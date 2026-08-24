Боман - Еврейское мышление

Христианство возникло на еврейской почве; Иисус и апостолы говорили на арамейском языке, родственном еврейскому, — если только не окажется прав Харрис Биркеланд с его гипотезой о том, что Иисус и апостолы говорили на народном диалекте еврейского языка. Как показывают новозаветные писания, они были прочно укоренены в Ветхом Завете и жили в его мире образов. Однако вскоре после смерти Основателя центр тяжести новой религиозной общины переместился в грекоязычный эллинистический мир, а после 70 года община была окончательно оторвана от своей родины: с тех пор христианство стало религией европейцев. Примечательно, однако, что, несмотря на свой безусловный авторитет, слова Иисуса сохранились в Церкви только на греческом языке. Эти два языка различны не только сами по себе — различны и связанные с ними типы образов и мышления. Это различие уходит очень глубоко в психическую жизнь; сами иудеи определяли свой духовный склад как антиэллинский. Стоит только правильно понять эту мысль, как с ней приходится полностью согласиться.

Богословская наука уже давно осознаёт своеобразное отношение между греческим и еврейским мышлением; однако это отношение получало различные толкования и оценки. Более того, все эти учёные видели лишь одну сторону проблемы или, по крайней мере, анализировали лишь одну её сторону. Никто из них, за возможным исключением каноника Квика, не провёл чёткого различия между формальной и содержательной сторонами проблемы. Чтобы правильно оценить переосмысление раннего христианства в греческих формах мышления, необходимо прежде всего установить природу и значение формального различия; несомненно, важная задача состоит в том, чтобы всесторонне проанализировать и осветить формальное различие между греческим и еврейским мышлением. Только тогда можно будет увидеть и судить, было ли и в какой мере затронуто переосмыслением содержание христианства. По этой причине исследование ограничено сопоставлением интеллектуального мира Ветхого Завета с интеллектуальным миром греков — главным образом греческих философов, и в особенности Платона.

Боман Торлейф – Еврейское мышление – Еврейское мышление по сравнению с греческим

Перевод для частного использования членов клуба ESXATOS с издания: Thorleif Boman, Hebrew Thought Compared with Greek, SCM Press Ltd., London, 1960. Электронное издание. Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. 360 с.

Боман Торлейф – Еврейское мышление – Содержание