Боккаччо - Декамерон
«Декамерон» Джованни Боккаччо — одно из наиболее значительных произведений итальянской литературы XIV века, в котором трагическая действительность эпохи Черной смерти становится отправной точкой для широкого изображения человеческой жизни. Семь молодых женщин и трое юношей покидают охваченную чумой Флоренцию и находят убежище в загородном имении. Здесь, среди садов, музыки и дружеских бесед, они создают собственный мир, основанный на порядке, взаимном уважении и искусстве рассказывания историй. В течение десяти дней каждый из участников рассказывает по одной новелле, и постепенно перед читателем раскрывается целая панорама средневекового общества — от королевских дворцов и монастырей до купеческих домов, городских улиц и крестьянских жилищ.
Сто новелл «Декамерона» посвящены любви и ревности, верности и предательству, человеческой находчивости и глупости, щедрости и скупости, религиозной вере и лицемерию. Боккаччо изображает людей без упрощенной идеализации, обнаруживая в них удивительное сочетание добродетелей и пороков. Особое место занимают рассказы о духовенстве, религиозных обычаях и противоречиях между исповедуемыми нравственными принципами и действительным поведением человека. Остроумная сатира соседствует здесь с серьезными размышлениями о милосердии, благородстве, справедливости и достоинстве личности. Созданное на переходе от средневековой культуры к гуманистическому мировоззрению Возрождения, произведение остается важнейшим литературным свидетельством духовных, социальных и нравственных исканий своей эпохи.
Боккаччо Джованни – Декамерон
Перевод с итальянского Александра Николаевича Веселовского. — Москва: МИФ, 2025. — 800 с. — (Вечные истории. Young Adult). Печатается по изданию: Москва: Гослитиздат, 1955.
ISBN 978-5-00250-181-6
Боккаччо Джованни – Декамерон – Содержание
Введение
День первый. Под председательством Пампинеи. Рассказы на свободные темы.
История сэра Чаппеллетто и его ложной исповеди
Обращение еврея Авраама в христианство
Мельхиседек, Саладин и притча о трех перстнях
Монастырские нравы и лицемерие духовенства
Маркиза Монферратская и французский король
Остроумные ответы и разоблачение человеческих пороков
День второй. Под председательством Филомены. Превратности судьбы и неожиданное благополучие.
Мартеллино и мнимое чудесное исцеление
Приключения Ринальдо д’Асти
Три молодых человека и потерянное наследство
Андреуччо из Перуджи
История мадонны Беритолы
Приключения Алатиэль, дочери султана
Граф Анверский
Бернабо, Амброджиоло и оклеветанная жена
Паганино и жена мессера Риччьярдо
День третий. Под председательством Неифилы. Находчивость, осуществление желаний и возвращение утраченного.
Мазетто в женском монастыре
Конюх короля Агилульфа
Исповедь как средство любовной интриги
Дон Феличе и брат Пуччьо
История Зимы и жены мессера Франческо
Риччьярдо Минутоло
Возвращение Тедальдо
Ферондо и мнимое чистилище
Джилетта из Нарбонны
Алибек и монах Рустико
День четвертый. Под председательством Филострато. Несчастная любовь.
Защита Боккаччо своего произведения
История Филиппо Бальдуччи и его сына
Гисмонда и Гвискардо
Монах Альберт и мнимое явление ангела
Трагедия трех сестер и их возлюбленных
История Джербино
Изабетта и ее погибший возлюбленный
Андреола и Габриотто
Джироламо и Сальвестра
Гвильельмо Россильоне и сердце убитого рыцаря
День пятый. Под председательством Фьямметты. Счастливое завершение любовных испытаний.
Чимоне и Ефигения
Костанца и Мартуччио Гомито
Приключения Пьетро и Аньолеллы
Риччьярдо Манарди и дочь мессера Лицио
История Джьянноле и Мингино
Джьянни из Прочиды
Теодоро и Виоланта
Настаджио дельи Онести
Федериго дельи Альбериги и его сокол
Пьетро ди Винчьоло
День шестой. Под председательством Элизы. Остроумие, находчивые ответы и сила слова.
Мадонна Оретта и неумелый рассказчик
Хлебник Чисти
Монна Нонна и флорентийский епископ
Кикибио и его остроумный ответ
Джотто и Форезе да Рабатта
Микеле Скальца
Мадонна Филиппа и изменение закона
Фреско и его племянница
Гвидо Кавальканти
Брат Чиполла и мнимые святые реликвии
День седьмой. Под председательством Дионео. Женские хитрости и супружеские обманы.
Джьянни Лоттеринги и мнимое привидение
Перонелла и винная бочка
Брат Ринальдо
Тофано и его жена
Ревнивый муж и исповедь жены
Мадонна Изабелла и ее поклонники
Лодовико и мадонна Беатриче
Лидия, Пирр и Никострат
Рассказ о загробной жизни
День восьмой. Под председательством Лауретты. Обманы, насмешки и взаимные проделки.
Гульфардо и жена Гаспарруоло
Священник из Варлунго
Каландрино и поиски чудесного камня
Настоятель Фьезоле и вдова
Флорентийский судья
Бруно и Буффальмакко
Месть школяра отвергнувшей его вдове
Обманутый врач маэстро Симоне
Сицилианка и предприимчивый купец
День девятый. Под председательством Эмилии. Разнообразные истории на свободные темы.
Мадонна Франческа и двое поклонников
Настоятельница и разоблачение монастырского лицемерия
Мнимая беременность Каландрино
Приключения Чекко
Каландрино и любовное заклинание
Ночные происшествия в гостинице
Сон Талано
Бьонделло и Чакко
Мудрость Соломона
Дон Джьянни и превращение женщины в кобылу
День десятый. Под председательством Панфило. Великодушие, щедрость и благородные поступки.
Испанский король и судьба рыцаря
Гино ди Такко и аббат Клюньи
Митридан и великодушие Натана
Мессер Джентиле и спасенная женщина
Мадонна Дианора и невозможное обещание
Король Карл и нравственное самообладание
Король Пьетро и любовь Лизы
Дружба Тита и Джизиппо
Саладин и мессер Торелло
Гризельда и жестокие испытания ее верности
Возвращение рассказчиков во Флоренцию
Заключение автора
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