Рейнхард Боннке - Евангелизация огнем - Пламенейте чувством к потерянным

Евангелие подобно зажигалке! Дух Святой дается не только для того, чтобы помочь говорить -проникновенные проповеди. Он для того, чтобы разжечь в сердцах людей огонь. Пока Христос не воспламенит тебя, ты не сможешь нести этот огонь по земле. “Без меня не можете делать ничего” — сказал Господь (Иоанна 15:5). Своим ученикам Иисус повелел ничего не предпринимать, пока они не “облекутся силой свыше”. Когда же пришла сила, Дух Святой явил Себя в виде огненных язычков, которые почили на каждом из них.

Перед этим Иисус посылал учеников парами (Луки 10:1). Это напомнило мне историю, когда Самсон посылал, лисиц парами с факелами, чтобы поджечь вражеские поля и виноградники (Судей 15). Ученики также шли парами, неся духовный факел, поджигая для Бога, уничтожая дьявольскую территорию огнем Евангелия. Это были новые Илии, продолжающие нести огонь с неба.

До тех пор, пока отсутствует огонь, вся церковная деятельность, включая евангелизацию, может превратиться в рутинный ритуал. Произносимые с кафедры доклады, нравственные научения и речи на тему, как должна вестись политика страны, это замораживающие проповеди! Нет ни одной божественной искры, способной расплавить подобный лед. Никто не уходит домой воспламененным. Но давайте вспомним тех двоих, которые на дороге в Еммаус встретили и слушали Иисуса. Домой они уже возвращались с горящими сердцами. Я уверен, что Он не говорил с ними о политике. Он не дал им лишь несколько указаний или полезных советов. Это не зажгло бы их сердец. Иисус пришел, чтобы “низвести на землю огонь” (Луки 12:49). Миссия Иисуса это не отпуск и не праздничный пикник. Так как определил сатана не должно быть. Он разрушитель. Поэтому Господь посылает своих слуг с предупреждением о физической опасности: “Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне” (Матфея 10:28). Что значит физическая боль по сравнению с живой радостью жизни в Иисусе? Неужели телесная опасность может быть сравнима с венцом жизни, который ожидает нас, или прекрасным трудом, который Он нам доверил? “Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте! Даром получили, даром давайте” (Матфея 10:8).