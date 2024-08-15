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Болл - Божий метод финансирования христианского служения

Нолан Болл - Божий метод финансирования христианского служения
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Разочарование — какое отвратительное слово! Всякий раз, когда я употребляю это слово, у меня перед глазами встает ужасное эмоциональное состояние, переживаемое человеком, когда, несмотря на добрые намерения, тяжелый труд и неоднократные попытки, результатом оказывается не успех, а неудача. За разочарованием обычно следует озлобление. Одних озлобление толкает к губительным действиям, другим же придает еще больше упорства в поиске решения проблемы, в результате чего они преодолевают разочарование от неудачи.
Разочарование и озлобление сыграли важную роль в понимании мною Библейских принципов, которыми я поделюсь с вами в этой книге. Истины, о которых я говорю, стоят сами по себе и не зависят ни от чьего личного опыта. Но чтобы помочь вам правильно распознать и принять эти истины, я решил поделиться с вами своими личными переживаниями.
Моя жена Ширли и я — мы оба приняли Иисуса и отдали Ему свою жизнь 10 октября 1953 года. Когда мы пришли к Иисусу, со своей стороны мы нисколько не торговались. Это было полное и окончательное подчинение своей жизни Ему. Ну а перед тем я очень редко бывал в церкви, а моя жена и вовсе ее не посещала. Так что для управления своей христианской жизнью мы использовали те принципы, которым учили в церкви, или же те, которые мы перенимали у других верующих, с которыми общались. Фактически же мы так никогда и не слышали конкретного учения о финансах, хотя косвенно мы получили немало учения на эту тему, и большей частью очень негативного.
Когда мы с Ширли пришли к Иисусу, нам было каждому почти по 24 года и мы были очень похожи на большинство других молодых пар нашего возраста. Мы поженились 19 августа 1951 года за несколько месяцев до завершения своей службы в ВВС США. Моим последним местом службы была военно-воздушная база возле Вашингтона. Ширли тогда работала там секретаршей и для нас было удобным поселиться в той местности. В то время у меня не было высшего образования, но мне пообещали работу в растущем фи- нансово-кредитном учреждении с тем условием, что я пройду у них программу обучения менеджменту.

Нолан Болл - Божий метод финансирования христианского служения

ISBN 9986-9106-0-9
ISBN 0-9631898-0-8

Нолан Болл - Божий метод финансирования христианского служения - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 НАЧАЛО ВСЕГО
  • Автобиография
Глава 2 ВЫХОД ИЗ ТЬМЫ
  • Как появилось это учение
Глава З ТРИ ДЕСЯТИНЫ И ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  • Первая десятина—для служения
  • Вторая десятина—для семьи
  • Третья десятина—для нищих
Глава 4 БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯДЕСЯТИНЫ
  • Ветхозаветныеуказания касательно десятины и предназначение первой десятины Обобщение 18-й главы книги Числа
  • Города и поля для левитов
Глава 5 ДЕСЯТИНЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ИЗРАИЛЕ В ПЕРИОДЫ ДУХОВНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ
  • Рассмотрение ключевой роли, которую играла оплата труда служителей в возвращении Израиля к Богу Давид возвращает ковчег
  • Обращение с Божьими помазанниками
  • Возвращение из ассирийского плена
  • Давид следует указаниям Моисея
  • Когда левиты не занимают своего положения
  • Духовное пробуждение в царствование Езекии
  • Духовное пробуждение в царствование Иосии
  • Духовное пробуждение, описанное Ездрой
  • Духовное пробуждение, описанное Неемией
  • Аггей
Глава 6 МАЛАХИЯ-ПРОРОК ДЛЯ ПОСЛЕДНИХДНЕЙ
  • Какое отношение десятины и пожертвования имеют к служителям, к семьям служителей и к людям, готовящимся встретить пришествие Господа
  • Приготовление к пришествию Господа
Глава 7 ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛУЖЕНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
  • Что об этом говорит в Своем учении Иисус?
  • Первый призыв учеников Иисуса следовать за Ним
  • Иисус посылаетдвенадцать Апостолов
  • Пенсионный возраст
  • Материальная поддержка служения Иисуса
  • Поводдля осторожности
  • Иисус посылает семьдесят учеников
  • Поучение на примере богатого человека
  • Обещание домов и земель
  • К ногам Апостолов
  • Неверно истолкованное место Писания
  • Арендованный Павломдом
  • Трудности, сопряженные с делом благовестия
  • Что Павел учил о материальной поддержке служения
  • Несколько иной взгляд на знакомый отрывок Писания
  • Почитание пресвитеров
  • Десятина — не только как содержание для левитов
Глава 8 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Глава 9 КАК МЫ ФИНАНСИРУЕМ НОВЫЕ ЦЕРКВИ
Приложение НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Rating 5.0 / 5
Added 15.08.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (2)

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