Денеке - Классические мировые литературы
Как и люди, живущие в обществе, контактирующие культуры имеют относительный возраст. Социум может уважать жизненный опыт и мудрость пожилых людей или считать их реакционной обузой для общества. В свою очередь, молодость может быть благословенной фазой исключительной храбрости и создания чего-то нового, а может быть таким периодом в жизни, когда невежество, необузданность и пренебрежение опытом угрожают культивируемым ценностям. Вне зависимости от конкретных образов молодости или старости, относительный возраст людей и культур определяется старшинством и положением среди других, культурным и политическим капиталом, ожиданиями подъема и упадка, новизной и традицией.
Именно эту драму относительного возраста Вибке Денеке переносит на несколько тысячелетий назад, к ранней Восточной Азии и античному Средиземноморью. Книга исследует, как писатели более молодых культур — древнеяпонской и римской — создавали собственную литературу, опираясь на авторитет Китая и Греции и одновременно стремясь преодолеть зависимость от них. В центре исследования находится напряжение между культурной самоколонизацией, открывающей доступ к престижу «эталонной культуры», и самоутверждением молодой традиции, стремящейся превратить заимствованный язык, жанр, канон и систему образования в собственный культурный капитал.
Денеке Вибке – Классические мировые литературы – Сравнение японо-китайской и греко-латинской традиций
Пер. с англ. Елизаветы Гавриловой. Бостон / Санкт-Петербург: Academic Studies Press / Библиороссика, 2024. 596 с. Серия «Современное востоковедение» = «Contemporary Eastern Studies».
ISBN 979-8-887196-24-4 (Academic Studies Press); ISBN 978-5-907767-63-8 (Библиороссика).
Денеке Вибке – Классические мировые литературы – Содержание
Благодарности
Список иллюстраций
Введение
Относительный возраст культур
Эталонные культуры
Необходимость сравнения
Глава 1. Подготовка сцены: китайско-японские и греко-римские констелляции
Глава 2. До появления письменности: о том, как рассказать о зарождении литературы и красноречия
Глава 3. Поздние: об украшении, простоте и упадке
Глава 4. Градостроительство или письменность? Как Эней и принц Сётоку создали Рим и Японию
Глава 5. Рим и Киото: столицы, жанры, гендер
Глава 6. Поэзия в изгнании: Сугавара-но Митидзанэ и Овидий
Глава 7. Сатира в иностранном наряде: амбивалентное отношение к обучению в поздней Античности и средневековой Японии
Глава 8. Синоптический механизм: китайско-японские и греко-римские сопоставления
Эпилог. За пределами удобства влияния: глубокие сравнения
Библиография
Предметно-именной указатель
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