Период пребывания владыки Иоанна в стенах своей aima mater (60—70-е годы XVII в.) были временем зарождения феномена “украинской барочной литературы”. На украинскую культуру оказывают активное влияние идеи Ренессанса, а также католической и протестантской реформы.

Появляются и начинают распространяться латиноязычные трактаты западноевропейских католических и протестантских богословов. С подобными сочинениями и знакомит нас святитель Иоанн Тобольский. Необходимо подчеркнуть, что это — не обычный авторский перевод западноевропейских богословских произведений. Владыка подошёл к своему труду как истинный православный богослов и миссионер. Он существенно переработал латинские трактаты с той целью, чтобы они стали понятны православному читателю и не противоречили основным богословским истинам Православной Церкви.

Представленные в книге переводные сочинения святителя Иоанна (Максимовича) характеризуют его как выдающегося писателя-богослова обладающего многосторонней ученостью, обширными познаниями Священного Писания и творений святых отцов. Святитель превосходно знал церковную и светскую историю, в совершенстве владел латинским языком, с которого и делал такие замечательные переводы. Все литературные труды его проникнуты глубоким благочестием и преисполнены назидательными мыслями.