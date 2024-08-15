Болл - Божий метод финансирования христианского служения
Разочарование — какое отвратительное слово! Всякий раз, когда я употребляю это слово, у меня перед глазами встает ужасное эмоциональное состояние, переживаемое человеком, когда, несмотря на добрые намерения, тяжелый труд и неоднократные попытки, результатом оказывается не успех, а неудача. За разочарованием обычно следует озлобление. Одних озлобление толкает к губительным действиям, другим же придает еще больше упорства в поиске решения проблемы, в результате чего они преодолевают разочарование от неудачи.
Разочарование и озлобление сыграли важную роль в понимании мною Библейских принципов, которыми я поделюсь с вами в этой книге. Истины, о которых я говорю, стоят сами по себе и не зависят ни от чьего личного опыта. Но чтобы помочь вам правильно распознать и принять эти истины, я решил поделиться с вами своими личными переживаниями.
Моя жена Ширли и я — мы оба приняли Иисуса и отдали Ему свою жизнь 10 октября 1953 года. Когда мы пришли к Иисусу, со своей стороны мы нисколько не торговались. Это было полное и окончательное подчинение своей жизни Ему. Ну а перед тем я очень редко бывал в церкви, а моя жена и вовсе ее не посещала. Так что для управления своей христианской жизнью мы использовали те принципы, которым учили в церкви, или же те, которые мы перенимали у других верующих, с которыми общались. Фактически же мы так никогда и не слышали конкретного учения о финансах, хотя косвенно мы получили немало учения на эту тему, и большей частью очень негативного.
Когда мы с Ширли пришли к Иисусу, нам было каждому почти по 24 года и мы были очень похожи на большинство других молодых пар нашего возраста. Мы поженились 19 августа 1951 года за несколько месяцев до завершения своей службы в ВВС США. Моим последним местом службы была военно-воздушная база возле Вашингтона. Ширли тогда работала там секретаршей и для нас было удобным поселиться в той местности. В то время у меня не было высшего образования, но мне пообещали работу в растущем фи- нансово-кредитном учреждении с тем условием, что я пройду у них программу обучения менеджменту.
Нолан Болл - Божий метод финансирования христианского служения
ISBN 9986-9106-0-9
ISBN 0-9631898-0-8
Нолан Болл - Божий метод финансирования христианского служения - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 НАЧАЛО ВСЕГО
- Автобиография
Глава 2 ВЫХОД ИЗ ТЬМЫ
- Как появилось это учение
Глава З ТРИ ДЕСЯТИНЫ И ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
- Первая десятина—для служения
- Вторая десятина—для семьи
- Третья десятина—для нищих
Глава 4 БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯДЕСЯТИНЫ
- Ветхозаветныеуказания касательно десятины и предназначение первой десятины Обобщение 18-й главы книги Числа
- Города и поля для левитов
Глава 5 ДЕСЯТИНЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ В ПЕРИОДЫ ДУХОВНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ
- Рассмотрение ключевой роли, которую играла оплата труда служителей в возвращении Израиля к Богу Давид возвращает ковчег
- Обращение с Божьими помазанниками
- Возвращение из ассирийского плена
- Давид следует указаниям Моисея
- Когда левиты не занимают своего положения
- Духовное пробуждение в царствование Езекии
- Духовное пробуждение в царствование Иосии
- Духовное пробуждение, описанное Ездрой
- Духовное пробуждение, описанное Неемией
- Аггей
Глава 6 МАЛАХИЯ-ПРОРОК ДЛЯ ПОСЛЕДНИХДНЕЙ
- Какое отношение десятины и пожертвования имеют к служителям, к семьям служителей и к людям, готовящимся встретить пришествие Господа
- Приготовление к пришествию Господа
Глава 7 ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛУЖЕНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
- Что об этом говорит в Своем учении Иисус?
- Первый призыв учеников Иисуса следовать за Ним
- Иисус посылаетдвенадцать Апостолов
- Пенсионный возраст
- Материальная поддержка служения Иисуса
- Поводдля осторожности
- Иисус посылает семьдесят учеников
- Поучение на примере богатого человека
- Обещание домов и земель
- К ногам Апостолов
- Неверно истолкованное место Писания
- Арендованный Павломдом
- Трудности, сопряженные с делом благовестия
- Что Павел учил о материальной поддержке служения
- Несколько иной взгляд на знакомый отрывок Писания
- Почитание пресвитеров
- Десятина — не только как содержание для левитов
Глава 8 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Глава 9 КАК МЫ ФИНАНСИРУЕМ НОВЫЕ ЦЕРКВИ
Приложение НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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