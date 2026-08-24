Боман - Еврейское мышление
Христианство возникло на еврейской почве; Иисус и апостолы говорили на арамейском языке, родственном еврейскому, — если только не окажется прав Харрис Биркеланд с его гипотезой о том, что Иисус и апостолы говорили на народном диалекте еврейского языка. Как показывают новозаветные писания, они были прочно укоренены в Ветхом Завете и жили в его мире образов. Однако вскоре после смерти Основателя центр тяжести новой религиозной общины переместился в грекоязычный эллинистический мир, а после 70 года община была окончательно оторвана от своей родины: с тех пор христианство стало религией европейцев. Примечательно, однако, что, несмотря на свой безусловный авторитет, слова Иисуса сохранились в Церкви только на греческом языке. Эти два языка различны не только сами по себе — различны и связанные с ними типы образов и мышления. Это различие уходит очень глубоко в психическую жизнь; сами иудеи определяли свой духовный склад как антиэллинский. Стоит только правильно понять эту мысль, как с ней приходится полностью согласиться.
Богословская наука уже давно осознаёт своеобразное отношение между греческим и еврейским мышлением; однако это отношение получало различные толкования и оценки. Более того, все эти учёные видели лишь одну сторону проблемы или, по крайней мере, анализировали лишь одну её сторону. Никто из них, за возможным исключением каноника Квика, не провёл чёткого различия между формальной и содержательной сторонами проблемы. Чтобы правильно оценить переосмысление раннего христианства в греческих формах мышления, необходимо прежде всего установить природу и значение формального различия; несомненно, важная задача состоит в том, чтобы всесторонне проанализировать и осветить формальное различие между греческим и еврейским мышлением. Только тогда можно будет увидеть и судить, было ли и в какой мере затронуто переосмыслением содержание христианства. По этой причине исследование ограничено сопоставлением интеллектуального мира Ветхого Завета с интеллектуальным миром греков — главным образом греческих философов, и в особенности Платона.
Боман Торлейф – Еврейское мышление – Еврейское мышление по сравнению с греческим
Перевод для частного использования членов клуба ESXATOS с издания: Thorleif Boman, Hebrew Thought Compared with Greek, SCM Press Ltd., London, 1960. Электронное издание. Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. 360 с.
Боман Торлейф – Еврейское мышление – Содержание
Предисловие переводчика
Предисловие к английскому изданию
Сокращения
Транскрипция еврейских букв
Введение. Проблема
Динамическое и статическое мышление
Динамическое мышление
Динамический характер древнееврейских глаголов неподвижности
Динамический характер древнееврейских глаголов состояния и качества
Логическое «бытие» в еврейском языке
«Бытие» глагола hayah
Динамический характер мира
Статическое бытие
Элеаты и Гераклит
Платон
Небытие
В греческом мышлении
В еврейской мысли
Слово
Слово в древневосточном и еврейском мышлении
Слово в греческом мышлении
Коллективные понятия и идеи
Впечатление и внешний облик
Впечатление от сооружений
Впечатление от людей
Впечатление от вещей
Впечатление о Боге
Экскурс: Иудейское изобразительное искусство в диаспоре
Внешний облик в греческом мышлении
Время и пространство
Греко-европейское понимание времени
Израильское понимание времени
Время небесных светил
Психическое время
Пространство
Форма
Граница
Безграничное, или Бесконечное
Экскурс: Библейская верность действительности
Величина и число: пространственно-количественные и динамически-качественные величины
История и природа
Понимание истории у греков и израильтян
Провозвестие о творении в Ветхом Завете и учение о творении у Платона
Функциональная космология и наглядная космология
Символизм и инструментализм
Древнееврейское понимание вещи
Греческое понимание вещи
Экскурс: Транспарентность Бога
Логическое мышление и психологическое понимание
Логика и психология
Обоснование двух точек зрения
Самостоятельность израильского мыслителя
Формальное своеобразие каждого типа мышления
Итоги и психологическое основание различий
Библиография
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