А. Преследование христиан в коммунистической Албании - Гайдуков Н. Е. Преподавание курса "Церковная археологи.я" в духовных учебных заведениях - Карева В. В. Ереси во Франции развитого периода (XI-ХП вв.) и католическая Церковь - Киреева М. В. Профессиональна.я подготовка духовенства в средневековой Испании
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХХ В.
- Головкова Л.А. Жертвы Бутова и "Коммунарки" - Мазырин А. В. К истории Высшего церковного управления Русской Церкви в 1920-х гг.: новые документы св.ященномученика митрополита Кирилла (Смирнова) Петрушко В. И. О составе делегатов раскольничьего "Всеукраинского православного собора" 1921 г - Шкаровскнй М. В. Германская политика в отношении Православной Церкви в Польском Генерал-губернаторстве - Священник Андрей Гопиков Феномен митрополита Сергия (Воскресенского) и исполненное им дело в Прибалтике - Гаврилин А. В. Современное положение Православных Церквей Латвии и Эстонии: проблемы и их истоки - Арефьева И. С. Литовский период жизни Л. П. Карсавина (1928-1949) - Видевеева А. Е. К истории упразднения Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря - Постервак О. П. Создание антирелигиозных музеев в советском государстве в конце 20-х-30-е гг. - Сухова И. Ю. Из истории архива Московской Духовной Академии - Бовка А. А. Высшие Богословские Курсы в Ленинграде - Косик О. В. "Церковная история перевернула страницу"
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
- Священник Петр Иванов Сунь Ятсен и христианство - Копосова В. О. Деятельность Российской организации Красного Креста (РОКК)в Германии в 1920 -1922 гг - Миронова Е. М. Русская Армия барона Врангеля за пределами Отечества
ФИЛОЛОГИЯ
- Миронова Т. Л. О промыслительиости говений на славянскую письменность в Моравии IX века - Крутова М. С. Тезоименные памятники разного состава в древнерусской письменности - Буrаева И. В. О реформе русской орфографии - Вдов-евко А. В. Лексема (слово) в дискурсивной парадигме описания языка - Хлыбова Т. В. Народная баллада и духовные стихи: Пути развития традиции - Громов-Копли А. В. К проблеме православной эстетики словесного творчества - Баrратиов-Мухравели И. Л. Библейский пласт "Путешествия в Арзрум" А. С. Пушкина - Михеева О. В. "Восстановление" человека в романе Ф. М. Достоевского "Бедные люди" - Поповский В. В. Отношения писателя с властью в контексте модернизированной ереси: Д. С. Мережковский и В. Муссолини - Десятова М. Ю. Некоторые особенности первых переводов Литургии свт. Иоанна Златоуста на румынский и арумынский языки - Казимова Г. А. Orthodox English: некоторые проблемы русскоязычного пользователя - Ковдрикова О. В. Английские эквиваленты слова ПОКАЯНИЕ - Красухив К. Г. О некоторых микено-гомеровских схождениях в области синтаксиса
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Иеромонах Лазарь (Гватив) Святейший Патриарх Алексий 1 и богослужебно-певческие традиции Русской Православной Церкви - Русол Е. В. Всероссийский Поместный Собор 1917 -1918 гг. о церковном пении - Голубятникова А. Б. Святитель Игнатий (Брянчаиинов) о церковном искусстве - Живаева О. О. О традиции псалмопения в Древней Руси - Швец Т. В. Музыкальная организация седмичного круга кафизм (по котированным Обиходам ХVПв.) - Коротких Д. А. Стихирарь Логина Шишелова - Тутолмииа С. И. Русские певческие Триоди XIl-XIII вв. - Макаровская М. В. Структура певческого ряда Литургии знаменного роспева - Быкова О. П. Празднование дня Пятидесятницы в Успенском соборе Москвы XVII в - Игнатьева А. А. Певческие рукописи коллекции Ново-Иерусалимского монастыря (ГИМ., Синодальное певческое собрание) - Богомолова М.В. К вопросу анмиза расшифровок русского безлинейного многоголосия - Архимавдритова Е. А. 136 псалом "На реце Вавилонстей ... " - памятник раннего русского многоголосия XVI века
