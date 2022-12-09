Богословский вестник - 3 - 2003

Свт. Амфилохий Иконийский - Слова «О новокрещеных» и «О Закхее» (перевод и вступительная статья иеромонаха Вассиана (Змеева)) - Афраат - Тахвиты о любви и вере (перевод свщ. Леонида Грилихеса и Г. Кесселя, вступит. статья Г. Кесселя)