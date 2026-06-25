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Борг - Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме

Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, History
Пасхальный подарок от клуба Эсхатос всем читателям и почитателям нашего сайта
Лучшие исследователи Нового Завета, Маркус Дж. Борг и Джон Доминик Кроссан объединились, чтобы показать радикального и малоизвестного Иисуса. Оба автора обнаружили, что для многих христиан неясны детали и события последней недели, предшествующих распятию Иисуса.
Используя Евангелие Марка, как своего проводника, Борг и Кроссан представляют хронику последней недели жизни Иисуса. Они начинают свою историю в Вербное Воскресенье с двумя триумфальными входами в Иерусалим. Первая - это процессия римского наместника Понтия Пилата, возглавляемая римскими солдатами, символизировала военную мощь империи. Вторая процессия - возвестила новый тип морального героя, которым восхитились люди, когда он въехал на скромном осле. Иисус, введенный Боргом и Кроссаном, - это новый моральный герой, более опасный Иисус, чем тот, который известен в традиционных учениях церкви.
Последняя неделя изображает Иисуса, который отказывается от своей жизни, чтобы протестовать против власти без справедливости и осуждать богатых, которым нет дела до заботы о бедных. В этом ключе, в конце недели, Иисус идет на Голгофу, предлагая себя в качестве модели для других, чтобы сделать то же самое, когда сталкиваются с подобными проблемами. Информированные, подвергнутые сомнению и вдохновленные, мы не только встречаем исторического Иисуса, но и встречаем нового Иисуса, который привлекает нас и приглашает следовать за Ним.

Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме

THE LAST WEEK:THE DAY-BY-DAY ACCOUNT OF JESUS’S FINAL WEEK IN JERUSALEM
Copyright © by 2006 by Marcus J. Borg and John Dominic Crossan
Перевод на русский язык: © Клуб Эсхатос, 2018 г
Распространение в интернете приветствуется со ссылкой на публикацию на Эсхатосе

Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме - Содержание

Введение. ПЕРВЫЕ "СТРАСТИ" ИИСУСА
Глава один. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
  • ИЕРУСАЛИМ
  • ИЕРУСАЛИМ ЗА СТОЛЕТИЯ ДО ИИСУСА
  • ИЕРУСАЛИМ В ПЕРВОМ ВЕКЕ
  • ИЕРУСАЛИМ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА
Глава два. ПОНЕДЕЛЬНИК
  • РАМКИ У МАРКА
  • ОТ СМОКОВНИЦЫ ВОЗЬМИТЕ ПОДОБИЕ
  • ЗНАЧЕНИЕ ЖЕРТВЫ
  • СОМНИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО СВЯЩЕНСТВА
  • СОМНИТЕЛЬНОСТЬ ХРАМА
  • ИЕРЕМИЯ И ХРАМ
  • ИИСУС И ЛОГОВО РАЗБОЙНИКОВ
  • ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ
  • ДВОЙНЫЕ СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Глава три. ВТОРНИК
  • ВЛАСТЬ ОСПАРИВАЕТСЯ АВТОРИТЕТ ИИСУСА
  • ИИСУС ОБВИНЯЕТ ВЛАСТЬ ПРИТЧЕЙ
  • ПОДАТЬ ЦЕЗАРЮ?
  • БОГ МЕРТВЫХ ИЛИ ЖИВЫХ?
  • ВЕЛИКАЯ ЗАПОВЕДЬ
  • ИИСУС ДАЁТ ЗАДАЧУ УЧИТЕЛЯМ ЗАКОНА
  • РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА
  • МАЛЫЙ АПОКАЛИПСИС
Глава четыре. СРЕДА
  • НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДАТЕЛЯ
  • ДВЕНАДЦАТЬ, КАК «ПРОВАЛИВШИЕСЯ» УЧЕНИКИ
  • ПЕРВОЕ ПРОРОЧЕСТВО, РЕАКЦИЯ И ОТВЕТ
  • ВТОРОЕ ПРОРОЧЕСТВО, РЕАКЦИЯ И ОТВЕТ
  • ТРЕТЬЕ ПРОРОЧЕСТВО, РЕАКЦИЯ И ОТВЕТ
  • ИСКУПЛЕНИЕ: ЗАМЕЩЕНИЕ ИЛИ УЧАСТИЕ?
  • В ПАМЯТЬ О НЕЙ
  • ПОБУЖДЕНИЯ ИУДЫ
Глава пять. ЧЕТВЕРГ
  • ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ: ПАУТИНА СМЫСЛОВ
  • Продолжение Практик Трапез Иисуса
  • Эхо Насыщения Пяти Тысяч
  • Пасхальная Трапеза
  • Тело, Кровь и Смерть Иисуса
  • ГЕФСИМАНИЯ, МОЛИТВА И АРЕСТ
  • ДОПРОС И ОСУЖДЕНИЕ
  • ПРИЗНАНИЕ И ОТРИЦАНИЕ
Глава шесть. ПЯТНИЦА
  • ПРО «ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ» ЕЩЕ РАЗ
  • ИСТОРИЯ МАРКА О СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЕ
  • С 6 до 9 утра
  • С 9 утра до полудня.
  • С полудня до 3 вечера
  • От 3 до 6 часов
  • 6 вечера и погребение Иисуса
  • СМЕРТЬ ИИСУСА КАК ЖЕРТВА?
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКОМ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ
  • БОЖЕСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
Глава семь. СУББОТА
  • БОЖЬЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ОПРАВДАНИЕ ГОНИМЫХ
  • БОЖЬЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ТЕЛЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ
  • ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА И ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВЕДНИКОВ
  • В истории
  • В Гимне
  • В Изображениях
  • В Тишине
  • ЦАРСТВО БОЖИЕ, СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, И ТЕЛЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Глава восемь. ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
  • ИСТОРИЯ ИЛИ ПРИТЧА?
  • ИСТОРИЯ МАРКА О ПАСХЕ
  • ИСТОРИЯ МАРКА КАК ПРИТЧА
  • ИСТОРИИ "ЯВЛЕНИЙ" В ДРУГИХ ЕВАНГЕЛИЯХ
  • Матфей 28:9-20
  • Луки 24:13-53
  • Иоанна 20-21
ЕВАНГЕЛИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ВМЕСТЕ
ПАВЕЛ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА
ПАСХА И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ: ЛИЧНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме - Разрушение Храма и возвращение Иисуса

