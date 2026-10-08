Боккаччо - Декамерон

«Декамерон» Джованни Боккаччо — одно из наиболее значительных произведений итальянской литературы XIV века, в котором трагическая действительность эпохи Черной смерти становится отправной точкой для широкого изображения человеческой жизни. Семь молодых женщин и трое юношей покидают охваченную чумой Флоренцию и находят убежище в загородном имении. Здесь, среди садов, музыки и дружеских бесед, они создают собственный мир, основанный на порядке, взаимном уважении и искусстве рассказывания историй. В течение десяти дней каждый из участников рассказывает по одной новелле, и постепенно перед читателем раскрывается целая панорама средневекового общества — от королевских дворцов и монастырей до купеческих домов, городских улиц и крестьянских жилищ.

Сто новелл «Декамерона» посвящены любви и ревности, верности и предательству, человеческой находчивости и глупости, щедрости и скупости, религиозной вере и лицемерию. Боккаччо изображает людей без упрощенной идеализации, обнаруживая в них удивительное сочетание добродетелей и пороков. Особое место занимают рассказы о духовенстве, религиозных обычаях и противоречиях между исповедуемыми нравственными принципами и действительным поведением человека. Остроумная сатира соседствует здесь с серьезными размышлениями о милосердии, благородстве, справедливости и достоинстве личности. Созданное на переходе от средневековой культуры к гуманистическому мировоззрению Возрождения, произведение остается важнейшим литературным свидетельством духовных, социальных и нравственных исканий своей эпохи.

Боккаччо Джованни – Декамерон

Перевод с итальянского Александра Николаевича Веселовского. — Москва: МИФ, 2025. — 800 с. — (Вечные истории. Young Adult). Печатается по изданию: Москва: Гослитиздат, 1955.

ISBN 978-5-00250-181-6

Боккаччо Джованни – Декамерон – Содержание