XII Ежегодная Богословская Конференция ПСТБИ – 2002
Москва: Православного Свято-Тихоновского Богословского Института 2002 г. — 439 с. - ISBN 5-7429-0185-2
- Приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
БОГОСЛОВИЕ
- Священник Олег Давыденков Уточнение значения формулы у свт.Кирилла Александрийского - Малков П. Ю. Сотериологический аспект православного учения об Имени Божием - Лега В. П. О христианских основаниях культуры - Аникеева Е. Н. Полемика свт. Василия Великого с языческими философами и учеными - Михайлов П. Б. Наследие каппадокийцев в древнерусской письменности - Сомин Н. В. Основные христианские доктрины о богатстве и собственности: История этих доктрин в православии, католичестве и протестантизме - Василенко Л. И. Софиология Вл. Соловьева, видения Дамы и его стихи - Антонов К. М. Проблема религиозного обращения в работе С. Л. Франка «Крушение кумиров» - Василик В. В. О древнем двупеснце в составе Благовещенского канона - Священник Дионисий Лобов Толкования на Апок 13:16-18: Святоотеческое понимание «печати антихриста» и «числа зверя»
ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК
- Арутюнова-Фиданян В. А. Юлианитство и Армянская церковь (VI-VII вв.) (по «Повествованию о делах армянских») - Лебедев В. В. Арабский язык как средство религиозной коммуникации в учебном процессе - Максимов Ю. В. Переходы из ислама в христианство в IX-X вв. по свидетельству арабских хроник
ИСТОРИЯ
- Протоиерей Валентин Асмус Церковные полномочия императоров в поздней Византии - Косик В. И. Русская Сербия - Лотменцев А. М. Воевода Влад Цепеш и дьяк Федор Курицын. «Сказание о Дракуле» по материалам российской историографии - Токарев А. В. О структуре монастырских вкладных книг XVI-XVIII вв - Коновалов И. В., Виденеева А. Е. К истории отливки Большого Успенского колокола Московского Кремля в 1818 г - Волхонский М. А. Принцип веротерпимости и национальный вопрос в годы первой русской революции - Ромов А. В. Духовенство и правые монархисты в III Государственной Думе. - Житенев Т. Е. Вопрос о церковноприходских школах на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917-1918 гг - Аникеева Е. Н. Саблеровский центр церковного образования в селе Богословском - Белоногова Ю. И. Отношения иерархов Русской Православной Церкви и государственной власти в начале XX в - Карева В. В. Жан Баден — теоретик государства
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XX в.
- Протоиерей Владимир Воробьев Некоторые проблемы канонизации святых сегодня - Депманн X. Д. Изучение истории, богословия и духовности Православной Церкви на Богословском факультете Берлинского университета им. Гумбольдта - Сухова Н. Ю. Управление духовно-учебными заведениями в России в 1867-1918 гг - Емельянов Н. Е. Сравнение статистических оценок репрессиий 1917-1938 гг - Мазырин А. В. Следственное дело «Всесоюзной организации ИПЦ» как источник по новейшей истории Русской Православной Церкви - Протоиерей Николай Доненко Преподобномученик Парфений, игумен Кизилташского монастыря - Священник Георгий Ореханов, Кривошеева Н. А. Дело митр. Вениамина (Казанского): К 80-летию процесса - Кривошеева Н. А. Роль А. И. Боярского в процессе сщмч. Вениамина (Казанского) - Шкаровский М. В. Александро-Невское братство, 1918-1932 гг - Игнатович Т. Н. История закрытия университетской церкви муч. Татианы - Протоиерей