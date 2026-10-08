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Боккаччо - Декамерон

Боккаччо - Декамерон
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Вечные истории. Young Adult (1 book)

«Декамерон» Джованни Боккаччо — одно из наиболее значительных произведений итальянской литературы XIV века, в котором трагическая действительность эпохи Черной смерти становится отправной точкой для широкого изображения человеческой жизни. Семь молодых женщин и трое юношей покидают охваченную чумой Флоренцию и находят убежище в загородном имении. Здесь, среди садов, музыки и дружеских бесед, они создают собственный мир, основанный на порядке, взаимном уважении и искусстве рассказывания историй. В течение десяти дней каждый из участников рассказывает по одной новелле, и постепенно перед читателем раскрывается целая панорама средневекового общества — от королевских дворцов и монастырей до купеческих домов, городских улиц и крестьянских жилищ.

Сто новелл «Декамерона» посвящены любви и ревности, верности и предательству, человеческой находчивости и глупости, щедрости и скупости, религиозной вере и лицемерию. Боккаччо изображает людей без упрощенной идеализации, обнаруживая в них удивительное сочетание добродетелей и пороков. Особое место занимают рассказы о духовенстве, религиозных обычаях и противоречиях между исповедуемыми нравственными принципами и действительным поведением человека. Остроумная сатира соседствует здесь с серьезными размышлениями о милосердии, благородстве, справедливости и достоинстве личности. Созданное на переходе от средневековой культуры к гуманистическому мировоззрению Возрождения, произведение остается важнейшим литературным свидетельством духовных, социальных и нравственных исканий своей эпохи.

Боккаччо Джованни – Декамерон

Перевод с итальянского Александра Николаевича Веселовского. — Москва: МИФ, 2025. — 800 с. — (Вечные истории. Young Adult). Печатается по изданию: Москва: Гослитиздат, 1955.

ISBN 978-5-00250-181-6

Боккаччо Джованни – Декамерон – Содержание

  • Введение

  • День первый. Под председательством Пампинеи. Рассказы на свободные темы.

    • История сэра Чаппеллетто и его ложной исповеди

    • Обращение еврея Авраама в христианство

    • Мельхиседек, Саладин и притча о трех перстнях

    • Монастырские нравы и лицемерие духовенства

    • Маркиза Монферратская и французский король

    • Остроумные ответы и разоблачение человеческих пороков

  • День второй. Под председательством Филомены. Превратности судьбы и неожиданное благополучие.

    • Мартеллино и мнимое чудесное исцеление

    • Приключения Ринальдо д’Асти

    • Три молодых человека и потерянное наследство

    • Андреуччо из Перуджи

    • История мадонны Беритолы

    • Приключения Алатиэль, дочери султана

    • Граф Анверский

    • Бернабо, Амброджиоло и оклеветанная жена

    • Паганино и жена мессера Риччьярдо

  • День третий. Под председательством Неифилы. Находчивость, осуществление желаний и возвращение утраченного.

    • Мазетто в женском монастыре

    • Конюх короля Агилульфа

    • Исповедь как средство любовной интриги

    • Дон Феличе и брат Пуччьо

    • История Зимы и жены мессера Франческо

    • Риччьярдо Минутоло

    • Возвращение Тедальдо

    • Ферондо и мнимое чистилище

    • Джилетта из Нарбонны

    • Алибек и монах Рустико

  • День четвертый. Под председательством Филострато. Несчастная любовь.

    • Защита Боккаччо своего произведения

    • История Филиппо Бальдуччи и его сына

    • Гисмонда и Гвискардо

    • Монах Альберт и мнимое явление ангела

    • Трагедия трех сестер и их возлюбленных

    • История Джербино

    • Изабетта и ее погибший возлюбленный

    • Андреола и Габриотто

    • Джироламо и Сальвестра

    • Гвильельмо Россильоне и сердце убитого рыцаря

  • День пятый. Под председательством Фьямметты. Счастливое завершение любовных испытаний.

    • Чимоне и Ефигения

    • Костанца и Мартуччио Гомито

    • Приключения Пьетро и Аньолеллы

    • Риччьярдо Манарди и дочь мессера Лицио

    • История Джьянноле и Мингино

    • Джьянни из Прочиды

    • Теодоро и Виоланта

    • Настаджио дельи Онести

    • Федериго дельи Альбериги и его сокол

    • Пьетро ди Винчьоло

  • День шестой. Под председательством Элизы. Остроумие, находчивые ответы и сила слова.

    • Мадонна Оретта и неумелый рассказчик

    • Хлебник Чисти

    • Монна Нонна и флорентийский епископ

    • Кикибио и его остроумный ответ

    • Джотто и Форезе да Рабатта

    • Микеле Скальца

    • Мадонна Филиппа и изменение закона

    • Фреско и его племянница

    • Гвидо Кавальканти

    • Брат Чиполла и мнимые святые реликвии

  • День седьмой. Под председательством Дионео. Женские хитрости и супружеские обманы.

    • Джьянни Лоттеринги и мнимое привидение

    • Перонелла и винная бочка

    • Брат Ринальдо

    • Тофано и его жена

    • Ревнивый муж и исповедь жены

    • Мадонна Изабелла и ее поклонники

    • Лодовико и мадонна Беатриче

    • Лидия, Пирр и Никострат

    • Рассказ о загробной жизни

  • День восьмой. Под председательством Лауретты. Обманы, насмешки и взаимные проделки.

    • Гульфардо и жена Гаспарруоло

    • Священник из Варлунго

    • Каландрино и поиски чудесного камня

    • Настоятель Фьезоле и вдова

    • Флорентийский судья

    • Бруно и Буффальмакко

    • Месть школяра отвергнувшей его вдове

    • Обманутый врач маэстро Симоне

    • Сицилианка и предприимчивый купец

  • День девятый. Под председательством Эмилии. Разнообразные истории на свободные темы.

    • Мадонна Франческа и двое поклонников

    • Настоятельница и разоблачение монастырского лицемерия

    • Мнимая беременность Каландрино

    • Приключения Чекко

    • Каландрино и любовное заклинание

    • Ночные происшествия в гостинице

    • Сон Талано

    • Бьонделло и Чакко

    • Мудрость Соломона

    • Дон Джьянни и превращение женщины в кобылу

  • День десятый. Под председательством Панфило. Великодушие, щедрость и благородные поступки.

    • Испанский король и судьба рыцаря

    • Гино ди Такко и аббат Клюньи

    • Митридан и великодушие Натана

    • Мессер Джентиле и спасенная женщина

    • Мадонна Дианора и невозможное обещание

    • Король Карл и нравственное самообладание

    • Король Пьетро и любовь Лизы

    • Дружба Тита и Джизиппо

    • Саладин и мессер Торелло

    • Гризельда и жестокие испытания ее верности

  • Возвращение рассказчиков во Флоренцию

  • Заключение автора

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Added 08.10.2026
Author zealot
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