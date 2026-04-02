Книга «Культ Перуна у славян: Обычаи и обряды дня Громовержца», написанная исследователем славянского язычества Влх. Богумилом (Б. А. Гасановым), представляет собой глубокую реконструкцию традиций, связанных с образом грозного небесного воителя. Автор ставит перед собой амбициозную задачу: выйти за рамки классических академических исследований и восстановить живую ткань праздника, который в народном календаре закрепился за Ильиным днем. В отличие от многих работ, ограничивающихся общими фразами о «громовых стрелах», это издание фокусируется на конкретных магических практиках, запретах и обрядовых действиях, которые веками сохранялись в восточнославянской этнографии.
Особое внимание в монографии уделено материальной стороне культа: небесной колеснице Громовержца, ритуальным закланиям животных и общинным пирам («канунам»). Автор детально описывает структуру праздника, восполняя лакуны в сведениях о малых обрядах, гаданиях и оберегах, специфичных именно для дня Перуна. Книга опирается на широкий спектр редких архивных материалов и малотиражных научных изданий, что делает её ценным ресурсом как для профессиональных этнографов и историков религии, так и для тех, кто стремится к практическому возрождению дохристианских традиций славян.
Влх. Богумил — Культ Перуна у славян: Обычаи и обряды дня Громовержца
М.: ТД Велигор, 2016. — 435 с.
ISBN 978-5-88875-419-1. Тираж: 120 экз.
Влх. Богумил — Культ Перуна у славян - Содержание
Исторические образы Перуна: Анализ летописных сведений, археологических находок и индоевропейских параллелей образа Громовержца.
Магия небесной влаги: Связь Перуна с плодородием земли, вызыванием дождя и роль пророка Ильи как прямого наследника функций древнего бога.
Этика и запреты дня Громовержца: Что дозволялось и что было строго запрещено в праздничный день (работа в поле, купание в водоемах).
Ритуальный пир и заклание: Подробное описание обряда заклания быка или барана («баранья голова на стол») и традиции коллективного пивоварения.
Небесная повозка: Исследование мифологемы колесницы, на которой Перун мчится по небу, разгоняя нечистую силу своими стрелами-молниями.