Николай Доненко Расстрелянный монастырь - Гаврилин А. В. Русская эмиграция в 20-30-х годах XX в. в Латвии и Латвийская Православная Церковь - Головкова Л. А. История забытого монастыря: Красностокский женский монастырь - Петрушко В. И. Из истории Украинской греко-католической церкви накануне Великой Отечественной войны - Бовкало А. А., Галкин А. К. Церковное возрождение в Гатчине (Ленинградская епархия) во время Второй мировой войны - Менькова И. Г. Священномученик Вениамин (Воскресенский), епископ Романовский - Косик О. В. Год в Старо дубе: По материалам следственного дела сщмч. еп. Дамаскина (Цедрика)
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
- Энеева Н. Т. Святитель Русского Зарубежья епископ Ханькоукский Иона (Покровский) - Колосова В. О. Взгляды русских философов в эмиграции на судьбу России. - Заславский В. Б. Миссионерская деятельность в Туркестанском крае - Свиридов М. А. Взаимоотношения Православия и ислама в Казанском крае в начале XX в - Комолова Н. П. Православный храм Рождества Христова во Флоренции и его прихожане
ФИЛОЛОГИЯ
- Иванова М. В. Образ автора как интрига древнерусской словесности - Багратион-Мухранели И. Л. Религиозный аспект «Песен западных славян» А. С. Пушкина - Пряхина И. И. Об орфографической передаче j-и в рукописях XIV в - Каширина В. В. О графических вариантах в тексте славянской Псалтири - Каширина В. В. Некоторые языковые особенности писем оптинского старца Льва (Наголкина) - Алексеев А. В. Лексическое выражение концептов ПЕЧАЛЬ и УНЫНИЕ (в православно-аскетическом понимании) в русском языке XI-XVII вв. - Иванова Т. А. Семантика церковнославянизмов и мировоззрение языковой личности - Лукасик В. Ю. Пастораль во французской поэзии позднего Средневековья - Дубровина С. Н. Мотив 'ангела' в творчестве Жана Кокто 20-х годов - Вдовиченко А. В. Этимология в свете дискурсивной парадигмы описания лингвистического материала - Кузнецова И. Н. Способы описания грамматической системы языка на примере представлении артикля в основных французских грамматиках - Громов-Колли А. В. Религиозно-философский аспект работы Л. В. Пумпянского «К истории русского классицизма» (заметки на полях) - Бутана Я. С. Изучение жизненного и творческого пути Л. Л. Эллиса-Кобылинского как проблема современной историко-литературной науки - Ваховская А. М. Русский вопрос в прозе старших эмигрантов «первой волны» - Иванова О. Ю. О «неслучайности» слова в поэтическом творчестве И. Ф. Анненского - Поплавская Л. Б. Мотив «птицы» в поэтике трагедии Эсхила «Умоляющие» - Грязнова Е. О. Несколько замечаний к вопросу о православной богослужебной лексике во французском языке - Успенская С. Ф. Опыт лексико-семантического анализа английских глаголов поклонения
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Иеромонах Лазарь (Гнатив) Преподобный Варсонофий Оптинский о музыкальной культуре и богослужебном пении - Тутолмина С. Н. Византийские и славянские йотированные Триоди древнейшей традиции - Елисеева Е. Ю. Задостойник Рождеству Христову в древнерусской певческой традиции - Богомолова М. В. Певческая книга Демественник - Макаровская М. В. Интерпретация песнопений знаменного роспева в липованской богослужебно-певческой традиции - Шуглиашвили Д. Грузинские церковные песнопения: традиции и современность - Матвеева Ю. А. Музыкальное воспитание в Православной гимназии: опыт межпредметных тематических связей
Ежегодная Богословская Конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института - Материалы 2003 г.
М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. 2003. — 514 с.
