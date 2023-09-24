Загот - Ищите и найдете

Идея этой книги возникла у меня давно, почти двадцать лет назад, когда я едва ли не впервые столкнулся с Библией. Купил ее в командировке, если не ошибаюсь, в экзотической стране Бангладеш, и очень боялся везти через границу — а вдруг бдительные таможенники найдут ее на дне чемодана? Запрещенной книгой Библия вроде и не была, но все-таки церковь была отделена от государства... А уж с членством в партии Библия явно была несовместима. Но таможенники не проявили ко мне интереса, и я стал потихоньку погружаться в эту Книгу Книг, пропитываться ее духом, к тому же были и другие возможности познакомиться с библейской тематикой — например, кинематограф. Так или иначе, лет десять назад я начал собирать библейскую фразеологию — на английском и на русском языке, просто так, для себя. Ни о какой книге не думал.

Но в последние годы мысли о написании книги-словаря стали посещать меня все чаще, толчок дало общение со студентами — на переводческом факультете Московского лингвистического университета, на факультете повышения квалификации переводчиков, где я преподаю. Я столкнулся с тем, что о Библии и библейской фразеологии наши студенты — в целом публика достаточно продвинутая — имеют довольно смутное представление. И мои «короткие рассказы» о библеизмах всегда, как говорится, находили отклик в душах слушателей. Когда-то о библеизмах рассказывала на курсах ООН Марина Дмитриевна Литвинова — наш талантливейший переводчик художественной литературы и замечательный человек. Но это было давно, уже нет этих курсов, и о библеизмах в инязе как-то позабыли. А зря, ведь сейчас английский изучают почти все, с другой стороны, и Библия перестала быть в нашей стране чем-то недоступным. Именно поэтому мне кажется, что публикация подобного рода будет интересна всем, кто занимается английским — на любом уровне. Я попытался сделать статьи по возможности занимательными, удобоваримыми не только, скажем, для профессиональных переводчиков, но и для тех, кто едва прикоснулся к английскому языку. Более того, я старался делать акцент как раз не на переводческой стороне дела, а на толковательной — чтобы было понятно, откуда возник тот или иной фразеологизм, что он означал в библейские времена и что означает теперь. Мне хотелось, чтобы книга не была уж очень академичной и сухой, чтобы ее можно было просто читать, не как словарь, а именно как книгу. Отсюда в ней и стихотворные цитаты, и пословицы, и какие-то личные впечатления. Вполне возможно, что кому-то предлагаемые мной определения покажутся спорными или не исчерпывающими, — заранее согласен с любой критикой.

ABOMINATION OF DESOLATION

Матфеи 24: 15-16

МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ

Нечто запущенное, грязное, вызывающее глубокое отвращение

Иисус, общаясь с учениками возле храма, сделал мрачное предсказание: тут не останется камня на камне. “ When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place,., then let them which be in Judaea flee into the mountains” {«Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте,., тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы»). Его слова оказались пророческими: вскоре после смерти Иисуса римляне, завоевав Палестину, водрузили над алтарем иерусалимского храма свое знамя. Храм в Иерусалиме считался священным, особенно его алтарь, святая святых, куда разрешался доступ только верховному священнослужителю. После вторжения римских солдат храм был опустошен, заброшен и перестал быть местом священнослужений. В нем воцарилась мерзость запустения.

Михаил Загот – Ищите и найдете, или Англо-русский словарь библеизмов для всех и каждого

Москва: Р.Валент, 2004. – 280 с.

ISBN 5-93439-122-4

Михаил Загот – Ищите и найдете – Содержание