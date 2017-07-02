Originally published by InterVarsity Press as At the Cross by Richard Bauckham and Trevor Hart.

Истинно Человек сей был Сын Божий» — такие слова произнес закаленный в боях римский воин. Что побудило его сделать столь неожиданное исповедание? Мы никогда не узнаем, какой смысл вкладывал в свои слова сам сотник, но в любом случае его слова воистину удивительны — ведь он смотрел на Иисуса в час его страданий и смерти!

Давайте на минуту задумаемся об этом человеке. Он, без сомнения, обошел весь древний мир, многое повидал, участвовал в бесчисленных сражениях. Смерть во всех ее проявлениях была его хорошей знакомой. И вот теперь, дослужившись до звания сотника, он оказался заброшенным в один из самых дальних уголков империи в бесславной роли командира отряда, ответственного за приведение в исполнение смертных приговоров. День за днем он выполнял приказы Пилата, варварски расправляясь с отбросами

палестинского общества. Приходя после работы домой, к жене и детям, он, возможно, забывал ужас и крики умирающих, презрительные взгляды толпы. А может, и нет. Но чувство сострадания, если оно и было у него когда-то, давно притупилось, и он уже никак не реагировал на агонии осужденных и на их смерть. Одна казнь на Голгофе ничем не отличалась от другой, какие бы «нововведения» ни выдумывали его подчиненные, пытаясь разнообразить мрачную процедуру распятия.

В тот день сотник в который раз повел своих солдат, подгонявших заключенных все к тому же Богом забытому холму, как овец на заклание. Ему предстояло проследить за распятием Иисуса из Назарета. Но что-то случилось. Он видел смерть и раньше, но, наблюдая за последними часами жизни этого человека, он совершенно неожиданно для себя осознал, что не может остаться равнодушным к этой смерти. Что-то в этом умирающем человеке произвело на него глубокое впечатление, и он невольно воскликнул: «Истинно Человек сей был Сын Божий!» Что это были за слова — утверждение или вопрос? Были ли они обдуманы или вырвались непроизвольно, к изумлению окружающих? Солдатам редко приходится слышать такое от своего командира!

Слова сотника действительно вызывают удивление. Как бы ни смотреть на несчастного, прибитого к одному из тысяч крестов, выстроившихся вдоль палестинских дорог, — молчаливых свидетелей триумфа римского правосудия над провинциальными преступниками — вряд ли можно подумать, что перед нами человек, которого любит и к которому благоволит Бог. Разве он допустил бы столь страшные мучения своего возлюбленного? Неудивительно, что иудеи считали, будто всякий «висящий на древе»

проклят Богом и оставлен им без какой-либо надежды на спасение.