Богословский диалог между православными и антихалкидонитами - часть 2

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History, Religious Studies Atheism
Series Корпус христианских текстов и исследований (16 books)

Вторая часть сборника «Богословский диалог между православными и антихалкидонитами» посвящена защите святоотеческого предания афонским монашеством в период с 1996 по 2003 год. Основной акцент сделан на критике «Согласованных заявлений», которые афонские отцы считают поспешными и богословски неточными. В книгу включен важный ответ Священного Кинота митрополиту Дамаскину, где детально разбираются процедурные ошибки диалога и доказывается, что современные антихалкидониты по-прежнему придерживаются позиций, осужденных Вселенскими Соборами.

Ключевое место в томе занимают труды архимандрита Георгия (Капсаниса) и иеромонаха Луки Григориатского. Они проводят глубокий сравнительный анализ христологии преподобного Максима Исповедника и Севира Антиохийского, выявляя непреодолимые различия в понимании воль и действий во Христе. Издание служит важным документом, подтверждающим роль Афона как «догматической совести Церкви», настаивающей на том, что подлинное единство невозможно без полного единомыслия в вопросах веры и признания всех семи Вселенских Соборов.

Богословский диалог между православными и антихалкидонитами. Прошлое - настоящее - будущее: вклад Святой горы Афон. Часть 2

М. : Издательство Московской духовной академии, 2021.- 366 с.

ISBN 978-5-907449-07-7

Богословский диалог между православными и антихалкидонитами. Прошлое - настоящее - будущее: вклад Святой горы Афон - Содержание

Список сокращений

Предисловие переводчика

Священный кинот святой горы Афон. Замечания о богословском диалоге между православными и антихалкидонитами. Ответ на критику митрополита швейцарского Дамаскина

Предисловие

Введение

  • 1. О процедурных вопросах богословского диалога

  • 2. О христологических вопросах

  • 3. Об экклезиологических вопросах

Георгий (Капсанис), Архим. антихалкидониты не являлись и не являются православными

  • 1. О том, что Диоскор имел еретическое христологическое мудрование

  • 2. О том, что Разбойничий собор действительно еретический

Лука Григориатский, Иером. Современный диалог между православными и антихалкидонитами в свете предания церкви

  • 1. Антихалкидонские ересиархи были осуждены в буквальном смысле как еретики

  • 2. Антихалкидониты до сегодняшнего дня являются еретиками

  • 3. «Согласованные заявления» являются неправославными текстами

Заключение

Лука Григориатский, Иером. Христология Севира Антиохийского согласно прп. Максиму Исповеднику

Лука Григориатский, Иером. Диоскор и Севир. Антихалкидонские ересиархи. Критика двух кандидатских диссертаций

  • Предисловие

  • Обзор данной критической работы

  • Введение

  • Глава 1. Христология Диоскора Александрийского

  • Глава 2. Христология Севира Антиохийского

  • Вывод

  • Общие замечания

  • Источники

  • Литература

Индекс мест из Священного Писания

Индекс патристических источников

Индекс авторов

Индекс исследователей

Предметный указатель

Словарь богословских понятий, употребляемых в текстах настоящего издания

Views 103
Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
