Используя Евангелие Марка, как своего проводника, Борг и Кроссан представляют хронику последней недели жизни Иисуса. Они начинают свою историю в Вербное Воскресенье с двумя триумфальными входами в Иерусалим. Первая - это процессия римского наместника Понтия Пилата, возглавляемая римскими солдатами, символизировала военную мощь империи. Вторая процессия - возвестила новый тип морального героя, которым восхитились люди, когда он въехал на скромном осле. Иисус, введенный Боргом и Кроссаном, - это новый моральный герой, более опасный Иисус, чем тот, который известен в традиционных учениях церкви.

Последняя неделя изображает Иисуса, который отказывается от своей жизни, чтобы протестовать против власти без справедливости и осуждать богатых, которым нет дела до заботы о бедных. В этом ключе, в конце недели, Иисус идет на Голгофу, предлагая себя в качестве модели для других, чтобы сделать то же самое, когда сталкиваются с подобными проблемами. Информированные, подвергнутые сомнению и вдохновленные, мы не только встречаем исторического Иисуса, но и встречаем нового Иисуса, который привлекает нас и приглашает следовать за Ним.

Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме

THE LAST WEEK:THE DAY-BY-DAY ACCOUNT OF JESUS’S FINAL WEEK IN JERUSALEM

Copyright © by 2006 by Marcus J. Borg and John Dominic Crossan

Перевод на русский язык: © Клуб Эсхатос, 2018 г

Распространение в интернете приветствуется со ссылкой на публикацию на Эсхатосе

Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме - Содержание

Введение. ПЕРВЫЕ "СТРАСТИ" ИИСУСА Глава один. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ИЕРУСАЛИМ

ИЕРУСАЛИМ ЗА СТОЛЕТИЯ ДО ИИСУСА

ИЕРУСАЛИМ В ПЕРВОМ ВЕКЕ

ИЕРУСАЛИМ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА Глава два. ПОНЕДЕЛЬНИК РАМКИ У МАРКА

ОТ СМОКОВНИЦЫ ВОЗЬМИТЕ ПОДОБИЕ

ЗНАЧЕНИЕ ЖЕРТВЫ

СОМНИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО СВЯЩЕНСТВА

СОМНИТЕЛЬНОСТЬ ХРАМА

ИЕРЕМИЯ И ХРАМ

ИИСУС И ЛОГОВО РАЗБОЙНИКОВ

ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ

ДВОЙНЫЕ СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ Глава три. ВТОРНИК ВЛАСТЬ ОСПАРИВАЕТСЯ АВТОРИТЕТ ИИСУСА

ИИСУС ОБВИНЯЕТ ВЛАСТЬ ПРИТЧЕЙ

ПОДАТЬ ЦЕЗАРЮ?

БОГ МЕРТВЫХ ИЛИ ЖИВЫХ?

ВЕЛИКАЯ ЗАПОВЕДЬ

ИИСУС ДАЁТ ЗАДАЧУ УЧИТЕЛЯМ ЗАКОНА

РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА

МАЛЫЙ АПОКАЛИПСИС Глава четыре. СРЕДА НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДАТЕЛЯ

ДВЕНАДЦАТЬ, КАК «ПРОВАЛИВШИЕСЯ» УЧЕНИКИ

ПЕРВОЕ ПРОРОЧЕСТВО, РЕАКЦИЯ И ОТВЕТ

ВТОРОЕ ПРОРОЧЕСТВО, РЕАКЦИЯ И ОТВЕТ

ТРЕТЬЕ ПРОРОЧЕСТВО, РЕАКЦИЯ И ОТВЕТ

ИСКУПЛЕНИЕ: ЗАМЕЩЕНИЕ ИЛИ УЧАСТИЕ?

В ПАМЯТЬ О НЕЙ

ПОБУЖДЕНИЯ ИУДЫ Глава пять. ЧЕТВЕРГ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ: ПАУТИНА СМЫСЛОВ

Продолжение Практик Трапез Иисуса

Эхо Насыщения Пяти Тысяч

Пасхальная Трапеза

Тело, Кровь и Смерть Иисуса

ГЕФСИМАНИЯ, МОЛИТВА И АРЕСТ

ДОПРОС И ОСУЖДЕНИЕ

ПРИЗНАНИЕ И ОТРИЦАНИЕ Глава шесть. ПЯТНИЦА ПРО «ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ» ЕЩЕ РАЗ

ИСТОРИЯ МАРКА О СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЕ

С 6 до 9 утра

С 9 утра до полудня.

