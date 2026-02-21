Богословский диалог между православными и антихалкидонитами - часть 2

Вторая часть сборника «Богословский диалог между православными и антихалкидонитами» посвящена защите святоотеческого предания афонским монашеством в период с 1996 по 2003 год. Основной акцент сделан на критике «Согласованных заявлений», которые афонские отцы считают поспешными и богословски неточными. В книгу включен важный ответ Священного Кинота митрополиту Дамаскину, где детально разбираются процедурные ошибки диалога и доказывается, что современные антихалкидониты по-прежнему придерживаются позиций, осужденных Вселенскими Соборами.

Ключевое место в томе занимают труды архимандрита Георгия (Капсаниса) и иеромонаха Луки Григориатского. Они проводят глубокий сравнительный анализ христологии преподобного Максима Исповедника и Севира Антиохийского, выявляя непреодолимые различия в понимании воль и действий во Христе. Издание служит важным документом, подтверждающим роль Афона как «догматической совести Церкви», настаивающей на том, что подлинное единство невозможно без полного единомыслия в вопросах веры и признания всех семи Вселенских Соборов.

Богословский диалог между православными и антихалкидонитами. Прошлое - настоящее - будущее: вклад Святой горы Афон. Часть 2

М. : Издательство Московской духовной академии, 2021.- 366 с.

ISBN 978-5-907449-07-7

Богословский диалог между православными и антихалкидонитами. Прошлое - настоящее - будущее: вклад Святой горы Афон - Содержание

Список сокращений

Предисловие переводчика

Священный кинот святой горы Афон. Замечания о богословском диалоге между православными и антихалкидонитами. Ответ на критику митрополита швейцарского Дамаскина

Предисловие

Введение

1. О процедурных вопросах богословского диалога

2. О христологических вопросах

3. Об экклезиологических вопросах

Георгий (Капсанис), Архим. антихалкидониты не являлись и не являются православными

1. О том, что Диоскор имел еретическое христологическое мудрование

2. О том, что Разбойничий собор действительно еретический

Лука Григориатский, Иером. Современный диалог между православными и антихалкидонитами в свете предания церкви

1. Антихалкидонские ересиархи были осуждены в буквальном смысле как еретики

2. Антихалкидониты до сегодняшнего дня являются еретиками

3. «Согласованные заявления» являются неправославными текстами

Заключение

Лука Григориатский, Иером. Христология Севира Антиохийского согласно прп. Максиму Исповеднику

Лука Григориатский, Иером. Диоскор и Севир. Антихалкидонские ересиархи. Критика двух кандидатских диссертаций

Предисловие

Обзор данной критической работы

Введение

Глава 1. Христология Диоскора Александрийского

Глава 2. Христология Севира Антиохийского

Вывод

Общие замечания

Источники

Литература

Индекс мест из Священного Писания

Индекс патристических источников

Индекс авторов

Индекс исследователей

Предметный указатель

Словарь богословских понятий, употребляемых в текстах настоящего издания