Бокэм - Христология Павла в отношении к личности Бога
В моей книге «Распятый Бог: монотеизм и христология в Новом Завете» (The Didsbury Lectures for 1996; Grand Rapids: Eerdmans, 1999), я изложил намеченный мною конкретный тезис об отношениях еврейского монотеизма и ранней христианской христологии, который влечет за собой относительно новое предложение о характере ранней христологии. Моя цель в настоящей работе - обобщить тезис первых двух глав «Распятого Бога», а затем сосредоточиться более подробно, чем я делал до сих пор, на Павловых посланиях, чтобы показать, как мой тезис подтверждается и проиллюстрирован в теологии Павла.
Ричард Бокэм - Христология Павла в отношении к личности Бога
Статья в интернете Paul's Christology of Divine Identity - Richard Bauckham
Перевод выполнен Игорем Костиным, январь 2018
Ричард Бокэм - Христология Павла в отношении к личности Бога - Содержание
- Еврейский монотеизм и ранняя христология.
- Христологическое прочтение библейских текстов YHWH
- Эсхатологический монотеизм в христологических текстах YHWH
- Творческий монотеизм в христологических текстах YHWH
- Римлянам 10:13
- Филиппийцам 2: 5-11
- 1 Коринфянам 8: 5-6
- Еврейские прецеденты для христологии Павла о божественной идентичности
Ричард Бокэм - Христология Павла в отношении к личности Бога - Еврейский монотеизм и ранняя христология
Характер еврейского монотеизма в поздний период Второго Храма очень много обсуждался в последние годы, часто в связи с ранней христологией. Из всех направлений обсуждения можно выделить два подхода. Существует, во-первых, мнение, что иудаизм Второго Храма характеризовался «строгим» монотеизмом, который не допускал возможности приписывать божественность кому-либо, кроме одного Бога. Согласно этому взгляду на еврейский монотеизм, некоторые утверждают, что Иисуса нельзя рассматривать как действительно божественную личность в еврейском монотеистическом контексте, так что только радикальный разрыв с еврейским монотеизмом может сделать возможным указание на истинную божественность Иисуса. Ввиду очевидно, очень еврейского характера раннего христианства, этот подход имеет тенденцию интерпретировать свои доказательства таким образом, чтобы свести к минимуму степень, в которой ничего подобного действительно божественной христологии, не может быть найдено в новозаветных текстах.
Во-вторых, существуют ревизионистские взгляды на иудаизм периода Второго Храма, которые отрицают его строго монотеистический характер. Такие взгляды сосредоточены на различных видах посреднических фигур - главных ангелов, вознесенных людей, персонифицированных божественных атрибутах или функциях - которые, как предполагается, имеют подчиненный божественный или полубожественный статус. Поэтому различие между одним Богом и всей другой реальностью никоим образом не было абсолютным в иудаизме этого периода. Такие взгляды тесно связаны с поиском еврейских прецедентов для ранней христианской христологии. Ученые в этой тенденции часто признают, что многие новозаветные тексты трактуют Иисуса как божественную личность, а также, что эти тексты написаны в принципиально еврейском концептуальном контексте. Попытка понять, как такая высокая христология могла развиваться в рамках еврейского движения, фокусируется тогда на посреднических фигурах иудаизма периода Второго Храма, которые каким-то образом участвуют в божественности Творца. Такие фигуры как бы представляют собой существующую еврейскую категорию, в которой происходят ранние христианские оценки возвышенного статуса Иисуса. Из-за того, что еврейский монотеизм не был строгим, но гибким, а граница между одним Богом и всей другой реальностью, относительно размытой с интересом к промежуточным фигурам, самая высокая новозаветная христология может быть понята как разумное еврейское развитие монотеизма.
Представление, которое я предлагаю в «Боге распятом», отличается от обоих этих подходов. Соглашаясь с первой точки зрения, я утверждаю, что монотеизм иудаизма периода Второго Храма был действительно «строгий». Большинство евреев в этот период были очень самосознательно монотеистичными, и имели некоторые очень знакомые и четко определенные идеи о том, как уникальность единого Бога должна быть понята. Другими словами, они обрисовали линию различия между единственным Богом и всей другой реальностью, и четко отличали Бога от всей другой реальности с помощью определенных, четко сформулированных критериев. Так называемые посреднические фигуры не были двусмысленными полубогами, обходящими границу между Богом и творением. Некоторые (такие как Божья мудрость и Слово Божье) понимались как аспекты единственной Божьей реальности. Посреднические фигуры считались возвышенными слугами Бога, для которых в литературе часто прилагаются все усилия, чтобы четко отличить их от истинной божественной реальности единственного Бога. Поэтому, в отличие от второго взгляда, я не думаю, что такие еврейские посреднические личности имеют решающее значение для изучения ранней христологии. (Мы вернемся к вопросу о еврейских прецедентах для ранней христологии после нашего изучения Павла, что позволит нам сосредоточиться на наиболее важных из таких предполагаемых прецедентах.)
Огромное спасибо за перевод! По-больше бы переводили вещей от Бокэма)
Спасибо за такие переводы - ибо дождаться, когда издательства что переведут на русский язык - надежды мало...