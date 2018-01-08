В моей книге «Распятый Бог: монотеизм и христология в Новом Завете» (The Didsbury Lectures for 1996; Grand Rapids: Eerdmans, 1999), я изложил намеченный мною конкретный тезис об отношениях еврейского монотеизма и ранней христианской христологии, который влечет за собой относительно новое предложение о характере ранней христологии. Моя цель в настоящей работе - обобщить тезис первых двух глав «Распятого Бога», а затем сосредоточиться более подробно, чем я делал до сих пор, на Павловых посланиях, чтобы показать, как мой тезис подтверждается и проиллюстрирован в теологии Павла.

Ричард Бокэм - Христология Павла в отношении к личности Бога

Статья в интернете Paul's Christology of Divine Identity - Richard Bauckham

Перевод выполнен Игорем Костиным, январь 2018

Ричард Бокэм - Христология Павла в отношении к личности Бога - Содержание

Еврейский монотеизм и ранняя христология.

Христологическое прочтение библейских текстов YHWH

Эсхатологический монотеизм в христологических текстах YHWH

Творческий монотеизм в христологических текстах YHWH

Римлянам 10:13

Филиппийцам 2: 5-11

1 Коринфянам 8: 5-6

Еврейские прецеденты для христологии Павла о божественной идентичности

Ричард Бокэм - Христология Павла в отношении к личности Бога - Еврейский монотеизм и ранняя христология

Характер еврейского монотеизма в поздний период Второго Храма очень много обсуждался в последние годы, часто в связи с ранней христологией. Из всех направлений обсуждения можно выделить два подхода. Существует, во-первых, мнение, что иудаизм Второго Храма характеризовался «строгим» монотеизмом, который не допускал возможности приписывать божественность кому-либо, кроме одного Бога. Согласно этому взгляду на еврейский монотеизм, некоторые утверждают, что Иисуса нельзя рассматривать как действительно божественную личность в еврейском монотеистическом контексте, так что только радикальный разрыв с еврейским монотеизмом может сделать возможным указание на истинную божественность Иисуса. Ввиду очевидно, очень еврейского характера раннего христианства, этот подход имеет тенденцию интерпретировать свои доказательства таким образом, чтобы свести к минимуму степень, в которой ничего подобного действительно божественной христологии, не может быть найдено в новозаветных текстах.

Во-вторых, существуют ревизионистские взгляды на иудаизм периода Второго Храма, которые отрицают его строго монотеистический характер. Такие взгляды сосредоточены на различных видах посреднических фигур - главных ангелов, вознесенных людей, персонифицированных божественных атрибутах или функциях - которые, как предполагается, имеют подчиненный божественный или полубожественный статус. Поэтому различие между одним Богом и всей другой реальностью никоим образом не было абсолютным в иудаизме этого периода. Такие взгляды тесно связаны с поиском еврейских прецедентов для ранней христианской христологии. Ученые в этой тенденции часто признают, что многие новозаветные тексты трактуют Иисуса как божественную личность, а также, что эти тексты написаны в принципиально еврейском концептуальном контексте. Попытка понять, как такая высокая христология могла развиваться в рамках еврейского движения, фокусируется тогда на посреднических фигурах иудаизма периода Второго Храма, которые каким-то образом участвуют в божественности Творца. Такие фигуры как бы представляют собой существующую еврейскую категорию, в которой происходят ранние христианские оценки возвышенного статуса Иисуса. Из-за того, что еврейский монотеизм не был строгим, но гибким, а граница между одним Богом и всей другой реальностью, относительно размытой с интересом к промежуточным фигурам, самая высокая новозаветная христология может быть понята как разумное еврейское развитие монотеизма.