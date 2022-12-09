Богословский вестник - 3 - 2003
Богословский вестник издаваемый Московской духовной академией и Семинарией - №3 - 2003
Московская духовная академия и Семинария - Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина - Москва - Сергиев Посад, 2003. - 434 с. - ISBN 5-87245-103-2
Вступительное слово
ОТДЕЛ I. ТВОРЕНИЯ СВ. ОТЦОВ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ
Свт. Амфилохий Иконийский - Слова «О новокрещеных» и «О Закхее» (перевод и вступительная статья иеромонаха Вассиана (Змеева)) - Афраат - Тахвиты о любви и вере (перевод свщ. Леонида Грилихеса и Г. Кесселя, вступит. статья Г. Кесселя)
ОТДЕЛ II. ИССЛЕДОВАНИЯ, СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ ПО НАУКАМ БОГОСЛОВСКИМ, ФИЛОСОФСКИМ И ИСТОРИЧЕСКИМ
Патрология - Иеромонах Дионисий (Шленов) - Тайна Рая: отрывки о рае из богословских сочинений прп. Никиты Стифата по славянской «Диоптре» Филиппа Пустынника
Агиография - Архимандрит Макарий - Всероссийский Митрополит Макарий: по фрагментам из житий прп. Варлаама Хутынского и прп. Стефана Махрищского
История Церкви - А.-Е. Тахеаос - Свв. Кирилл и Мефодий накануне славянской миссии
История Поместных Церквей - К. Е. Скурат - Чешских земель и Словакии Православная Церковь
Классические языки - А. И. Малеин - Латинский церковный язык (из БВ 1907)
ОТДЕЛ III. ДОКЛАДЫ, СЛОВА. ПРОПОВЕДИ И РЕЧИ, ВОСПОМИНАНИЯ
Архиепископ Верейский Евгений - Проблемы высшего богословского образования в России. Интервью швейцарскому журналу «Glaube in der 2. Welt» («Вера во втором мире») - Протоiерей Валентинъ Асмусъ - Четвертый Крестовый походъ (1198—1204) - Игумен Тихон (Зайцев) - Поучение в Великий Четверг - Иеромонах Вассиан (Змеев) - Слово на выпускном акте 2001/2002 учебного года
Памяти усопших - Архиепископ Александр (Тимофеев) († 7 января 2003) - Олег Васильевич Шведов († 8 июня 2002)
Воспоминания - Священник Павел Флоренский - Смерть вахтера Матвеева
ОТДЕЛ IV. КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ ПО БОГОСЛОВСКИМ НАУКАМ
Библиографический указатель к «Творениям святых отцов в русском переводе»
ОТДЕЛ V. Хроника научной жизни Академии
Отчет о жизни Академии и Семинарии за 2001/2002 учебный год
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