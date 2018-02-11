Бонхеффер - Жить вместе
"Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!" (Пс.132:1). В этой книге мы рассмотрим указания и правила совместной жизни, которые Священное Писание предоставляет нам для жизни под Словом Божьим. Для христианина жить среди верующих не является само собой разумеющимся обстоятельством. Иисус Христос жил среди Своих врагов; Его покинули все ученики. На кресте Он был совершенно один, осыпаемый насмешками злодеев. Он пошел на это, чтобы принести мир врагам Бога. Так и жизнь христианина должна протекать не в уединении монастырской жизни, а среди врагов. Быть среди них — это поручение ему, это — его работа. "Господство должно быть посреди твоих врагов. И кто не хочет этого терпеть, тот не хочет пребывать и под владычеством Христовым, а хочет быть окруженным друзьями, сидеть среди роз и лилий, рядом не с плохими, но с благочестивыми людьми. О, богохульники и предатели Христовы! Если бы Христос поступал так, как поступаете вы, кто бы тогда мог спастись?" (Лютер).
"И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо Мне..." (Зах. 10:9). Народом в рассеянии христиане являются по юле Божьей, они рассеяны как семя «по всем царствам земли» (Втор. 28:25). Это его проклятие и его обетование. В дальних землях среди неверующих должен жить народ Божий, но он станет семенем Царства Божьего во всем мире.
"Я дам им знак и соберу их, потому что Я искупил их... и возвратятся" (Зах. 10:8-9). Когда это будет? Это произошло в Иисусе Христе, Который умер, "чтобы и рассеянных чад Божиих собрать во едино" (Ин. 11:52), и это станет видимым в конце времен, когда ангелы Божьи будут собирать со всех четырех сторон света избранных: от одного края небес до другого (Мф. 24:31). А до того времени народу Божьему предстоит жить в рассеянии, держась вместе лишь Иисусом Христом и помня о Нем в отдаленных странах.
В наше время — в эпоху между смертью Христовой и днем Его прихода — милостивым предвосхищением последних вещей является то, что христиане уже могут жить в видимом сообществе с другими христианами. Милостью Божьей является то, что община уже в этом мире может открыто собираться под Словом Божьим и Святыми таинствами. Однако не всем христианам дана такая милость. Узники, больные, миссионеры в языческой стране — все они пребывают в одиночку. Они-то знают, что работа в общине — это большая милость.
Дитрих Бонхоффер - Жить вместе
М.: Христианское издательство «Триада», 2000
ISBN 5-86181-196-2
Дитрих Бонхоффер - Жить вместе - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Сообщество
- Глава 2. Совместный день
- Глава 3. День одиночества
- Глава 4. Служение
- Глава 5. Исповедь и Святое причастие
Дитрих Бонхоффер - Жить вместе - Сообщество
«Пришла же им мысль: кто бы из них был больше?» (Лк. 9:46). Мы знаем, кто сеет эту мысль в христианском сообществе. Но, может быть, мы не совсем осознаем, что не может сложиться никакое христианское сообщество без того, чтобы тут же не возникла эта мысль как семя раздора. Люди не успеют собраться, как сразу же начинают наблюдать друг за другом, судить друг друга, разбирать по косточкам. Тем самым уже при возникновении христианского сообщества начинается незримый, часто неосознанный, ужасный спор не на жизнь, а на смерть. «Пришла же им мысль» — этого достаточно, чтобы разрушить сообщество.
Поэтому жизненно необходимой является для каждого христианского сообщества способность сразу увидеть и истребить этого опасного врага. Здесь нельзя терять время, ибо человек с первого мгновения встречи с другим человеком начинает искать боевую позицию, которую он может занять и защищать по отношению к другому. Есть люди сильные и слабые; одаренные и ординарные, простые и сложные, набожные и менее набожные, «душа общества» и «сам по себе». Но разве неодаренный не может занять такую же позицию, как одаренный или сложный человек? Или, если я, скажем, не одарен, так, может быть, я набожен; а если я не набожен, тогда не намерен быть вообще никем? Разве не может «душа общества» в одно мгновение выиграть себе все и оставить ни с чем того, кто «сам по себе»? И разве не может этот «сам по себе» стать непримиримым врагом и окончательным победителем человека-«души общества»? Какой человек не находил бы с инстинктивной определенностью место, на котором он может стоять и себя защищать, которое он ни за что и никогда не уступит другому, за которое он будет бороться всем своим инстинктом самоутверждения?
Это все может происходить в цивилизованнейших и набожнейших формах, но все зависит от того, что христианское общество будет знать: совершенно определенно «придет им мысль, кто из них есть больший». Это борьба естественного человека за самоудовлетворение. Ее он находит в сравнении с другим человеком, в суждении и осуждении другого. Самооправдание и суждение другого - части одного целого, как одним целым являются и оправдание из милости, и служение.
Comments (1 comment)