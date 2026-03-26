Богословский вестник - 11-12 - 2010

Учебный Комитет Русской Православной Церкви, 2010 - ISBN 978-5-87245-161-7

ОТДЕЛ I. ТВОРЕНИЯ СВ. ОТЦОВ И ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ

Свт. Иоанн Златоуст. Слово на Пасху (Dub.) (Публикация текста и перевод с древнегреческого С. С. Кима) - Блж. Августин Иппонский. Два новооткрытых письма на Восток (Перевод с латинского, вступительная статья и примечания Е. В. Ткачева) - Свт. Кирилл Александрийский. Послание к египетским монахам (Перевод с древнегреческого, вступительная статья и примечания иером. Феодора (Юлаева)) - Свт. Герман, патриарх Константинопольский. Слово в Неделю Крестопоклонную (Перевод с древнегреческого Н. Я. Бойкова [1910 г.], вступительная статья и примечания М. В. Венецкова) - Прп. Никодим Святогорец. Предисловие к Пидалиону (Перевод с кафаревусы сестер Ново-Тихвинского монастыря, вступительная статья и примечания А. Г. Бондача)

ОТДЕЛ II. ИССЛЕДОВАНИЯ, СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Послереволюционный период - Протодиак. Сергий Голубцов. Московская духовная академия в революционный период (1917—1927) - Прот. Александр Задорнов. Профессор С. В. Троицкий и его вклад в развитие дисциплины церковно-канонического права в Московской духовной академии - Архим. Макарий (Веретенников). Церковный историк профессор Иван Николаевич Шабатин - Игум. Дионисий (Шленов). Тернистый путь классических языков в Московских духовных школах - Д. В. Сафонов. Обзор архивных источников по истории Московских духовных школ в послевоенный период

Дореволюционный период - Иерод. Родион (Ларионов). Материальная база Славяно-греко-латинской академии в первой половине XVIII века как важный фактор развития высшего образования в России - А. К. Магницкий. Штрихи из жизни Леонтия Филипповича Магницкого, одного из первых учеников Славяно-греко-латинской академии - Архим. Матфей (Мормылъ). Литургическая наука в Московской духовной академии - Г. Е. Колыванов. Кафедра Естественно-научной апологетики Московской духовной академии (1870—1903) в лице Д. Ф. Голубинского - Прот. Павел Ходзинский, Н. Ю. Сухова. Пастырское богословие в системе дореволюционного духовного образования на примере Московской духовной академии - М. С. Иванов. Природа богословской науки по трудам священномученика Илариона (Троицкого) - Л. А. Армеева. Училище иконописания в стенах Троице -Сергиевой Лавры в конце XIX — начале XX века - Н. Ю. Сухова. Фонд Московской духовной академии (№ 229) в Центральном историческом архиве Москвы

ОТДЕЛ III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДОКЛАДЫ, СЛОВА, ПРОПОВЕДИ И РЕЧИ

Архивные материалы - Об архивном материале и старинных рукописях, принадлежавших бывшей Московской духовной академии (Публикация М. Г. Калинина)

Из неопубликованного диссертационного фонда - Д. И. Августов. Отношение митрополита Московского Филарета к Московской духовной академии. Глава 1. Учебная часть (Публикация Редакции)

Воспоминания, письма, лекции - Д. А. Марков. Воспоминания о Московской духовной академии начала XX века (Публикация В. Л. Шленова) - Свящ. П. А. Флоренский. Избранные письма профессорам Московской духовной академии (Публикация игум. Андроника (Трубачева)) - Предпоследний учебный год 1909/10 профессора МДА А. Д. Беляева: конспект лекций по догматике на 4 академическом курсе (Публикация студентов 2-го курса библейского отделения МДА) - Конспект лекций А. П. Шостьина и еп. Феодора (Поздеевского) по пастырскому богословию на 4 академическом курсе: 1909/10 учебный год (Публикация студентов 2-го курса библейского отделения МДА) - Сщмч. Яков Бойков. Страницы из «академического дневника» за 1919 год (Публикация игум. Дионисия (Шленова)) - Н. И. Муравьев. Московская духовная академия в лицах (1943—1948) (Вступительная статья архим. Платона (Игумнова), публикация и примечания Редакции) - К. Е. Скурат. Памяти профессора Московской духовной академии Николая Ивановича Муравьева

Из портфеля «Богословского вестника» - Диак. Н. Виноградов. Памяти церковного историка города Москвы прот. Н. А. Скворцова (Публикация иером. Тихона (Зимина)) - «Богословский вестник» 1945 года: новая находка на пути от дореволюционного к современному академическому журналу (Публикация игум. Дионисия (Шленова))

Памяти усопших - Архим. Матфей (Мормыль) (5 марта 1938 г. — 15 сентября 2009 г.) - Архим. Владимир (Кучерявый) (5 июня 1940 г. — 8 января 2010 г.) - Архим. Андрей (Сухорукое) (14 февраля 1937 г. — 12 февраля 2010 г.) - В. П. Овсянников. Слово памяти архимандрита Иннокентия (Просвирнина) - Долг неоплатный. (Беседа Д. В. Сафонова с Н. Н. Лисовым, посвященная памяти доцента МДА архимандрита Иннокентия (Просвирнина))