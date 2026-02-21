Богословский диалог между православными и антихалкидонитами - часть 1

В последние десятилетия отечественная богословская и церковно-историческая наука всё активнее восстанавливается и развивается. В духовных учебных заведениях налаживаются более интенсивные процессы научно-богословской деятельности, а на факультетах теологии в системе государственного образования поддерживается интерес к христианской науке в целом. Как хорошо известно, повышение уровня образования и научно-исследовательской работы невозможно без издательской деятельности, поэтому одной из главных целей высшего духовного учебного заведения является публикация текстов, переводов, исследований, комментариев христианских и полезных для образования нехристианских авторов, творений отцов и учителей Православной Церкви, а также богословов других христианских конфессий, что, несомненно, будет способствовать критическому анализу и оценке их взглядов.

Московская духовная академия занимает в этом процессе достойное место, имея богатейшую предшествующую традицию изучения богословских дисциплин. За последние годы на кафедрах МДА был создан ряд научных журналов, в которых преподаватели и учёные МДА и иных духовных и светских учебных заведений публикуют достаточно весомый научный материал в разных областях христианского знания. «Корпус христианских текстов и исследований» является продолжением такой научной деятельности и создан как приложение для реализации проектов, намеченных одним из таких журналов — «Библия и христианская древность».

Настоящая монография «Богословский диалог между православными и антихалкидонитами (прошлое — настоящее — будущее): вклад Святой Горы Афон», которую читатель держит в руках, представляет собой первый том «Корпуса христианских текстов и исследований». Он содержит выполненный выпускником МДА М. А. Вишняком перевод с греческого языка первой части трудов афонских монахов, представляющих православную халкидонскую точку зрения и богословскую оценку христологии так называемых нехалкидонских Церквей. Данная монография послужит хорошим началом в издании текстов в целом и явится хорошим подспорьем в изучении богословия, терминологии и истории Церкви.

Богословский диалог между православными и антихалкидонитами (прошлое - настоящее - будущее): вклад Святой Горы Афон. Часть 1

(Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 1/1. Современные переводы и исследования; т. 1/1)

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - 274 с.

ISBN 978-5-907449-01-5

Богословский диалог между православными и антихалкидонитами (прошлое - настоящее - будущее): вклад Святой Горы Афон. Часть 1 - Содержание

Список сокращений

Предисловие ректора МДА

Предисловие главного редактора

Предисловие переводчика

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Христологическое соглашение «Согласованных заявлений»

1. Общие замечания 1.1. Об антихалкидонском расколе в общем 1.2.О богословском диалоге в общем 1.3 Соглашение Смешанной комиссии

2. Для чего были составлены настоящие тексты 2.1. Возникшие вопросы 2.2. Точка зрения и цели афонского вклада в диалог

3. Движение к неофициальному богословскому диалогу 3.1. Диахроническое Предание 3.2. Перемена. Первые бреши 3.3. Секуляризация эпохи 3.4. Случай Порфирия (Успенского) 3.5. Неофициальные встречи. Роль Всемирного совета церквей 3.6. Направления и неудачи неофициального диалога

4. Размышление после эйфории

5. Официальный богословский диалог 5.1. Первые трудности. Проблема именования 5.2. «Более действенный» метод как методологическая ошибка

6. Вопрос христологического согласия

7. «Православие» христологии Севира 7.1. Севирианская христология не является кирилловской 7.2. Что не было принято во внимание в диалоге

8. «Православие» христологии Диоскора 8.1. Не за веру низложен Диоскор? 8.2. «Две природы не принимаю». Отвержение богословия «Примирительного послания» 8.3. «Православное» исповедание Евтиха на Разбойничьем соборе 8.4. Осуждение евтихианства

9. Снятие анафем

Глава 2. Возобновление диалога. Новейшие данные

10. На пути к новому богословскому диалогу 10.1.О христологии Теория «миафизитства» а) Антихалкидониты о «миафизитстве» б) Православные о «миафизитстве» 10.2.О снятии анафем



Глава 3. История, методология и цели святогорского вклада

11. История святогорских сочинений 11.1. Священный Кинот Святой Горы Афон 11.2. Более широкое участие Афона 11.3. Всеправославная критика

12. «Аподиктический» метод святогорского богословия

13. Экклезиологическое основание святогорских сочинений 13.1. Una Sancta 13.2. Цели 13.3. Вера в опасности? 13.4. Объединение - не самоцель

14. Заключение

Монастырь Григориат Святой Горы Афон.

ПРАВОСЛАВНЫ ЛИ АНТИХАЛКИДОНИТЫ?

Архим. Георгий, игумен монастыря Григориат. Предисловие

Письмо Священного Кинота Святой Горы Афон

Суждение комиссии Священного Кинота Святой Горы Афон о диалоге между православными и антихалкидонитами

Меморандум Священного Кинота Святой Горы Афон о диалоге между православными и антихалкидонитами

Архим. Иосиф, игумен монастыря Ксиропотам.

Православие и антихалкидониты

Вклад во внутриправославный диалог о «православии» антихалкидонитов

I. Экклезиологические предпосылки

II. Исторические свидетельства 1. Попытки к объединению в прошлом 2. Примирение с восточными 433 г. разоблачает антихалкидонитов 3. Мудрование Церкви, являемое в житиях святых

III. Догматические различия 1. Православен ли Севир? а) Севир богословствует по-аристотелевски б) Севир принимает, что человеческая природа Христа существует как ипостась в) Ипостасное соединение согласно Севиру г) Севир учит моноэнергизму д) Севир принимает еретическое учение о частных сущностях е) Как Севир понимает обожение человека? 2. Теопасхитская прибавка кТрисвятому 3. Преподобный Максим Исповедник разоблачает монофизитское толкование выражения «лишь умозрительно» 4. Иконоборчество и его монофизитские предпосылки Размышления над «Согласованными заявлениями» 1989 и 1990 гг.



Заключение

Церковная гимнография о православной христологии и об антихалкидонитах

I. Корни и причина монофизитства

II. Зарождение монофизитства. Евтихианство

III. Разбойничий собор 449 г.

IV. Монофизитство Диоскора и Севира 1. Две природы после соединения 2. Две воли и два действия (энергии) 3. Томос святителя Льва 4. Прибавка кТрисвятому 5. Новшество Отцов в использовании философских понятий 6. Общение свойств

V. Гимнография антихалкидонитов

VI. Синодик Православия

Выводы

В любви подобает нам истинствовать

Задуманная «чистка» богослужебных текстов Церкви

Источники

Литература

Индекс мест из Священного Писания

Индекс патристических источников

Индекс авторов

Индекс исследователей

Предметный указатель

Словарь богословских понятий, употребляемых в текстах настоящего издания