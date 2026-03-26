Богословский вестник - 7 - 2008
Учебный Комитет Русской Православной Церкви, 2008 - ISBN 978-5-87245-144-0
ОТДЕЛ I. ТВОРЕНИЯ СВ. ОТЦОВ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ
Сет. Кирилл Александрийский. Две гомилии на Сретение из «Толкования на Евангелие от Луки»(Перевод с древнегреческого, вступительная статья и примечания иером. Феодора (Юлаева)) - Прп. Никита Стифат. Первое обличительное слово против армян (Публикация греческого текста,перевод, вступительная статья и примечания игумена Дионисия (Шленова), публикация грузинского текста М. А. Рапава) - Прп. Никодим Святогорец. Слово о молитве: вступление к «Сокращению Псалмов пророка и царя Давида» (Перевод с древнегреческого и вступительная статья иером. Леонтия (Козлова))
ОТДЕЛ II. ИССЛЕДОВАНИЯ, СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Прот. Леонид Грилихес. Аллитерация: к вопросу о критериях семитской реконструкции Евангелий - Жан-Клод Ларше. Исторические основания антихалкидонизма и монофизитства Армянской церкви (V—VIII вв.) (Перевод с французского С. С. Кима) - Архим. Макарий. Митрополит Макарий и прп. Максим Грек В. Л. Шлемов. К духовному пути Василия Осиповича Ключевского
ОТДЕЛ III. ДОКЛАДЫ, СЛОВА, ПРОПОВЕДИ И РЕЧИ
АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - Евгений, архиепископ Верейский. Деятельность Учебного комитета Русской Православной Церкви и перспективы развития системы духовного образования (Доклад на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви, произнесенный 25 июня 2008 г.) - Архим. Ефрем, Настоятель монастыря Ватопед.Преподобный Максим Грек как ватопедский монах (Речь, сказанная в Актовом зале Московской духовной академии 5 октября 2006 г.) - Пером. Дионисий (Шленов). Проповедь в день памяти священномученика Дионисия Ареопагита
Из архивных материалов - Из наследия выпускника МДА иеромонаха (впоследствии единоверческого епископа) Павла (Волкова)(Вступительная статья, публикация текста и примечания игум. Андроника (Трубачева) и В.Л.Шленова) - I. Московская духовная академия с 1 сентября 1912 года по 15 августа 1917 года - II. Письма священнику Павлу Флоренскому. 1916-1927 гг.
Памяти усопших - Игумен Николай (Калинин) (21 марта 2007 г.)
ОТДЕЛ IV. КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ, БИБЛИОГРАФИЯ ПО БОГОСЛОВСКИМ НАУКАМ
А, Г. Бондач. Библиографический указатель к «Деяниям Вселенских соборов». Часть 1. Соборы I—III - Ю. А. Шичалин. О смысле фразеологизма
ОТДЕЛ V. ХРОНИКА И ОТЧЕТЫ
Хроника научной жизни Академии и Семинарии за 2004/2005 учебный год - Отчет о жизни Академии и Семинарии за 2004/2005 учебный год
No comments yet. Be the first!