С полудня до 3 вечера

От 3 до 6 часов

6 вечера и погребение Иисуса

СМЕРТЬ ИИСУСА КАК ЖЕРТВА?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКОМ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ

БОЖЕСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ? Глава семь. СУББОТА БОЖЬЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ОПРАВДАНИЕ ГОНИМЫХ

БОЖЬЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ТЕЛЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА И ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВЕДНИКОВ

В истории

В Гимне

В Изображениях

В Тишине

ЦАРСТВО БОЖИЕ, СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, И ТЕЛЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ Глава восемь. ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ИСТОРИЯ ИЛИ ПРИТЧА?

ИСТОРИЯ МАРКА О ПАСХЕ

ИСТОРИЯ МАРКА КАК ПРИТЧА

ИСТОРИИ "ЯВЛЕНИЙ" В ДРУГИХ ЕВАНГЕЛИЯХ

Матфей 28:9-20

Луки 24:13-53

Иоанна 20-21 ЕВАНГЕЛИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ВМЕСТЕ ПАВЕЛ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ПАСХА И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ: ЛИЧНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме - Разрушение Храма и возвращение Иисуса

«1 Когда Он выходил из Храма, один из учеников сказал Ему: «Учитель, взгляни, какие камни, какие здания!» 2 «Ты смотришь на эти огромные здания? — сказал Иисус. — Так вот, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено!» 3 Когда Он сидел на Масличной горе, напротив Храма, Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, оставшись с Ним наедине, спросили: 4 «Скажи нам, когда это будет? И как мы узнаем, что все это скоро свершится? Каким будет знак?» (Мк 13:1-4)

Иисус и его ученики теперь покидают храм в 13: 1. Стоя за пределами храмовой площадки, они могут увидеть массивные камни, используемые при строительстве ее стен. Один из учеников восклицает: "смотрите, Учитель, какие большие камни и какие большие здания!”

Восклицание оправдано. Иосиф сообщает, что самые большие камни измеряли 20 метров в длину, 2.7 метров в высоту и 2.5 метров в ширину. Историки отмечают, что Иосиф часто преувеличивает, но в данном случае археологические раскопки подтверждают, что камни, используемые при строительстве стен храма, были огромны. Самый большой из найденных до сих пор - 12 метров в длину, 3 метра в высоту и 4.5 метра в ширину, с предполагаемым весом 500 тонн. Можно представить, что храм действительно нерушим.

Но Иисус отвечает: "Ты смотришь на эти огромные здания?" и далее он говорит: «Так вот, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено!» " (13:2). Как и пророк Иеремия около шести веков назад, Иисус говорит о разрушении храма. Конечно, разрушение будет включать и Иерусалим. В важном смысле этот отрывок является кульминацией серии конфликтов между Иисусом и системой господства, сосредоточенной в храме. Суд против того, что было произнесено пророческим действием Иисуса в храме в понедельник, здесь четко сформулировано. И, важно напомнить себе, что суд против Храма - это не суд против иудаизма или против ритуала, а против Храма как "логова разбойников".

Следующие два стиха, (13: 3-4), являются переходом к остальной части главы (13: 5-37). Действие перемещается от храма к Масличной горе. Предположительно, Иисус и его ученики направляются в Вифанию, к востоку от Иерусалима, где они будут ночевать (14:3). Тем не менее, храм все еще находится в поле зрения. С Масличной горы открывается панорамный вид на Иерусалим с храмовой горой на переднем плане. Некоторые из учеников Иисуса спрашивают его: «Скажи нам, когда это будет? И как мы узнаем, что все это скоро свершится? Каким будет знак?» Использование единственного числа в первой половине вопроса - "когда это будет” - относится к разрушению храма, а использование множественного числа во второй половине—”все это свершится" - относится к остальной части главы.