БОГОСЛОВИЕ
- Дворкин А. Л. Памяти отца Иоанна Мейендорфа - Священник Олег Давыденков. К вопросу о методе исследования христологии свт. Кирилла Александрийского - Медведев С. А. Воипостасное в богословии неохалкидонитов - Майборода А. Б. Об одном фрагменте из «Философской истории» Порфирия в сочинении свт. Кирилла Александрийского «Против Юлиана» - Священник Вадим Леонов. Вселенские соборы Православной Церкви о человеческой природе Спасителя - Хорьков М. Л. Учение о единстве души в антропологии Немезия Эмесского - Малков П. Ю. Дух Божий и дух человеческий (к одной из проблем православной антропологии) - Священник Димитрий Пашков. К вопросу происхождения «восточного папизма» - Диакон Михаил Асмус. Понимание поминальных частиц в истории - Михайлов П. Б. Св. Василий Великий и Аполлинарий Лаодикийский - Постовалова В. И. Афонский спор об Имени Божием и святоотеческое учение об обожении человека - Стасюк В. А. Каролингские книги (Libri Carolini) о назначении иконы - Серебряков Н. С. Образ «кожаных риз» при описании результатов грехопадения в человеке и в мире - Василенко Л. И. Отношение о. Сергия Булгакова к католичеству в начале 20-х годов XX в - Антонов К. М. «Христианство и наука»: философские аспекты проблемы - Резник М. И. Феноменология смерти в Православии и психоанализе - Сомин Н. В. Социальная доктрина православия и идея личного спасения
ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК
- Арутюнова-Фиданян В. А. Автор «Повествования о делах армянских» и армянская православная община - Чернецов С. Б. Литературные источники гнева императрицы Таиту, обрушившегося на Афеворка Гебре Иясуса в 1894 г., и его последствия - Kuustola S. Modem Aramaic — where and by whom it is spoken today - Французов С. А. «Житие св. Азкира» как источник по истории Южной Аравии - Хулап В. Ф. Весеннее равноденствие и возникновение христианской пасхалии - Кузенков П. В. К вопросу о раннехристианской хронологии: из истории возникновения византийских хронологических систем
ИСТОРИЯ
- Ряполов А. И. Высшая церковная иерархия и политика князя А. Н. Голицына в 1817-1824 гг - Федоров В. А. Пастырское служение и публицистическая деятельность тверского священника И. С. Беллюстина (1819-1890) - Житинев Т. Е. Начальное народное образование в Государственной думе и Государственном совете в 1907-1912 гг - Белоногова Ю. И. Религиозно-нравственное состояние русского крестьянства по материалам церковной периодики начала XX в - Токарев А. В. Вкладная книга Введенской Оптиной пустыни - Аникеева Е. Н. Вопросы истории Белопесоцкого монастыря - Феофанов А. М. Повседневная жизнь студентов Московского университета первой половины XIX в - Громов-Колли А. В. Материалы по истории кельтского христианства в русской исторической науке
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XX в.
- Сухова Н. Ю. Духовно-учебные проекты 1917-1918 гг. (по материалам РГИА и ГАРФ) - Зимина Η. П. Член Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. А. Ф. Ница (Уфимская епархия): жизнь, труды, мученичество - Шкаровский М. В. Александро-Невская Лавра в год революционных потрясений (1917-1918) - Священник Георгий Ореханов. Петроградское Правление объединенных приходов - Головкова Л. А. Пять арестов художника-иконописца графа Комаровского - Протоиерей Николай Доненко. Преподобномученик Владимир (Пищулин) - Мазырин А. В. К вопросу о восстановлении церковно-административного единства между св. митрополитом Агафангелом (Преображенским) и митрополитом Сергием (Страгородским) в 1928 г - Косик О. В. Интервью митрополита Сергия (Страгородского) 15 февраля 1930 г. в восприятии современников - Иеромонах Евфимий (Логвинов). Письмо сербского патриарха Варнавы митрополиту Антонию (Храповицкому) и Собору епископов Русской Церкви Заграницей от 5/18 июля 1933 г 278 - Менькова И. Г. Исповедник Георгий Седов (1883-1960) - Инокиня Васса (Ларина). Церковный принцип икономии и Русская Православная Церковь Заграницей при митрополите Анастасии - Косик В. И. Положение Русской Православной Церкви в Югославии в 1940-1950-х гг - Петрушко В. И. Из истории украинской Греко-католической церкви в годы Великой Отечественной войны - Корнилов А. А. Фонд имени св. прав. Иоанна Кронштадтского в г. Ютика (Нью-Йорк, США)
