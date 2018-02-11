"Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!" (Пс.132:1). В этой книге мы рассмотрим указания и правила совместной жизни, которые Священное Писание предоставляет нам для жизни под Словом Божьим. Для христианина жить среди верующих не является само собой разумеющимся обстоятельством. Иисус Христос жил среди Своих врагов; Его покинули все ученики. На кресте Он был совершенно один, осыпаемый насмешками злодеев. Он пошел на это, чтобы принести мир врагам Бога. Так и жизнь христианина должна протекать не в уединении монастырской жизни, а среди врагов. Быть среди них — это поручение ему, это — его работа. "Господство должно быть посреди твоих врагов. И кто не хочет этого терпеть, тот не хочет пребывать и под владычеством Христовым, а хочет быть окруженным друзьями, сидеть среди роз и лилий, рядом не с плохими, но с благочестивыми людьми. О, богохульники и предатели Христовы! Если бы Христос поступал так, как поступаете вы, кто бы тогда мог спастись?" (Лютер).



"И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо Мне..." (Зах. 10:9). Народом в рассеянии христиане являются по юле Божьей, они рассеяны как семя «по всем царствам земли» (Втор. 28:25). Это его проклятие и его обетование. В дальних землях среди неверующих должен жить народ Божий, но он станет семенем Царства Божьего во всем мире.



"Я дам им знак и соберу их, потому что Я искупил их... и возвратятся" (Зах. 10:8-9). Когда это будет? Это произошло в Иисусе Христе, Который умер, "чтобы и рассеянных чад Божиих собрать во едино" (Ин. 11:52), и это станет видимым в конце времен, когда ангелы Божьи будут собирать со всех четырех сторон света избранных: от одного края небес до другого (Мф. 24:31). А до того времени народу Божьему предстоит жить в рассеянии, держась вместе лишь Иисусом Христом и помня о Нем в отдаленных странах.



В наше время — в эпоху между смертью Христовой и днем Его прихода — милостивым предвосхищением последних вещей является то, что христиане уже могут жить в видимом сообществе с другими христианами. Милостью Божьей является то, что община уже в этом мире может открыто собираться под Словом Божьим и Святыми таинствами. Однако не всем христианам дана такая милость. Узники, больные, миссионеры в языческой стране — все они пребывают в одиночку. Они-то знают, что работа в общине — это большая милость.

Дитрих Бонхоффер - Жить вместе

М.: Христианское издательство «Триада», 2000

ISBN 5-86181-196-2

Дитрих Бонхоффер - Жить вместе - Содержание

Предисловие

Глава 1. Сообщество

Глава 2. Совместный день

Глава 3. День одиночества

Глава 4. Служение

Глава 5. Исповедь и Святое причастие

Дитрих Бонхоффер - Жить вместе - Сообщество