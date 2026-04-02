Книга «Культ Перуна у славян: Обычаи и обряды дня Громовержца», написанная исследователем славянского язычества Влх. Богумилом (Б. А. Гасановым), представляет собой глубокую реконструкцию традиций, связанных с образом грозного небесного воителя. Автор ставит перед собой амбициозную задачу: выйти за рамки классических академических исследований и восстановить живую ткань праздника, который в народном календаре закрепился за Ильиным днем. В отличие от многих работ, ограничивающихся общими фразами о «громовых стрелах», это издание фокусируется на конкретных магических практиках, запретах и обрядовых действиях, которые веками сохранялись в восточнославянской этнографии.

Особое внимание в монографии уделено материальной стороне культа: небесной колеснице Громовержца, ритуальным закланиям животных и общинным пирам («канунам»). Автор детально описывает структуру праздника, восполняя лакуны в сведениях о малых обрядах, гаданиях и оберегах, специфичных именно для дня Перуна. Книга опирается на широкий спектр редких архивных материалов и малотиражных научных изданий, что делает её ценным ресурсом как для профессиональных этнографов и историков религии, так и для тех, кто стремится к практическому возрождению дохристианских традиций славян.

Влх. Богумил — Культ Перуна у славян: Обычаи и обряды дня Громовержца

М.: ТД Велигор, 2016. — 435 с.

ISBN 978-5-88875-419-1. Тираж: 120 экз.

