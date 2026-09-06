Борейн - Бытие
Курс по Книге Бытие представляет собой глубокое и последовательное экспозиционное исследование первой книги Священного Писания, созданное доктором Томасом Борейном в рамках образовательного служения Библейского института Муди для классической «Радиошколы Библии» (Radio School of the Bible). Основная задача курса — провести слушателя через ключевые богословские пласты и исторические повествования книги, раскрывая ее внутреннее единство, композиционную структуру и непреходящее значение для всей библейской истории искупления. Шаг за шагом, от грандиозной картины сотворения мира, катастрофы грехопадения и суда вод всемирного потопа до призвания патриархов и истории Иосифа, курс методично раскрывает текст Писания, демонстрируя генезис Божьих заветов и ключевые обетования, находящие кульминацию во Христе.
Центральная богословская ценность курса заключается в ясном и бескомпромиссном освещении фундаментальных доктрин: абсолютного суверенитета Бога-Творца, святости и уникального достоинства человека как носителя Божьего образа, трагедии греховного отчуждения и неисчерпаемой верности Бога Своему завету. Для русскоязычных читателей и служителей этот курс представляет особую ценность, предлагая взвешенный, академически основательный и свободный от крайностей взгляд на истоки мироздания. Сочетание естественнонаучной эрудиции автора и его многолетнего экзегетического опыта позволяет русскоязычной аудитории увидеть надежные исторические и богословские основания ранних глав Книги Бытие, преодолеть наследие материалистического скептицизма и укрепить личную веру на непоколебимом фундаменте богодухновенного текста.
Борейн Томас – Бытие – Курс Библейского института Муди
Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 193 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Подготовка русского издания, редактура, унификация терминологии и верстка — Богословский клуб «Эсхатос».
Борейн Томас – Бытие – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекция 1. Сотворение мира и вопрос происхождения
Введение. Значение книги Бытие
Вопрос происхождения: сотворение или эволюция?
Наука, религия и мировоззрение
Обзор книги Бытие: структура и авторство
Бытие 1:1 и существование Бога
Иисус Христос как Творец
Дни творения: буквальное или фигуральное понимание?
Связь первой и второй глав книги Бытие
Теистическая эволюция: попытка компромисса
Лекция 2. Теории происхождения и грехопадение человека
Проблема теистической эволюции
Теория прогрессивного творения
Теория «день-эпоха»
Авторитет Писания и научные теории
Теория разрыва
Духовная природа человека и Эдемский сад
Физическая и духовная природа человека
Ответственность человека и установление брака
Грехопадение: искушение и непослушание
Последствия грехопадения
Каин и Авель
Лекция 3. Всемирный потоп: причины и последствия
Сыны Божии и дочери человеческие
Развращение человечества и суд
Всемирный потоп и строительство ковчега
Динозавры и потоп
Начало потопа и географические изменения
Окончание потопа и выход из ковчега
Лекция 4. Новый порядок после потопа и призвание Авраама
Мир после Потопа и жертвенник Ноя
Новый порядок: пища, правительство и завет
Таблица народов и происхождение рас
Вавилонская башня и смешение языков
Библейские хронологии и продолжительность жизни
Вопрос о возрасте Земли: униформитаризм против катастрофизма
Патриархальная история и призвание Аврама
Лекция 5. Авраам: испытания веры и рождение Исаака
Первые испытания веры: от послушания к страху
Опасный компромисс в Египте
Конфликт из-за пастбищ: Аврам и Лот
Победа в битве и встреча с Мелхиседеком
Подтверждение завета: вера, вмененная в праведность
Попытка помочь Богу: рождение Измаила
Обетование об Исааке и ходатайство за Содом
Суд над Содомом и последствия выбора Лота
Знакомое падение в Гераре и рождение Исаака
Лекция 6. Исаак и Иаков: обетование продолжается
Договор с Авимелехом
Жертвоприношение Исаака
Смерть Сарры и покупка пещеры Махпела
Поиск жены для Исаака
Смерть Авраама и Исаак как переходная фигура
Рождение Исава и Иакова. Продажа первородства
Исаак и Авимелех: повторение ошибок
Обман с благословением
Бегство Иакова и Лестница в небо
Лекция 7. Иаков: испытания, борьба и возвращение домой
Обет Иакова в Вефиле
Обман Лавана: женитьба на Лии и Рахили
Процветание Иакова и бегство из Месопотамии
Подготовка к встрече с Исавом и борьба в Пенуэле
Примирение с Исавом и трагедия в Сихеме
Возвращение в Вефиль и духовное очищение
Смерть Рахили, грех Рувима и смерть Исаака
История Иосифа: сны и отвержение братьями
Обман Иакова: последствия греха
Лекция 8. История Иосифа: от рабства к спасению семьи
Вступление. Божий суверенитет в жизни Иосифа
Иуда и Фамарь. Сохранение мессианской линии
Иосиф в доме Потифара. Испытание верности
Сны виночерпия и хлебодара в темнице
Сны фараона и возвышение Иосифа
Братья в Египте. Проверка характера
Серебряная чаша и заступничество Иуды
Примирение и переселение в Египет
Последние дни патриархов
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