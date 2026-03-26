Бонд - Масонство и сокрытая Богиня

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Несколько лет назад в местной библиотеке я наткнулся на иллюстрированную книгу под названием «Масонство», написанную Уильямом Кирком Макналти, пролистывая ее из праздного любопытства, я с удивлением обнаружил, что могу распознать символизм Богини в масонских изображениях. Признаться честно, для меня это стало настоящим открытием, потому как всем известно, что масонство считается тайным сообществом, в котором господствуют мужчины. Отсюда вытекает логичный вопрос: Почему организация, которая сотни лет упорно отказывалась принимать в свои ряды женщин, использует символику Богини? Ведь это какая-то бессмыслица!

Уильям Бонд - Масонство и сокрытая Богиня

Касталия, 2023. - 294 с.

ISBN 978-5-521-23736-4

Уильям Бонд - Масонство и сокрытая Богиня - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава I ЦИРКУЛЬ И НАУГОЛЬНИК

Глава II. БОГИНЯ И БИБЛИЯ

Глава III. ОКО БОГИНИ

Глава IV. ОБРАЗЫ БОГИНИ В МАСОНСТВЕ

ГлаваV. ЭРА МАТРИАРХАТА

Глава VI. РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

Глава VII. МАСОНСТВО И ДЬЯВОЛ

Глава VIII. МАСОНСКИЕ ТАБЕЛИ

Глава IX. ПЕНТАГРАММА

Глава X. ПЛАЧУЩАЯ ДЕВА. ГИБЕЛЬ ПАТРИАРХАТА?

Глава XI. БОГИНЯ КАЛИ

Глава XII. МАТРИАРХАЛЬНОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Глава XIII. МАСОНСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Глава XIV. МИЛОСЕРДНАЯ БОГИНЯ

Глава XV. СОЗДАТЕЛЬНИЦА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

