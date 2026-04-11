Книга доктора наук Золтана Мадьяра «Венгерский бестиарий» — это уникальное исследование, построенное по канонам средневековых сводов знаний, но наполненное живой плотью народных преданий. Автор, ведущий специалист по фольклору финно-угорских народов, предлагает читателю не просто каталог монстров, а глубокий анализ того, как в зеркале мифологии отразилась драматическая судьба венгров. В книге прослеживается путь народа от зауральских степей до дунайской равнины, где архаичные образы небесных лосей и шаманов-талтошей причудливо переплелись с христианскими легендами и европейской демонологией.

Особенностью издания является его визуальное и научное единство. Иллюстрации Иштвана Сатмари, созданные в технике линогравюры на основе архивных зарисовок этнографа Дюлы Немета, придают книге аутентичный, почти магический облик. Текст охватывает широчайший спектр существ: от величественной птицы Турул и чудесного оленя до пугающих призраков, подменышей и ведьм-босоркань. Это издание служит незаменимым путеводителем по «заповеднику» венгерской фантазии, помогая понять общие корни мифологии всей Центральной Европы.

Золтан Мадьяр — Венгерский бестиарий: Самые загадочные фантастические животные и существа Европы

М.: КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2026. — 304 с. ISBN 978-5-30030-938-9. Автор: Золтан Мадьяр. Илл.: Д. Немет, И. П. Сатмари. Пер. с венгер. Ю. Гусева.

