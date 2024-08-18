На обложку этой книги вынесены два вопроса: «Можем ли мы всё еще доверять Библии?» и «действительно ли это важно?» Оба являются очень актуальными для человека, и мы попытаемся ответить на них.

Первый важен в силу того, что сегодня многие полагают, что не могут больше доверять Священному Писанию. Ответ на него займет больше всего места, так как будут приведены

несколько причин, по которым мы, люди XXI века, всё еще можем доверять этой замечательной книге, пережившей более двух тысячелетий. Поскольку те, кто действительно доверяет Библии, находятся в меньшинстве, им нужны веские причины, чтобы это делать. Цель книги в том, чтобы рассмотреть эти причины, - или изучить доказательства, если больше нравится такая формулировка.

Но начнем мы со второго вопроса – «действительно ли это важно?» Причина достаточно очевидна. Если это не важно, то зачем суетиться? Если не важно, доверяем мы Библии или нет, то нет особого смысла размышлять об этом, а тем более тратить на это время. Однако если это действительно важно, то нужно рассмотреть аргументы так тщательно и объективно, как только возможно. Лишь сделав это, можно понять, есть ли веские причины доверять книге, которую большинство людей нашей культуры считают устаревшей и неактуальной. Нам нужно ясно определиться с тем, важно это или нет.

Брайан Болл - Можем пи мы всё ещё доверять Библии? - Действительно ли это важно?

Заокский : Источник жизни, 2022. - 192 с.

ISBN: 978-5-00126-191-9

Брайан Болл - Можем пи мы всё ещё доверять Библии? - Действительно ли это важно? – Содержание

Предисловие

Ваупление

Гпава 1. Действительно ли это важно?

Гпава 2. Самая замечательная книга в мире

Гпава 3. Увлекательные открытия в древних землях

Гпава 4. Кто написал Библию?

Гпава 5. Пророчества говорят

Гпава 6. Иисус из Назарета

Заключение