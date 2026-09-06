Борейн - Бытие

Курс по Книге Бытие представляет собой глубокое и последовательное экспозиционное исследование первой книги Священного Писания, созданное доктором Томасом Борейном в рамках образовательного служения Библейского института Муди для классической «Радиошколы Библии» (Radio School of the Bible). Основная задача курса — провести слушателя через ключевые богословские пласты и исторические повествования книги, раскрывая ее внутреннее единство, композиционную структуру и непреходящее значение для всей библейской истории искупления. Шаг за шагом, от грандиозной картины сотворения мира, катастрофы грехопадения и суда вод всемирного потопа до призвания патриархов и истории Иосифа, курс методично раскрывает текст Писания, демонстрируя генезис Божьих заветов и ключевые обетования, находящие кульминацию во Христе.

Центральная богословская ценность курса заключается в ясном и бескомпромиссном освещении фундаментальных доктрин: абсолютного суверенитета Бога-Творца, святости и уникального достоинства человека как носителя Божьего образа, трагедии греховного отчуждения и неисчерпаемой верности Бога Своему завету. Для русскоязычных читателей и служителей этот курс представляет особую ценность, предлагая взвешенный, академически основательный и свободный от крайностей взгляд на истоки мироздания. Сочетание естественнонаучной эрудиции автора и его многолетнего экзегетического опыта позволяет русскоязычной аудитории увидеть надежные исторические и богословские основания ранних глав Книги Бытие, преодолеть наследие материалистического скептицизма и укрепить личную веру на непоколебимом фундаменте богодухновенного текста.

Борейн Томас – Бытие – Курс Библейского института Муди

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 193 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Подготовка русского издания, редактура, унификация терминологии и верстка — Богословский клуб «Эсхатос».

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