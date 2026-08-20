Денеке - Классические мировые литературы

Как и люди, живущие в обществе, контактирующие культуры имеют относительный возраст. Социум может уважать жизненный опыт и мудрость пожилых людей или считать их реакционной обузой для общества. В свою очередь, молодость может быть благословенной фазой исключительной храбрости и создания чего-то нового, а может быть таким периодом в жизни, когда невежество, необузданность и пренебрежение опытом угрожают культивируемым ценностям. Вне зависимости от конкретных образов молодости или старости, относительный возраст людей и культур определяется старшинством и положением среди других, культурным и политическим капиталом, ожиданиями подъема и упадка, новизной и традицией.

Именно эту драму относительного возраста Вибке Денеке переносит на несколько тысячелетий назад, к ранней Восточной Азии и античному Средиземноморью. Книга исследует, как писатели более молодых культур — древнеяпонской и римской — создавали собственную литературу, опираясь на авторитет Китая и Греции и одновременно стремясь преодолеть зависимость от них. В центре исследования находится напряжение между культурной самоколонизацией, открывающей доступ к престижу «эталонной культуры», и самоутверждением молодой традиции, стремящейся превратить заимствованный язык, жанр, канон и систему образования в собственный культурный капитал.

Денеке Вибке – Классические мировые литературы – Сравнение японо-китайской и греко-латинской традиций

Пер. с англ. Елизаветы Гавриловой. Бостон / Санкт-Петербург: Academic Studies Press / Библиороссика, 2024. 596 с. Серия «Современное востоковедение» = «Contemporary Eastern Studies».

ISBN 979-8-887196-24-4 (Academic Studies Press); ISBN 978-5-907767-63-8 (Библиороссика).

Денеке Вибке – Классические мировые литературы – Содержание