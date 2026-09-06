Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Борейн - Бытие

Борейн - Бытие
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Открытая кафедра (15 books)

Курс по Книге Бытие представляет собой глубокое и последовательное экспозиционное исследование первой книги Священного Писания, созданное доктором Томасом Борейном в рамках образовательного служения Библейского института Муди для классической «Радиошколы Библии» (Radio School of the Bible). Основная задача курса — провести слушателя через ключевые богословские пласты и исторические повествования книги, раскрывая ее внутреннее единство, композиционную структуру и непреходящее значение для всей библейской истории искупления. Шаг за шагом, от грандиозной картины сотворения мира, катастрофы грехопадения и суда вод всемирного потопа до призвания патриархов и истории Иосифа, курс методично раскрывает текст Писания, демонстрируя генезис Божьих заветов и ключевые обетования, находящие кульминацию во Христе.

Центральная богословская ценность курса заключается в ясном и бескомпромиссном освещении фундаментальных доктрин: абсолютного суверенитета Бога-Творца, святости и уникального достоинства человека как носителя Божьего образа, трагедии греховного отчуждения и неисчерпаемой верности Бога Своему завету. Для русскоязычных читателей и служителей этот курс представляет особую ценность, предлагая взвешенный, академически основательный и свободный от крайностей взгляд на истоки мироздания. Сочетание естественнонаучной эрудиции автора и его многолетнего экзегетического опыта позволяет русскоязычной аудитории увидеть надежные исторические и богословские основания ранних глав Книги Бытие, преодолеть наследие материалистического скептицизма и укрепить личную веру на непоколебимом фундаменте богодухновенного текста.

Борейн Томас – Бытие – Курс Библейского института Муди

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 193 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Подготовка русского издания, редактура, унификация терминологии и верстка — Богословский клуб «Эсхатос».

Борейн Томас – Бытие – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

  3. Лекция 1. Сотворение мира и вопрос происхождения

    • Введение. Значение книги Бытие

    • Вопрос происхождения: сотворение или эволюция?

    • Наука, религия и мировоззрение

    • Обзор книги Бытие: структура и авторство

    • Бытие 1:1 и существование Бога

    • Иисус Христос как Творец

    • Дни творения: буквальное или фигуральное понимание?

    • Связь первой и второй глав книги Бытие

    • Теистическая эволюция: попытка компромисса

  4. Лекция 2. Теории происхождения и грехопадение человека

    • Проблема теистической эволюции

    • Теория прогрессивного творения

    • Теория «день-эпоха»

    • Авторитет Писания и научные теории

    • Теория разрыва

    • Духовная природа человека и Эдемский сад

    • Физическая и духовная природа человека

    • Ответственность человека и установление брака

    • Грехопадение: искушение и непослушание

    • Последствия грехопадения

    • Каин и Авель

  5. Лекция 3. Всемирный потоп: причины и последствия

    • Сыны Божии и дочери человеческие

    • Развращение человечества и суд

    • Всемирный потоп и строительство ковчега

    • Динозавры и потоп

    • Начало потопа и географические изменения

    • Окончание потопа и выход из ковчега

  6. Лекция 4. Новый порядок после потопа и призвание Авраама

    • Мир после Потопа и жертвенник Ноя

    • Новый порядок: пища, правительство и завет

    • Таблица народов и происхождение рас

    • Вавилонская башня и смешение языков

    • Библейские хронологии и продолжительность жизни

    • Вопрос о возрасте Земли: униформитаризм против катастрофизма

    • Патриархальная история и призвание Аврама

  7. Лекция 5. Авраам: испытания веры и рождение Исаака

    • Первые испытания веры: от послушания к страху

    • Опасный компромисс в Египте

    • Конфликт из-за пастбищ: Аврам и Лот

    • Победа в битве и встреча с Мелхиседеком

    • Подтверждение завета: вера, вмененная в праведность

    • Попытка помочь Богу: рождение Измаила

    • Обетование об Исааке и ходатайство за Содом

    • Суд над Содомом и последствия выбора Лота

    • Знакомое падение в Гераре и рождение Исаака

  8. Лекция 6. Исаак и Иаков: обетование продолжается

    • Договор с Авимелехом

    • Жертвоприношение Исаака

    • Смерть Сарры и покупка пещеры Махпела

    • Поиск жены для Исаака

    • Смерть Авраама и Исаак как переходная фигура

    • Рождение Исава и Иакова. Продажа первородства

    • Исаак и Авимелех: повторение ошибок

    • Обман с благословением

    • Бегство Иакова и Лестница в небо

  9. Лекция 7. Иаков: испытания, борьба и возвращение домой

    • Обет Иакова в Вефиле

    • Обман Лавана: женитьба на Лии и Рахили

    • Процветание Иакова и бегство из Месопотамии

    • Подготовка к встрече с Исавом и борьба в Пенуэле

    • Примирение с Исавом и трагедия в Сихеме

    • Возвращение в Вефиль и духовное очищение

    • Смерть Рахили, грех Рувима и смерть Исаака

    • История Иосифа: сны и отвержение братьями

    • Обман Иакова: последствия греха

  10. Лекция 8. История Иосифа: от рабства к спасению семьи

    • Вступление. Божий суверенитет в жизни Иосифа

    • Иуда и Фамарь. Сохранение мессианской линии

    • Иосиф в доме Потифара. Испытание верности

    • Сны виночерпия и хлебодара в темнице

    • Сны фараона и возвышение Иосифа

    • Братья в Египте. Проверка характера

    • Серебряная чаша и заступничество Иуды

    • Примирение и переселение в Египет

    • Последние дни патриархов

Views 88
Rating 5.0 / 5
Added 06.09.2026
Author zealot
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books