Без сомнения, многие из наших читателей не имеют ни времени, ни возможности читать объемистые произведения, которые писались от времени до времени по истории церкви. Однако мы уверены, каждый согласится, что учреждение, бывшее в течение 18 веков жилищем Божьим для всех Его детей не может не быть предметом высочайшего интереса.

Мы говорим теперь не о той церкви, которую нам часто представляет история, но о той, о которой говорится в св. Писании, о церкви в ее истинном духовном значении, как тела Христова и как жилища Божия в Духе. (Еф. 2). Между тем, если мы занимаемся так называемой историей церкви, мы должны всегда помнить, что с дней апостольских и до настоящего времени всегда в признанной церкви находились две категории людей: ложные христиане, которые носили только имя Христово, и с другой стороны - истинные христиане.

И это было предсказано апостолами: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, ...которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». (Деяц, 20, 29, 30). Во втором послании к Тимофею есть много предостережений и указаний на различных волков духовных, которые появлялись уже в то время.

С тех пор, как Павел написал свое первое послание к Тимофею, произошло в церкви изменение к худшему, и это ухудшение пошло быстрыми шагами. Потому он советовал верующим удаляться от тех, которые имеют вид благочестия, но силы его отреклись. «От таковых удаляйся». (2 Тим. 3,5). Эти увещания апостола имеют свое применение во все времена и теперь заслуживают такого же внимания, как и тогда.

Мы естественно не можем отделяться от христианского мира, ибо тогда мы должны бы были оставить христианство. Но мы можем и должны отделиться от всех, на которых апостол указывает, как на «сосуды нечестия». Если мы это делаем, то мы имеем обетование «сосудами в чести освященными и благопотребными Владыке, годными на всякое доброе дело» быть. (2 Тим. 2, 21).

Интересно, хотя в тоже время и прискорбно заметить разницу в этом отношении между первым и вторым посланиями к Тимофею. В первом церковь рассматривается в ее истинном положении на земле, как столп и утверждение истины. Второе послание напротив показывает нам, чем она стала вследствие ошибок тех, кому она была вверена. Приведем для пояснения по одному месту из каждого послания.

1. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть церковь Бога живого, столп и утверждение истины». (1 Тим. 3, 1415).

2. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении». (2 Тим. 2, 20). Здесь все изменилось самым печальным образом. Вместо божеского порядка является смятение, беспорядок. В то время, как в первом послании говорится «о доме Божием, как о столпе и утверждении истины», во втором мы находим просто «большой дом».

Вместо того, чтобы согласно воле Божьей охранять дом Божий и поддерживать Его установления, его стали направлять и приспособлять по воле человеческой для своего личного успеха и возвышения. Так рано уже вошло зло, которое к стыду и бесчестью христиан противостало свету. Но Дух Божий знал, как направить все к добру, заботясь о нас по Своему милосердию, он давал верующим ясные указания в мрачнейшие дни истории церкви и указывал путь истины в печальные времена, так что мы не имеем оправдания. Времена и обстоятельства могут изменяться, но истина Божья никогда.

И.Я. Бокмелдер - Всеобщая история христианской церкви

Издательство – Маджуга – 426 с.

Черкассы – 2004 г.

ISBN 966-96356-5-9

И.Я. Бокмелдер - Всеобщая история христианской церкви - Содержание

Введение

I .Фундамент церкви

II. Исполнение дня Пятидесятницы

III. Гонение и рассеивание учеников

IV. Первые миссионеры креста

V. Апостол Павел

VI. Третье миссионерское путешествие Павла в 54-м году

VII. Пожар Рима

VIII. Внутренняя история церкви

IX. От царствования Коммода до вступления на престол Константина. (180 – З1З г.г.)

X. Константин

XI. Никейский собор

XII. Внутренняя история церкви

XIII. Послание к Фиатирской церкви

XIV. Распространение христианства в Европе

XV. Магомет, ложный пророк Аравии

XVI. Золотая нить беспредельной благодати

И.Я. Бокмелдер - Всеобщая история христианской церкви - Фундамент церкви

Если мы намереваемся подвергнуть какой-нибудь предмет ближайшему рассмотрению, то необходимо, прежде всего, исследовать происхождение его, ту первоначальную цель или план, которые лежат в основании его, другими словами, его первоначальную историю. По отношению церкви она сообщается нам посредством св. Писания самым ясным и совершенным образом. Там мы находим не только первоначальное намерение, но также и планы и точные указания Самого великого Строителя, равно как и первую историю строения, когда оно находилось еще под Его собственным руководством. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». (Деян. 2,47). Это есть исторический факт. Фундамент был заложен, и дело шло вперед.