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
- Священник Петр Иванов. Современное положение христианства в Китае - Энеева Η. Т. Миссионерский Белогорский монастырь Пермской епархии и его насельник игумен Серафим (Кузнецов) - Колосова В. О. Роль Российского Общества Красного Креста в обустройстве русских беженцев в Европе в 1918-1922 гг - Бирюкова К. В. Деятельность российских студенческих эмигрантских союзов в Центральной и Восточной Европе. 1920-1940-е гг
ФИЛОЛОГИЯ
- Вдовиченко А. В. Идеи Платона и типология дектических синтагм - Пряхина И. И. К вопросу о диалектной неоднородности древнепсковских говоров (о локализации одной древнерусской рукописи Евангелия второй пол. XIV в - Чистякова Н. А. Логос — высшая ступень в истории освоения мира и человека - Казанцева Г. Е. Особенности церковнославянского языка службы «Всем Святым в Земле Русской просиявшим» свт. Афанасия (Сахарова) - Крутова М. С. Идентификация памятников древнерусской книжности - Дергачева И. В. Эсхатологическая тематика в древнерусской литературе - Бугаева И. В. О «религиозно-проповедническом» стиле в современном русском языке - Демидов Д. Г. Объяснение церковнославянского правописания: от значений языка к знакам письма - Воронин Т. Л. Князь С. А. Ширинский-Шихматов и его поэма «Иисус в Ветхом и Новом Заветах, или Ночи у Креста» (к проблеме русского культурного двоемирия) - Соколовская А. И. Запад в оценке Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского - Латыева Е. В. К вопросу о жанровом своеобразии «Капитанской дочки» А. С. Пушкина - Есаулов И. А. О чуде воскресения в романе «Преступление и наказание» - Злобина Η. Ф. Особенности русской мифологической школы XIX в - Папкова Е. А. Автор и герой в дневниковой прозе XX в - Дубровина С. Н. Религиозные мотивы в прозе Андре Жида
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Заболотная Н. В. Церковно-певческие книги XI-XVII веков в монастырских рукописных собраниях - Богомолова М. В. История и типология русского безлинейного многоголосия на основе исторических и архивных документов - Плетнева Е. В. Нотация в песнопениях древнерусских Октоихов Изборных и Шестодневов Служебных (ΧΙΠ-XV вв.) - Старикова И. В. Песнопения знаменного роспева (силлабического стиля): особенности музыкального строения и вопросы интерпретации - Перелешина В. Ю. Тип роспева и структура песнопений Обихода. - Соотношение мелодических и текстовых структур - Архимандритова Е. А. Многораспевность в раннем русском многоголосии (на материале певческой книги «Обиход») - Боровова Ж. А. К вопросу о соотношении устного и письменного компонентов в певческой практике старообрядцев Поморского согласия - Плотникова Н. Ю. Партесные рукописи в собрании Оружейной палаты в РГАДА - Макаровская М. В. Духовные стихи Верхокамья - Соловьева П. А. Отражение особенностей гармонии русской церковной музыки в творчестве Μ. П. Мусоргского - Шиманский Н. В. Мелодическое пение как специальный курс в цикле музыкально-теоретических дисциплин
Ежегодная Богословская Конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института: Материалы 2004 г.
М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. 2004. 692 с.
ISBN 5-7429-0052-Х
- Преосвященный Артемий, Епископ Рашско-Призренский и Косовско-Метохийский (Сербия). Современное положение Православной Церкви в Косово и Метохии
БОГОСЛОВИЕ
- Священник Олег Давыденков. Некоторые особенности сотериологического учения свт. Кирилла Александрийского - Медведев С. А. Особенности полемики Евстафия Монаха против Севира Антиохийского - Хлынова И. Л. Трактат «Περ\ κενοδοξίας ка\ όπως δει τούς γονέας άνατρέφειν τά τέκνα» («О тщеславии, и как должно родителям воспитывать детей»): проблема авторства - Михайлов П. Б. Теория языка у свт. Василия Великого - Фокин А. Р. Учение свт. Григория Великого о духовном совершенстве и богопознании - Священник Дионисий Лобов. Смысл музыки (Augustinus. De musica, 6) - Немыченков В. И. Учение блаж. Августина о жертвоприношении по трактату «О Граде Божием» - Ермилов П. В. Место понятия «равноангельности» в богословской системе блаж. Августина
ФИЛОСОФИЯ
