Каждый христианин, несомненно, понимает важность веры и доверия. Верующий обретает счастье, становясь чадом Божьим, одним из членов Его великой семьи. Но при этом он испытывает непреодолимое желание чего-то большего — стремление сделать что-нибудь для Господа.

Поскольку наше спасение “слишком хорошо, чтобы им не поделиться”, вы, бесспорно, свидетельствуете о нем людям. Это — ваш долг, однако, исполняя его, вы обязаны донести неверующим весть о спасении простым и доступным образом. Вы должны безукоризненно ориентироваться в Писаниях и мгновенно вызывать из памяти нужные места; это позволит вам ответить тем, кто задает вопросы, и тем, кто позволил неурядицам и жизненным невзгодам помешать им принять Иисуса Христа Спасителем и Господом.

Изучение предлагаемого курса поможет просто и легко ино-жить то. что вам известно о спасении, и неверующие прекрасно поймут вас. Рассказы о том, как Господь помог другим верующим привести к Нему своих друзей, знакомых, соседей и даже случайных людей, встретившихся на жизненном пути, убедят вас в том. что Христос рассчитывает и на вашу помощь в деле благовествования. Итак, перед вами не просто учебный курс. Это — книга, к которой вы вновь и вновь будете возвращаться, чтобы не нарушилась непрерывность благовествования всему миру!

"Благовествование"— это практический курс для тех, чьим служением является приобретение душ для Господа. Он составлен для тружеников поместных церквей и является методологическим: в нем представлены способы донесения Благой Вести до нсверующих. Благодаря данному курсу можно узнать, как убедить необращенного уверовать в Иисуса Христа — Спасителя и Господа. Особое внимание уделено служению Святого Духа и важности Слова Божьего в обращении.

Роберт и Эвелин Болтон – Благовествование. Учебное пособие

М.: Университет МЗИ, 2001. – 220 с.

ISBN 0-7617-0363-2

Роберт и Эвелин Болтон – Благовествование. Учебное пособие – Содержание

Введение

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: СПАСТИ ЦЕЛЫЙ МИР - осознай потребность

Уроки

1. Цель благовествования

2. Вы можете благовествовать!

3. Сплоченность и сотрудничество в деле благовествования

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: ОБЛЕКИСЬ В СИЛУ - подготовься к служению

4. Что такое покаяние

5. Упование на Святого Духа

6. Опора — Слово Божье

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ: ПРИСТУПИ К СЛУЖЕНИЮ

7. Общение с неверующими

8. Путь к спасению

9. Принятие окончательного решения

10. Работа с новообращенными

Глоссарий

Ответы на вопросы для самопроверок

Приложение

Студенческие отчеты

Формы для ответов