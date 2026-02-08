Роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» вышел в свет в 1818 году. Он содержал анонимное предисловие, на самом деле написанное Перси Шелли, а вот предисловие к изданию 1831 года было гораздо объемнее и принадлежало уже перу самой Мэри. В обоих предисловиях объясняется — впрочем, в первом весьма поверхностно, — при каких обстоятельствах был задуман роман. По словам Мэри, она со своим возлюбленным (который вскоре стал ее мужем) Перси Шелли отдыхала на берегу Женевского озера в компании лорда Байрона и его врача Джона Полидори, но из-за затяжных дождей им пришлось много времени проводить дома (см. страницу 162).
Чтобы как-то развлечь себя, они, под влиянием прочитанных немецких историй о призраках, договорились, что каждый из присутствующих напишет собственное мистическое сочинение. Мэри вспоминала, как слушала разговоры о современных достижениях науки в области витализма (см. страницу 62) и гальванизма (см. страницу 40), и утверждала, что именно эти беседы вдохновили ее сон наяву, в котором она увидела «бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом… отвратительной пародией на человека». Так родился Франкенштейн.
Леви Джоэл - Франкенштейн - Запретные знания эпохи готического романа
перевод с английского Н. Камакина
Москва : Издательство АСТ : Кладезь, 2021, 208 с: ил.
Серия "История и наука Рунета"
ISBN 978-5-17-118779-8
Леви Джоэл - Франкенштейн - Запретные знания эпохи готического романа - Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1 Химическая революция: познать блаженство и потерять голову
ГЛАВА 2 Электрические флюиды и животные духи: гальванизм, вольтовы столбы, электрохимия и начало новой эры
ГЛАВА 3 То, что надо: витализм, самозарождение и смысл «жизни»
ГЛАВА 4 Человек и монстр: Франкенштейн и наука о разуме
ГЛАВА 5 Анатомия ужаса: анатомирование, убийство и воскрешение в эпоху романтизма
ГЛАВА 6 На край света: полярные исследования и ледяные просторы
ГЛАВА 7 До и после: мучительное рождение и жуткая загробная жизнь Франкенштейна и его монстра
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
БЛАГОДАРНОСТИ
No comments yet. Be the first!