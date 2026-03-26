Богословский вестник - 24-25 - 2017

Богословский вестник - 2017 - Выпуск 1-2 (№ 24-25)
Научно - богословский журнал - Издательство — «Московская духовная академия» — 729 с. - Сергиев Посад — 2017 г. - ISBN 978-5-87245-220-1
Отдел 1. Исследования и статьи
Библеистика - Филофей (Артюшин), иеромонах. «Идите, научите все народы...»: Христос и ученики в Евангелии от Матфея
Богословие - Иванов М. С. Богословие и философия в контексте интеграции теологии в российское гуманитарное образовательное пространство - Естественнонаучная апологетика Мумриков О., протоиерей. Обзор некоторых новых палеоантропологических открытий в контексте естественнонаучной и библейской апологетики - Сравнительное богословие Солодов Н., иерей. «Славянская хроника» Арнольда Любекского как источник по изучению православно-католического диалога в XII веке Борисов А., иерей. Англоязычное богословие ХХ века: возвращение к Преданию и истории
Патрология - Кожухов С., диакон. «Неохалкидонизм» и мнения современных ученых о нем на примере Иоанна Кесарийского Грамматика Гагинский А. М. Философские категории в паламитских спорах - Дионисий (Шленов), игумен. Фрагмент о приобщении «знанию и мудрости» в трактате «Об иерархии» (32—40) преподобного Никиты Стифата и его контекст
История - Ястребов А., протоиерей. «Вси бо мя Греки любяху, яко едину с ними имам веру». Представители России в Венеции и Греческая церковь в конце XVI — начале XVIII веков - Макарий (Веретенников), архимандрит. Патриарх Игнатий: поставленный самозванцем
Каноническое право - Конь Р. М. Браки с инославными и сектантами в России по документам подготовки Поместного Собора 1917—1918 годов
Литургика - Воробьев К. В. К истории богослужения акафиста: мартовская минея из Типографского собрания РГАДА
Агиография - Савчук Р., иерей. Мировоззрение равноапостольного Николая Японского сквозь призму зарубежной историографии - Скурат К. Е. «Жизнь блаженная и светлая... есть жизнь во Христе». По письмам священномученика Илии Четверухина. Часть I - Русская духовная литература Сыромятников О. И. Православная сотериология в художественном творчестве Ф. М. Достоевского. На примере произведения «Сон смешного человека»
Отдел 2. Творения святых отцов и памятники христианской письменности
Переводы - Святитель Кирилл Александрийский. О правой вере к царевнам. Часть I (главы 1—20) / Перевод с древнегреческого иерея Василия Дмитриева. Редакция перевода, предисловие и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева) - Севериан Гавальский. На слова: по образу и подобию (Быт. 1, 26). CPG 4234. Часть I / Введение, еditio princeps, русский перевод С. С. Кима - Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова 3, 4 из корпуса «33 Слов» (Orationes [Dub.]) / Критический текст, перевод с греческого, предисловие А. С. Творогова - Преподобный Анастасий Синаит. Главы против монофелитов: 1—2 главы / Перевод с древнегреческого, вступительная статья и примечания игумена Адриана (Пашина) - Анания Санахнеци. Об иконопочитателях / Перевод с древнеармянского, вступительная статья и примечания А. С. Рамазяна
Отдел 3. Архивные материалы и публикации
Публикации - 31 мая 1917 г. в «Дневниках» профессора догматики - Московской духовной академии А. Д. Беляева / Публикация В. Л. Шленова и П. А. Туркина - Сергий (Голубцов), епископ. Живописное и иконописное направления в церковной живописи и их онтологическая оценка. Часть II / Публикация игумена Андроника (Трубачева)
Отдел 4. Рецензии, библиография
Учения отцов Церкви о Воплощении Божием / Составление, подготовка текстов к изданию, предисловие и словарь Нины Меликишвили. Тб.: Издательство Тбилисской духовной семинарии и академии, 2010 (Грузинские переводные гомилетические памятники 1). 332 стр.
Отдел 5. Хроника
Хроника научной жизни Академии за 2011/2012 и 2012/2013 учебные годы Ким С. С. Отчет о конференции “John Chrysostom and Severian of Gabala. Homilists, Exegetes and Theologians” - Сведения об авторах
No comments yet. Be the first!