- Протоиерей Георгий Митрофанов. Русские религиозные философы о духовно-религиозных последствиях коммунизма в России - Катасонов В. Н. Некоторые принципиальные вопросы: современный научно-технологический прогресс и его теологические перпекгивы - Лега В. П. Наука и нравственность. Размышления о статье А.Эйнштейна «Почему социализм?» - Антонов К. М. Знание в науке и в религии - Священник Евгений Лаленков. Платонические мотивы в теории познания П. Д. Юркевича - Чурсанов С. А. Учение о личности у православных богословов XX века как методологическая основа богословия и гуманитарных исследований
БИБЛЕИСТИКА
- Гестрих К. Научное толкование Библии и соотношение Священного Писания и церковного Предания - Тихомиров Б. А. О несосгоявшемся начале русской библеисгики (дело протоиерея Герасима Петровича Павского) 122 Вдовиченко А. В. Методологические предпосылки современной новозаветной филологии - Дворкин А. Л. Хиастическая структура Евангелия от Иоанна: гипотеза Герхарда и Эллиса - Диакон Дмитрий Юревич. Типологический метод толкования Священного Писания в рукописях Мертвого моря и Христианской Церкви - Скобелев М. А. Экзегеза мессианских пророчеств о траданиях Мессии в арамейских таргумах и у церковных авторов Ι-ΙΙ вв. (на примере Ис 53)
ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОГИЯ И ЛИТУРГИКА
- Желтов М. С. Чин венчания и таинство Евхаристии: взаимоотношение чинопоследований - Лукашевич А. А. К вопросу о происхождении праздничных величаний в Русской Церкви - Юрочкин В. Ю. К истории Православия у готов по данным археологии - Гайдуков Η. Е. Литургические устройства пещерных храмов юго-западной Таврики - Белецкий Д. В., Виноградов А. Ю. Фресковые и эпиграфические находки в Сентинском храме
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ И КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
- Оме X. Единство и различие Церквей на примере Пято-Шесгого собора - Священник Дмитрий Пашков. Некоторые замечания о делопроизводстве Халкидонского собора - Максимович К. А. Статус римского епископского престола в свете византийского права - Протоиерей Владимир Воробьев. Православное учение о браке
ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК
- Teule Н. Inner-Christian dialogue in the Period of the Syrian Renaissance - Чернецов С. Б. Жизнь и смерть Елисея, второго настоятеля Дабра Асбо, в дабралибаносской житийной традиции - Панченко К. А. Антиохийский патриарх Христофор (f 967 г.): личность и эпоха
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XX в.
- Емельянов Η. Е. 420 иерархов среди сотен тысяч пострадавших за Христа в 1917-1957 гг. - Головкова Л. А. Мученический путь бывшего московского губернатора В. Ф. Джунковского - Кашеваров А. Н. Делегация Православной Церкви по переговорам с советским руководством в 1918-1920 гг. - Шкаровский М. В. Община бывших сестер Иоанновского монастыря в Александро-Невской Лавре - Косик О. В. Следственное дело «Антисоветское церковное подполье» (1943-1946 гг.) - Каплин П. В. Распространение григорианского раскола в уральских епархиях в 1920-1930 гг. - Корнилов А. А. Духовенство лагеря перемещенных лиц Фишбек (Германия) - Косик В. И. Некоторые сведения о церковном строительстве в Болгарии и судьбах русского зарубежного духовенства (1940-1950-е гг.) - Инокиня Васса (Ларина). «Русскость» Русской Зарубежной Церкви в период 1920-1945 гг. в аспекте церковной икономии - Зимина Η. П. Викарии Уфимской епархии 1920-х годов: священномученик еп. Вениамин (Троицкий; 1901-1937) - Королева В. В. Земля Казахстана и ее святые покровители - Вайнтрауб Л. Р. К биографии новомученика протодиакона Волоколамского Воскресенского собора Николая Ивановича Цветкова (новые архивные материалы) - Зыкова Н. В. Обретение и идентификация мощей святых новомучеников и исповедников Екатеринбургской епархии - Весновская Г. Ф. О работе по реабилитации жертв политических репрессий - Ракитин С. В. Борьба Советского государства против Русской Православной Церкви на Донской земле в довоенный период (1917-1941 гг.) - Сухова Н. Ю. Дискуссии о типе высшей богословской школы во второй половине XIX - начале XX вв - Федоров В. А. Временное правительство и Русская Православная Церковь - Игумен Зосима (Давыдов). «Московская церковная революция», или деятельность Московского общества любителей духовного просвещения в 1905-1908 гг. - Священник Георгий Ореханов. Лев Толстой и Оптина пустынь: один асгаповский эпизод - Г]риднев Г. А. Пастырские собрания в Новочеркасске в 1905-1906 гг. - Воронцова И. В. Письма монашествующих к В. В. Розанову
ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
- Архиепископ Николай (Пачуашвили). Опыт миссионерской деятельности Грузинской Православной Церкви на современном этапе - Редкозубое А. Д. Ислам в современной России — друг или враг? - Розина О. В. Подготовка учителей Московской области к введению нового курса «Основы православной культуры» 434 Пономарева Н. В. Некоторые особенности современной катехизации - Болховитинова С. Л. Миссионерско-просветительская деятельность ПМПЦ «Жизнь» - Рязанова Т. Б. Современные представления о начале психической жизни человека - Серебряков Н. С. Объект научного естествознания и первозданный мир - Кухарец В. Е. Осгрожский духовно-просветительский центр - Ткалич А. И. Чукотский миссионер Андрей Аргентов - Ефимов А. Б., Минин Д. А. Состояние Алеутской и Аляскинской епархии к приезду святителя Тихона (Беллавина) на Американскую землю в 1898 г. - Лозовский А. Г. Особенности миссионерской работы в Тамбовской епархии в 1905-1917 т - Морозова М. А. Миссионерская деятельность на территории Рязанской епархии с 1877 по 1917 гг. - Колосова В. О. Священник Владимир Потоцкий и приходская жизнь в немецком лагере в 20-е годы XX века - Меркулов О. А. Жизнь и деятельность митрополита Нестора (Анисимова) в дальневосточной эмиграции (1943-1948 гг.)
ФИЛОЛОГИЯ
- Воропаев В. А. «Нужно любить Россию»: О духовном смысле патриотизма Гоголя - Г]ромов-Колли А. В. Об эстетических взглядах Ф. А. Степуна - Есаулов И. А. Христианская аксиология в изучении русской литературы - Онуфриева Н. И. Мотив Рождества и «филологическая» поэтика И. Бродского (к истории одного образа) - Плетнева А. А. Библия в народной культуре - Скляров О. Н. Соотношение духовной темы и духовной сути в детской словестности - Трофимова Н. В. Об использовании цитат из Священного Писания в летописных воинских повестях - Десятова М. Ю. Реконструкция первоначального состояния балкано-романской глагольной системы, отличительные признаки и основные тенденции ее последующего развития - Дровникова Л. Н. Об одной особенности нового ударения - Иванова Т. А. Лексические особенности жизнеописаний новопрославленных святых Русской Православной Церкви - Кондратьева Е. В. Изучение орфографии в курсе современного русского языка как элемент профессиональной подготовки филологов - Ковалева Т. А. Использование песенного материала на начальном этапе обучения немецкому языку - Олевская М. И. Лексема vassal во французском героическом эпосе - Линкова Я. С. Символ крыла в поэзии Стефана Малларме - Мороз Н. А. Пространственно-временные отношения и внутренний мир личности в романе У. Фолкнера «Шум и ярость» 579 Моськина О. В. Своеобразие сонетов Джона Мильтона - Никитина И. С. Мотив паломничества как жанрообразующий фактор в «Кентерберийских рассказах» - Прохоров О. А. Английская трагедия мести («Испанская трагедия» Томаса Кида) - Устинова И. В. О некоторых особенностях поэзии Луиса де Гонгоры-и-Арготе - Яковенко Е. Б. Понятие жизни и души в английских и немецких переводах Библии
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Серегина Н. С. Музыкальный строй семи небес (Ангельское пение по источникам XII в.) - Богомолова М. В. Азбуки путного, казанского и демественного знамени - Перелешина В. Ю. О применении различных способов пения по модели в связи с композиционным строем православного богослужения״ - Ларина М. Г. Песнопения болгарского роспева из южнорусских ирмологионов середины XVII-XVIII вв. (из собрания НИОР РГБ) - Печенкин Г. Б. Знаменное пение в Русской Православной Церкви. Пути практического воплощения - Макаровская М. В. Литургическое пение старопоморских общин Верхокамья - Горкина А. Н. Православный звон: к проблеме возрождения традиции
ПЕДАГОГИКА
- Дивногорцева С. Ю. Проблемы осмысления педагогики с позиций православного мировоззрения - Янушкявичене О. Л. О воспитании воли у детей - Склярова Т. В. Личностная характеристика и профессиональная компетентность преподавателя «Основ православной культуры» - Никитченков А. Ю. Методические условия постижения православной культуры при изучении русского фольклора в начальной школе