«1 Когда Он выходил из Храма, один из учеников сказал Ему: «Учитель, взгляни, какие камни, какие здания!» 2 «Ты смотришь на эти огромные здания? — сказал Иисус. — Так вот, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено!» 3 Когда Он сидел на Масличной горе, напротив Храма, Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, оставшись с Ним наедине, спросили: 4 «Скажи нам, когда это будет? И как мы узнаем, что все это скоро свершится? Каким будет знак?» (Мк 13:1-4)
Иисус и его ученики теперь покидают храм в 13: 1. Стоя за пределами храмовой площадки, они могут увидеть массивные камни, используемые при строительстве ее стен. Один из учеников восклицает: "смотрите, Учитель, какие большие камни и какие большие здания!”
Восклицание оправдано. Иосиф сообщает, что самые большие камни измеряли 20 метров в длину, 2.7 метров в высоту и 2.5 метров в ширину. Историки отмечают, что Иосиф часто преувеличивает, но в данном случае археологические раскопки подтверждают, что камни, используемые при строительстве стен храма, были огромны. Самый большой из найденных до сих пор - 12 метров в длину, 3 метра в высоту и 4.5 метра в ширину, с предполагаемым весом 500 тонн. Можно представить, что храм действительно нерушим.
Но Иисус отвечает: "Ты смотришь на эти огромные здания?" и далее он говорит: «Так вот, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено!» " (13:2). Как и пророк Иеремия около шести веков назад, Иисус говорит о разрушении храма. Конечно, разрушение будет включать и Иерусалим. В важном смысле этот отрывок является кульминацией серии конфликтов между Иисусом и системой господства, сосредоточенной в храме. Суд против того, что было произнесено пророческим действием Иисуса в храме в понедельник, здесь четко сформулировано. И, важно напомнить себе, что суд против Храма - это не суд против иудаизма или против ритуала, а против Храма как "логова разбойников".
Следующие два стиха, (13: 3-4), являются переходом к остальной части главы (13: 5-37). Действие перемещается от храма к Масличной горе. Предположительно, Иисус и его ученики направляются в Вифанию, к востоку от Иерусалима, где они будут ночевать (14:3). Тем не менее, храм все еще находится в поле зрения. С Масличной горы открывается панорамный вид на Иерусалим с храмовой горой на переднем плане. Некоторые из учеников Иисуса спрашивают его: «Скажи нам, когда это будет? И как мы узнаем, что все это скоро свершится? Каким будет знак?» Использование единственного числа в первой половине вопроса - "когда это будет” - относится к разрушению храма, а использование множественного числа во второй половине—”все это свершится" - относится к остальной части главы.
Views 1 083
Rating 4.5 / 5
Added 25.06.2026
Author поп Упырь Лихой
Rate this publication:
4.5/5 (15)

Comments (6 comments)

G
gloria 8 years ago

Спасибо!
G
gios76 8 years ago

спасибо
Вилен 8 years ago

Спасибо!!!
B
brat Isaak 8 years ago
Большое спасибо!
V
volodyanikolaev 8 years ago

Отличный подарок к Пасхе высококлассных богословов и литераторов!
B
brat Andron 8 years ago

Спасибо сайту за подарок. 

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