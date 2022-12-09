Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Богословский вестник - 3 - 2003

Богословский вестник издаваемый Московской духовной академией и Семинарией - №3 - 2003
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, ORTHODOXY, Theology, History

Богословский вестник издаваемый Московской духовной академией и Семинарией - №3 - 2003

Московская духовная академия и Семинария - Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина - Москва - Сергиев Посад, 2003. - 434 с. - ISBN 5-87245-103-2

  • Вступительное слово

ОТДЕЛ I. ТВОРЕНИЯ СВ. ОТЦОВ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ

  • Свт. Амфилохий Иконийский - Слова «О новокрещеных» и «О Закхее» (перевод и вступительная статья иеромонаха Вассиана (Змеева)) - Афраат - Тахвиты о любви и вере (перевод свщ. Леонида Грилихеса и Г. Кесселя, вступит. статья Г. Кесселя)

ОТДЕЛ II. ИССЛЕДОВАНИЯ, СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ ПО НАУКАМ БОГОСЛОВСКИМ, ФИЛОСОФСКИМ И ИСТОРИЧЕСКИМ

  • Патрология - Иеромонах Дионисий (Шленов) - Тайна Рая: отрывки о рае из богословских сочинений прп. Никиты Стифата по славянской «Диоптре» Филиппа Пустынника

  • Агиография - Архимандрит Макарий - Всероссийский Митрополит Макарий: по фрагментам из житий прп. Варлаама Хутынского и прп. Стефана Махрищского

  • История Церкви - А.-Е. Тахеаос - Свв. Кирилл и Мефодий накануне славянской миссии

  • История Поместных Церквей - К. Е. Скурат - Чешских земель и Словакии Православная Церковь

  • Классические языки - А. И. Малеин - Латинский церковный язык (из БВ 1907)

ОТДЕЛ III. ДОКЛАДЫ, СЛОВА. ПРОПОВЕДИ И РЕЧИ, ВОСПОМИНАНИЯ

  • Архиепископ Верейский Евгений - Проблемы высшего богословского образования в России. Интервью швейцарскому журналу «Glaube in der 2. Welt» («Вера во втором мире») - Протоiерей Валентинъ Асмусъ - Четвертый Крестовый походъ (1198—1204) - Игумен Тихон (Зайцев) - Поучение в Великий Четверг - Иеромонах Вассиан (Змеев) - Слово на выпускном акте 2001/2002 учебного года

  • Памяти усопших - Архиепископ Александр (Тимофеев) († 7 января 2003) - Олег Васильевич Шведов († 8 июня 2002)

  • Воспоминания - Священник Павел Флоренский - Смерть вахтера Матвеева

ОТДЕЛ IV. КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ ПО БОГОСЛОВСКИМ НАУКАМ

  • Библиографический указатель к «Творениям святых отцов в русском переводе»

ОТДЕЛ V. Хроника научной жизни Академии

  • Отчет о жизни Академии и Семинарии за 2001/2002 учебный год

Views 465
Rating 5.0 / 5
Added 09.12.2022
Author professor Dmitry
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books