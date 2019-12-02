Богословские сочинения XVII века в переводе свт. Иоанна Тобольского - Максимовича
Период пребывания владыки Иоанна в стенах своей aima mater (60—70-е годы XVII в.) были временем зарождения феномена “украинской барочной литературы”. На украинскую культуру оказывают активное влияние идеи Ренессанса, а также католической и протестантской реформы.
Появляются и начинают распространяться латиноязычные трактаты западноевропейских католических и протестантских богословов. С подобными сочинениями и знакомит нас святитель Иоанн Тобольский. Необходимо подчеркнуть, что это — не обычный авторский перевод западноевропейских богословских произведений. Владыка подошёл к своему труду как истинный православный богослов и миссионер. Он существенно переработал латинские трактаты с той целью, чтобы они стали понятны православному читателю и не противоречили основным богословским истинам Православной Церкви.
Представленные в книге переводные сочинения святителя Иоанна (Максимовича) характеризуют его как выдающегося писателя-богослова обладающего многосторонней ученостью, обширными познаниями Священного Писания и творений святых отцов. Святитель превосходно знал церковную и светскую историю, в совершенстве владел латинским языком, с которого и делал такие замечательные переводы. Все литературные труды его проникнуты глубоким благочестием и преисполнены назидательными мыслями.
Богословские сочинения XVII века в переводе свт. Иоанна Тобольского - Максимовича
Киев : «Издательство «Феникс», 2016. — 912 с.
ISBN 978-966-136-390-7
Богословские сочинения XVII века в переводе свт. Иоанна Тобольского - Максимовича - Содержание
- ФЕАТРОН, или всенародное руководство, царям, князям, владыкам, всем чинам удобный, в котором старательно собрано то, что начальник должен делать и соблюдать, и от чего удалятся
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ЦАРСКИЙ ПУТЬ Креста Господня, вводящий в жизнь вечную
- Часть 1. Вступление на путь крестный
- Часть 2. О том, как проходить путь Креста
- Часть 3. О плодах крестоношения
- РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОГЕ для пользы правоверных
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ИЛИОТРОПИОН или Сообразование человеческой воли с Божественной волей
- Книга первая. Познание воли Божьей
- Книга вторая. Сообразование человеческой воли с Божественной
- Книга третья. Полезные плоды следования воле Божьей
- Книга четвертая. Отклонение препятствий, мешающих сообразоваться с волей Божьей
- Книга пятая. Пособия к сообразованию с Божественной Волей
Богословские сочинения XVII века в переводе свт. Иоанна Тобольского - Максимовича - Предисловие
Самое ранее дошедшее до нашего времени переводное сочинение — “Феатрон, или нравоучительное руководство, царям, князьям, владыкам, всем спасительное, что должен делать и соблюдать начальник и от чего удалятся. Старательно собрано и ясно описано в Боге преосвященным его милостью господином и отцом Иоанном Максимовичем, архиепископом Черниговским, Новгородским и всего Севера”, было подготовлено им в 1703, а издано в 1708 г. с посвящением царю Петру I. Автором первоначального текста “Theatrum politicum, in quo quid agendum sit a principe et quid cavendum, accurate praescribitur” (“Театр политический” издан в Риме в 1631 г.) был папский каноник Амвросий Марлиан (перв. пол. XVII в.). Это сочинение состоит из наставлений (советов и поучений начальникам, вообще людям имеющим власть), которые были взяты из книг Священного Писания и других духовно-назидательных источников. В стихотворном предисловии к читателю свт. Иоанн просит снисхождения к его труду и отмечает, что использованые им сочинения писателей, не принадлежащих к Православной Церкви, подверглись творческой переработке в духе святоотеческой учительной письменности. “Феатрон” содержит много стихотворных строк. Исследователи отмечают, что свт. Иоанн одним из первых всесторонне разработал стих-притчу и был мастером стиха-эпиграммы, кроме того его поэзия полна философско-богословских раздумий о сущности жизни.
Книга “Царский путь Креста Господня, вводящий в жизнь вечную” была издана в декабре 1709 г. и также посвящена Петру I. Это перевод книги монаха-бенедиктинца Бенедикта ван Хафтена (1588—1648) “Regia via crucis”, изданной в Антверпене в 1635 г. Сочинение относится к нравственно-назидательной литературе. Здесь, в форме диалога, объясняется необходимость несения креста, с какими чувствами его надо нести и в чем спасительное завершение крестного пути. В тексте указано, в чем состоит жизненный крест каждого человека, даются подробные наставления о поведении христианина в разных жизненных обстоятельствах. Автор дает 36 аллегорических изображений “крестоношения”. Кроме многочисленных цитат из Священного Писания, в сочинении используются творения святых отцов Церкви, как западных, так и восточных, что свидетельствует об обработке текста православным автором-редак- тором. В книге также были подняты общие вопросы христианской аскетики и сотериологии. В основу настоящей публикации легло первое переиздание этой книги на русском языке, осуществленное в 1880 г. в Козельской Введенской Оптиной пустыни.
Следующее сочинение, представленное в сборнике — перевод свт. Иоанна трактата немецкого лютеранского богослова Иоганна Герхарда (1582—1637) (напечатан в г. Йене в 1606 г.), получивший название “Богомыслие в пользу правоверным” (“Размышление о Боге для пользы правоверных” — ред.). Первое издание 1710 г. было посвящено митрополиту Рязанскому Стефану (Яворскому); второе вышло в 1711 г. с посвящением Петру I. Как и предыдущее сочинение, эта книга относится к нравственно-назидательной литературе.
Завершает данную книгу самый известный богословско-литературный труд святителя — “Илиотропион, то есть Подсолнечник, представляющий сообразова- ние человеческой воли с Божественной, переложенный с латинского на славянорусский язык трудами высокопреосвященнейшего архиепископа Черниговского Иоанна Максимовича, впоследствии митрополита Тобольского и всея Сибири”. Издан он был в черниговской типографии его учениками в 1714 г., когда святитель уже пребывал на Тобольской кафедре. За его основу был взят текст немецкого католического богослова, профессора гуманитарных наук и риторики Мюнхенской семинарии ордена иезуитов, Иеремии Дрекселя (1581—1638) “Heliotropium, seu conformatio humanae voluntatis cum divina” (Мюнхен, 1627). В этом богословско-догматическом трактате о Божественном мироуправлении автор, основываясь на творениях св. отцов Западной и Восточной Церкви, пытается ответить на важнейшие вопросы православной сотериологии.
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