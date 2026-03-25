Богумил - Изнанка сказки

Богумил - Изнанка сказки
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Книга «Изнанка сказки» волхва Богумира — это глубокое исследование мифологических корней всем известных детских историй. Автор убедительно доказывает, что сказки про Колобка, Репку или Курочку Рябу — вовсе не «забава для малышей», а дожившие до наших дней фрагменты древних сакральных мифов и обрядов инициации. Обращаясь к неадаптированным народным вариантам, Богумил снимает слой «детской цензуры» и обнаруживает за ним шокирующие, суровые и глубоко философские смыслы.

Исследование базируется на серьезной научной базе: автор опирается на труды В. Я. Проппа, Е. М. Мелетинского и А. Н. Афанасьева, используя «Сравнительный указатель сюжетов» (СУС) для классификации преданий. Это книга для тех, кто готов узнать, о чем на самом деле молчат герои нашего детства.

Влх. Богумил - Изнанка сказки

М.: ТД Велигор, 2022. — 334 с.: ил.
ISBN: 978-5-91742-135-3

Влх. Богумил - Изнанка сказки - Содержание

  • Колобок (СУС 2025): Разбор лунарного мифа. Почему «небесный хлеб» обречен на съедение и какая фаза цикла скрыта за встречей с Лисой?

  • Курочка Ряба (СУС 2022В): Космическое яйцо и первозданный хаос. Почему дед и баба плачут над разбитым золотом и в чем трагедия «простого» яйца?

  • Вершки и корешки (СУС 1030): Архаичное противостояние культурного героя и хтонического чудовища (Медведя), борьба за власть над силами земли.

  • Гуси-лебеди (СУС 480*): Обряд инициации и путешествие в мир мертвых. Печка, яблоня и река как стражи границы между мирами.

Added 25.03.2026
