Разочарование — какое отвратительное слово! Всякий раз, когда я употребляю это слово, у меня перед глазами встает ужасное эмоциональное состояние, переживаемое человеком, когда, несмотря на добрые намерения, тяжелый труд и неоднократные попытки, результатом оказывается не успех, а неудача. За разочарованием обычно следует озлобление. Одних озлобление толкает к губительным действиям, другим же придает еще больше упорства в поиске решения проблемы, в результате чего они преодолевают разочарование от неудачи.

Разочарование и озлобление сыграли важную роль в понимании мною Библейских принципов, которыми я поделюсь с вами в этой книге. Истины, о которых я говорю, стоят сами по себе и не зависят ни от чьего личного опыта. Но чтобы помочь вам правильно распознать и принять эти истины, я решил поделиться с вами своими личными переживаниями.

Моя жена Ширли и я — мы оба приняли Иисуса и отдали Ему свою жизнь 10 октября 1953 года. Когда мы пришли к Иисусу, со своей стороны мы нисколько не торговались. Это было полное и окончательное подчинение своей жизни Ему. Ну а перед тем я очень редко бывал в церкви, а моя жена и вовсе ее не посещала. Так что для управления своей христианской жизнью мы использовали те принципы, которым учили в церкви, или же те, которые мы перенимали у других верующих, с которыми общались. Фактически же мы так никогда и не слышали конкретного учения о финансах, хотя косвенно мы получили немало учения на эту тему, и большей частью очень негативного.

Когда мы с Ширли пришли к Иисусу, нам было каждому почти по 24 года и мы были очень похожи на большинство других молодых пар нашего возраста. Мы поженились 19 августа 1951 года за несколько месяцев до завершения своей службы в ВВС США. Моим последним местом службы была военно-воздушная база возле Вашингтона. Ширли тогда работала там секретаршей и для нас было удобным поселиться в той местности. В то время у меня не было высшего образования, но мне пообещали работу в растущем фи- нансово-кредитном учреждении с тем условием, что я пройду у них программу обучения менеджменту.