Но Господь Сам еще был единственным Строителем, и потому в то время все было достойно и совершенно. В конце иудейского домостроительства Господь прибавлял спасаемый остаток из дома Израиля к вновь созданной церкви; в заключение же настоящего или христианского домостроительства он примет на небо с прославленными телами всех, которые веровали во имя Его. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». (1 Фесс. 4,16-18). Это есть блаженный конец истории на земле истинной Церкви - невесты Христовой.

Мертвые воскреснут, и живущие изменятся, все же вместе будут взяты на облаках на встречу Господу. Здесь мы обозначили крайние границы жизни церкви, и вся ее история лежит перед нами. Однако обратимся к рассвету ее первых дней на земле. Господь сначала изображает церковь под видом здания. Относящиеся к этому Его слова так бесконечно драгоценны, что мы можем взять их, как основное положение всей истории церкви. Они хранили Его избранных на правом пути во все времена и при всех обстоятельствах и будут всегда твердым оплотом верующих. Что могло быть благословеннее, что могло дать большее ручательство в безопасности и более полный мир, как ни слова: «На этом камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

(Матф. 16, 18). Матфея 16,13 Господь обращается с вопросом к Своим ученикам: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Это дает повод чудному исповеданию Петра, равно как и драгоценному откровению Господа относительно Своей Церкви. «Симон же Петр отвечая сказал: «Ты Христос, Сын Бога живого». Иисус отвечал и сказал: «Благословен ты, Симон, сын Ионин, ибо не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. Но Я говорю тебе, что ты Петр; и на этом камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Мы находим здесь два главных предмета, которые соединены в упомянутом здании - фундамент и Божественный Строитель. «На этом камне Я создам церковь Мою». Но мог бы кто-нибудь спросить, кого или что обозначает этот камень?

Мы отвечаем: открытое исповедание Петра, но не личность его, как учит этому отступившая от истины церковь. Действительно, Петр был камень, живой камень в новом храме; «Ты Петр» - ты камень. Но его устами высказанное откровение Отца относительно величия Сына Своего есть фундамент, на котором построена церковь - «Ты Христос, Сын Бога живого». Однако возввпиенная здесь истина есть та самая, которая посредством воскресения открыла величие личности Сына Божия. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Непосредственно за исповеданием Петра Господь обещает Своим ученикам намерение создать церковь Свою; и тотчас Он ручается за ее вечную безопасность. «На этом камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

Он, источник жизни, не мог быть побежден смертью, но когда умер, как великий Заместитель грешников, восторжествовал воскресением над смертью и адом и ныне живет вовеки. Он Сам говорит по воскресении апостолу Иоанну: «Я живу, и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти». (Откр.1,18). Как величественно, как торжественно звучат эти слова! Это слова Победителя - Того, Кто имеет власть, власть над вратами ада (место погибших душ). Ключи, символ авторитета и силы в Его руках. Если бы смерть и могла поразить христианина, она потеряла для него свое жало. Она приходит, как посланник мира, чтобы вести странника к вечному покою.

Смерть не имеет более господства над христианином, но она является слугой: «...все ваше: Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, - все ваше, вы же - Христовы, а Христос - Божий». (1 Кор.3,21-23). Христос, Сын Божий есть, таким образом, в славе Своего воскресения, твердый, неразрушимый фундамент, на ко- тором построена церковь. Тех, которые на Нем, истинном основании, строят из себя здание, Он приобщает к Своему воскресению и жизни. Это ясно видно из 1 -го послания Петра: «Приступая к Нему, камню живому... и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». (1 Петр. 2,45 ־ ). Далее мы читаем в той же главе: «Итак Он для вас, верующих, драгоценность». (1 Петр. 2, 7).

Могут ли верно взвесить читатель и писатель эти две драгоценные связанные с нашим фундаментом истины - божественную жизнь и божественную «драгоценность». Эти истины для тех, которые возлагают свое упование на Христа, есть вечное приобретение. Это есть личность Христа, к которому мы приходим, с Которым имеем дело; между тем мы читаем: Приступая к нему, т. е. к Христу, к лицу живому, а не к вещи мертвой. С того момента как мы действительно к Нему приходим, Он наша жизнь; Его воскресение и жизнь есть наше воскресение и жизнь. Это имеет в себе печать вечной победы, оно уже не может никогда подвергнуться испытанию. Однако есть для каждого живого камня в этом духовном храме нечто более, чем жизнь; ему принадлежит так- же драгоценность - Христос.

«Итак Он для вас, верующих, драгоценность». Та же вера, которая приобщает нас к жизни Христовой, дает нам общение и с этой драгоценностью. Основа обоих одинакова. Мы можем рассматривать жизнь, как нечто дающее наслаждение, и драгоценность, как наше право на приобретение наследства в небесах. Все, принадлежащее Иисусу - Его честь, звание, достоинство, преимущества, богатство, слава - все наше в Нем: «Для вас, верующих, Он драгоценность». Чудная мысль! Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее. И так это есть фундамент и благословения церкви.