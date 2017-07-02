Бокэм - У подножия креста
Как мало известно о действующих лицах, которые так или иначе имели отношение к Иисусу и событиям первой Страстной пятницы. Одиннадцать таких персонажей и стали главными героями настоящей книги. Знакомство с этими людьми, взгляд на происшедшее их глазами помогут читателю оживить воображение и перенестись в мир описываемых событий, определить свое отношение к Агнцу, взявшему на себя грех мира.
- Мария из Вифании - женщина, совершившая над Иисусом обряд помазания
- Иуда Искариот - предатель Иисуса
- Пилат - колеблющийся правитель
- Симон Киринеянин - человек, буквально понесший на себе крест Христов
- Варавва - узник, чудом избежавший смертной казни
- Мария Магдалина - прощенная грешница
Эти и другие люди внесли свой вклад в развитие событий первой Страстной пятницы - событий, повлиявших на ход вселенской истории. Каждый из них по-своему переживал жестокую смерть на римском кресте Иисуса из Назарета - иудейского пророка и Царя, сына Бога и сына человека.
Книга «У подножия креста» позволяет читателю на какое-то время побыть рядом с этими персонажами и посмотреть на события, перевернувшие мир, их глазами. Эти люди жили в иное время, их ноги ступали по неведомой многим земле, но тем не менее в каждом из них читатель распознает знакомые черты своих соседей, знакомых, друзей, близких и самих себя.
Задействовав немалую долю воображения, основанного на глубоком познании истории и богословия, Ричард Бокэм и Тревор Харт сумели преподнести в новом свете события, описанные в последних главах Евангелий.
Ричард Бокэм - Тревор Харт Тревор - У подножия креста - Размышления о свидетелях драмы
Пер.с англ.
Черкассы: Коллоквиум, 2007. — 144 с.
ISBN 978-966-8957-04-8
Originally published by InterVarsity Press as At the Cross by Richard Bauckham and Trevor Hart.
Ричард Бокэм - Тревор Харт Тревор - У подножия креста - Размышления о свидетелях драмы - Содержание
Предисловие
- 1 Мария из Вифании: Женщина, о которой помнят
- 2 Иуда Искариот: Предатель
- 3 Петр: Неудачник
- 4 Каиафа: Человек, которому мешал Иисус
- 5 Понтий Пилат: Человек, который не мог решиться
- 6 Варавва: На волосок от смерти
- 7 Симон Киринеянин: Под чужим крестом
- 8 Мария Магдалина: Жизнь во тьме
- 9 Римский сотник: Случайный свидетель
- 10 Никодим: Узревший Божье Царство
- 11 Ученик, которого любил Иисус: Свидетель истины
Ричард Бокэм - Тревор Харт Тревор - У подножия креста - Размышления о свидетелях драмы - Римский сотник
Истинно Человек сей был Сын Божий» — такие слова произнес закаленный в боях римский воин. Что побудило его сделать столь неожиданное исповедание? Мы никогда не узнаем, какой смысл вкладывал в свои слова сам сотник, но в любом случае его слова воистину удивительны — ведь он смотрел на Иисуса в час его страданий и смерти!
Давайте на минуту задумаемся об этом человеке. Он, без сомнения, обошел весь древний мир, многое повидал, участвовал в бесчисленных сражениях. Смерть во всех ее проявлениях была его хорошей знакомой. И вот теперь, дослужившись до звания сотника, он оказался заброшенным в один из самых дальних уголков империи в бесславной роли командира отряда, ответственного за приведение в исполнение смертных приговоров. День за днем он выполнял приказы Пилата, варварски расправляясь с отбросами
палестинского общества. Приходя после работы домой, к жене и детям, он, возможно, забывал ужас и крики умирающих, презрительные взгляды толпы. А может, и нет. Но чувство сострадания, если оно и было у него когда-то, давно притупилось, и он уже никак не реагировал на агонии осужденных и на их смерть. Одна казнь на Голгофе ничем не отличалась от другой, какие бы «нововведения» ни выдумывали его подчиненные, пытаясь разнообразить мрачную процедуру распятия.
В тот день сотник в который раз повел своих солдат, подгонявших заключенных все к тому же Богом забытому холму, как овец на заклание. Ему предстояло проследить за распятием Иисуса из Назарета. Но что-то случилось. Он видел смерть и раньше, но, наблюдая за последними часами жизни этого человека, он совершенно неожиданно для себя осознал, что не может остаться равнодушным к этой смерти. Что-то в этом умирающем человеке произвело на него глубокое впечатление, и он невольно воскликнул: «Истинно Человек сей был Сын Божий!» Что это были за слова — утверждение или вопрос? Были ли они обдуманы или вырвались непроизвольно, к изумлению окружающих? Солдатам редко приходится слышать такое от своего командира!
Слова сотника действительно вызывают удивление. Как бы ни смотреть на несчастного, прибитого к одному из тысяч крестов, выстроившихся вдоль палестинских дорог, — молчаливых свидетелей триумфа римского правосудия над провинциальными преступниками — вряд ли можно подумать, что перед нами человек, которого любит и к которому благоволит Бог. Разве он допустил бы столь страшные мучения своего возлюбленного? Неудивительно, что иудеи считали, будто всякий «висящий на древе»
проклят Богом и оставлен им без какой-либо надежды на спасение.
Об авторах
Ричард Бокэм - преподаватель Нового Завета в колледже Св. Марии при университете Ст. Эндрюз. Из-под его пера вышло множество трудов по Новому Завету и раннему христианству, в числе которых работа «Богословие книги Откровения» (Cambridge), а также комментарии на Послание Иуды и Второе послание Петра (Word Biblical Commentary).
Тревор Харт - преподаватель богословия в колледже Св. Марии при университете Ст. Эндрюз. Написал книгу «Мышление по вере. Развитие христианского богословия» (IVP).
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