Богословский вестник - № 31, 2018
Научно-богословский журнал - Московская духовная академия - ISBN 978-5-6041829-3-2
ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
Богословие и философия - Иванов М. С. Богословие общения
Сравнительное богословие - Ситало А. Ю. Обзор современной православно-протестантской полемики: экклесиология
Патрология - Карасев Н., протоиерей. Значение термина μυστήριον в раннехристианских текстах и его роль в формировании христианской мистики и мистического богословия в доникейский период
Аскетика - Брискина-Мюллер А. М. «Прилепися всею душею твоею чтению книжному!» Чтение — забытая категория аскетического богословия прпп. Исаака Сирина, Григория Синаита и Паисия Величковского
История - Макарий (Веретенников), архимандрит. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Казанский и Свияжский Ефрем и пути Русской Церкви в Смутное время
Литургика - Иоанн (Копейкин), иеромонах. Святитель Василий Великий как автор анафоры - Далмат (Юдин), иеромонах. История чина молитв перед сном по славянским источникам XIII–XIV вв. Из собрания рукописей Синайского монастыря
Литературоведение и текстология - Каширина В. В. История подготовки к изданию «Лествицы» в переводе Оптиной пустыни
ОТДЕЛ II. ТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ И ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Переводы - Святитель Кирилл Александрийский. О правой вере царевнам Часть III (главы 133–224) / Перевод с древнегреческого иерея В. Дмитриева. Редакция перевода, предисловие и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева) - Преподобный Никита Стифат. О студийских обычаях: «Об опоясании студийских диаконов», «О лобызании, осуществляемом с помощью рук», «О “но соблаговолил аллилуия” степеней» / Перевод с древнегреческого, вступительная статья и примечания игумена Дионисия (Шленова)
ОТДЕЛ III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПУБЛИКАЦИИ
Дневники - Последние дни 1918 года в воспоминаниях А. Д. Беляева / Публикация игумена Дионисия (Шленова), В. Л. Шленова
ОТДЕЛ IV. РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ
Рецензии - Задорнов А., протоиерей. Рец. на: Скиннер К. Истоки современной политической мысли в 2 т. Т. 1: Эпоха Ренессанса / Пер. с англ. А. А. Олейникова. 464 с.; Т. 2: Эпоха Реформации / Пер. с англ. А. А. Яковлева. 568 с. Под науч. ред. В. В. Софронова. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. ISBN 978-5-7749-1312-1 (общ.), 978-5-7749-1313-8 (Т. 1), 978-5-7749-1268-8 (Т. 2) - Ким С., иерей. Рец. на: Codices Chrysostomici Graeci. VIII: Codices Ancyrae et Constantinopolis descripsit Francesca P. Barone. Addenda et Corrigenda ad volumina I–IV curavit Sever J. Voicu. P.: CNRS еditions, 2017 (Documents, Йtudes, Rйpertoires publiйs par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes 88). 284 pp. ISBN 978-2-271-11949-0
ОТДЕЛ V. ХРОНИКА
Хроника научной жизни Академии за 2017/2018 учебный год - Отчет о Второй международной конференции «Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока» - Сведения об авторах
No comments yet. Be the first!