Богословский диалог между православными и антихалкидонитами - часть 1

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History, Religious Studies Atheism
Series Корпус христианских текстов и исследований (16 books)

В последние десятилетия отечественная богословская и церковно-историческая наука всё активнее восстанавливается и развивается. В духовных учебных заведениях налаживаются более интенсивные процессы научно-богословской деятельности, а на факультетах теологии в системе государственного образования поддерживается интерес к христианской науке в целом. Как хорошо известно, повышение уровня образования и научно-исследовательской работы невозможно без издательской деятельности, поэтому одной из главных целей высшего духовного учебного заведения является публикация текстов, переводов, исследований, комментариев христианских и полезных для образования нехристианских авторов, творений отцов и учителей Православной Церкви, а также богословов других христианских конфессий, что, несомненно, будет способствовать критическому анализу и оценке их взглядов.

Московская духовная академия занимает в этом процессе достойное место, имея богатейшую предшествующую традицию изучения богословских дисциплин. За последние годы на кафедрах МДА был создан ряд научных журналов, в которых преподаватели и учёные МДА и иных духовных и светских учебных заведений публикуют достаточно весомый научный материал в разных областях христианского знания. «Корпус христианских текстов и исследований» является продолжением такой научной деятельности и создан как приложение для реализации проектов, намеченных одним из таких журналов — «Библия и христианская древность».

Настоящая монография «Богословский диалог между православными и антихалкидонитами (прошлое — настоящее — будущее): вклад Святой Горы Афон», которую читатель держит в руках, представляет собой первый том «Корпуса христианских текстов и исследований». Он содержит выполненный выпускником МДА М. А. Вишняком перевод с греческого языка первой части трудов афонских монахов, представляющих православную халкидонскую точку зрения и богословскую оценку христологии так называемых нехалкидонских Церквей. Данная монография послужит хорошим началом в издании текстов в целом и явится хорошим подспорьем в изучении богословия, терминологии и истории Церкви.

Богословский диалог между православными и антихалкидонитами (прошлое - настоящее - будущее): вклад Святой Горы Афон. Часть 1

(Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 1/1. Современные переводы и исследования; т. 1/1)

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - 274 с.

ISBN 978-5-907449-01-5

Богословский диалог между православными и антихалкидонитами (прошлое - настоящее - будущее): вклад Святой Горы Афон. Часть 1 - Содержание

Список сокращений

Предисловие ректора МДА

Предисловие главного редактора

Предисловие переводчика

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Христологическое соглашение «Согласованных заявлений»

  • 1. Общие замечания

    • 1.1. Об антихалкидонском расколе в общем

    • 1.2.О богословском диалоге в общем

    • 1.3 Соглашение Смешанной комиссии

  • 2. Для чего были составлены настоящие тексты

    • 2.1. Возникшие вопросы

    • 2.2. Точка зрения и цели афонского вклада в диалог

  • 3. Движение к неофициальному богословскому диалогу

    • 3.1. Диахроническое Предание

    • 3.2. Перемена. Первые бреши

    • 3.3. Секуляризация эпохи

    • 3.4. Случай Порфирия (Успенского)

    • 3.5. Неофициальные встречи. Роль Всемирного совета церквей

    • 3.6. Направления и неудачи неофициального диалога

  • 4. Размышление после эйфории

  • 5. Официальный богословский диалог

    • 5.1. Первые трудности. Проблема именования

    • 5.2. «Более действенный» метод как методологическая ошибка

  • 6. Вопрос христологического согласия

  • 7. «Православие» христологии Севира

    • 7.1. Севирианская христология не является кирилловской

    • 7.2. Что не было принято во внимание в диалоге

  • 8. «Православие» христологии Диоскора

    • 8.1. Не за веру низложен Диоскор?

    • 8.2. «Две природы не принимаю». Отвержение богословия «Примирительного послания»

    • 8.3. «Православное» исповедание Евтиха на Разбойничьем соборе

    • 8.4. Осуждение евтихианства

  • 9. Снятие анафем

Глава 2. Возобновление диалога. Новейшие данные

  • 10. На пути к новому богословскому диалогу

    • 10.1.О христологии

    • Теория «миафизитства»

      • а) Антихалкидониты о «миафизитстве»

      • б) Православные о «миафизитстве»

    • 10.2.О снятии анафем

Глава 3. История, методология и цели святогорского вклада

  • 11. История святогорских сочинений

    • 11.1. Священный Кинот Святой Горы Афон

    • 11.2. Более широкое участие Афона

    • 11.3. Всеправославная критика

  • 12. «Аподиктический» метод святогорского богословия

  • 13. Экклезиологическое основание святогорских сочинений

    • 13.1. Una Sancta

    • 13.2. Цели

    • 13.3. Вера в опасности?

    • 13.4. Объединение - не самоцель

  • 14. Заключение

Монастырь Григориат Святой Горы Афон.

ПРАВОСЛАВНЫ ЛИ АНТИХАЛКИДОНИТЫ?

  • Архим. Георгий, игумен монастыря Григориат. Предисловие

  • Письмо Священного Кинота Святой Горы Афон

  • Суждение комиссии Священного Кинота Святой Горы Афон о диалоге между православными и антихалкидонитами

  • Меморандум Священного Кинота Святой Горы Афон о диалоге между православными и антихалкидонитами

  • Архим. Иосиф, игумен монастыря Ксиропотам.

  • Православие и антихалкидониты

Вклад во внутриправославный диалог о «православии» антихалкидонитов

  • I. Экклезиологические предпосылки

  • II. Исторические свидетельства

    • 1. Попытки к объединению в прошлом

    • 2. Примирение с восточными 433 г. разоблачает антихалкидонитов

    • 3. Мудрование Церкви, являемое в житиях святых

  • III. Догматические различия

    • 1. Православен ли Севир?

      • а) Севир богословствует по-аристотелевски

      • б) Севир принимает, что человеческая природа Христа существует как ипостась

      • в) Ипостасное соединение согласно Севиру

      • г) Севир учит моноэнергизму

      • д) Севир принимает еретическое учение о частных сущностях

      • е) Как Севир понимает обожение человека?

    • 2. Теопасхитская прибавка кТрисвятому

    • 3. Преподобный Максим Исповедник разоблачает монофизитское толкование выражения «лишь умозрительно»

    • 4. Иконоборчество и его монофизитские предпосылки

    • Размышления над «Согласованными заявлениями» 1989 и 1990 гг.

Заключение

Церковная гимнография о православной христологии и об антихалкидонитах

  • I. Корни и причина монофизитства

  • II. Зарождение монофизитства. Евтихианство

  • III. Разбойничий собор 449 г.

  • IV. Монофизитство Диоскора и Севира

    • 1. Две природы после соединения

    • 2. Две воли и два действия (энергии)

    • 3. Томос святителя Льва

    • 4. Прибавка кТрисвятому

    • 5. Новшество Отцов в использовании философских понятий

    • 6. Общение свойств

  • V. Гимнография антихалкидонитов

  • VI. Синодик Православия

  • Выводы

В любви подобает нам истинствовать

Задуманная «чистка» богослужебных текстов Церкви

Источники

Литература

Индекс мест из Священного Писания

Индекс патристических источников

Индекс авторов

Индекс исследователей

Предметный указатель

Словарь богословских понятий, употребляемых в текстах настоящего издания

