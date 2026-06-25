Борг - Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме
Пасхальный подарок от клуба Эсхатос всем читателям и почитателям нашего сайта
Лучшие исследователи Нового Завета, Маркус Дж. Борг и Джон Доминик Кроссан объединились, чтобы показать радикального и малоизвестного Иисуса. Оба автора обнаружили, что для многих христиан неясны детали и события последней недели, предшествующих распятию Иисуса.
Используя Евангелие Марка, как своего проводника, Борг и Кроссан представляют хронику последней недели жизни Иисуса. Они начинают свою историю в Вербное Воскресенье с двумя триумфальными входами в Иерусалим. Первая - это процессия римского наместника Понтия Пилата, возглавляемая римскими солдатами, символизировала военную мощь империи. Вторая процессия - возвестила новый тип морального героя, которым восхитились люди, когда он въехал на скромном осле. Иисус, введенный Боргом и Кроссаном, - это новый моральный герой, более опасный Иисус, чем тот, который известен в традиционных учениях церкви.
Последняя неделя изображает Иисуса, который отказывается от своей жизни, чтобы протестовать против власти без справедливости и осуждать богатых, которым нет дела до заботы о бедных. В этом ключе, в конце недели, Иисус идет на Голгофу, предлагая себя в качестве модели для других, чтобы сделать то же самое, когда сталкиваются с подобными проблемами. Информированные, подвергнутые сомнению и вдохновленные, мы не только встречаем исторического Иисуса, но и встречаем нового Иисуса, который привлекает нас и приглашает следовать за Ним.
Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме
THE LAST WEEK:THE DAY-BY-DAY ACCOUNT OF JESUS’S FINAL WEEK IN JERUSALEM
Copyright © by 2006 by Marcus J. Borg and John Dominic Crossan
Перевод на русский язык: © Клуб Эсхатос, 2018 г
Распространение в интернете приветствуется со ссылкой на публикацию на Эсхатосе
Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме - Содержание
Введение. ПЕРВЫЕ "СТРАСТИ" ИИСУСА
Глава один. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
- ИЕРУСАЛИМ
- ИЕРУСАЛИМ ЗА СТОЛЕТИЯ ДО ИИСУСА
- ИЕРУСАЛИМ В ПЕРВОМ ВЕКЕ
- ИЕРУСАЛИМ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА
Глава два. ПОНЕДЕЛЬНИК
- РАМКИ У МАРКА
- ОТ СМОКОВНИЦЫ ВОЗЬМИТЕ ПОДОБИЕ
- ЗНАЧЕНИЕ ЖЕРТВЫ
- СОМНИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО СВЯЩЕНСТВА
- СОМНИТЕЛЬНОСТЬ ХРАМА
- ИЕРЕМИЯ И ХРАМ
- ИИСУС И ЛОГОВО РАЗБОЙНИКОВ
- ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ
- ДВОЙНЫЕ СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Глава три. ВТОРНИК
- ВЛАСТЬ ОСПАРИВАЕТСЯ АВТОРИТЕТ ИИСУСА
- ИИСУС ОБВИНЯЕТ ВЛАСТЬ ПРИТЧЕЙ
- ПОДАТЬ ЦЕЗАРЮ?
- БОГ МЕРТВЫХ ИЛИ ЖИВЫХ?
- ВЕЛИКАЯ ЗАПОВЕДЬ
- ИИСУС ДАЁТ ЗАДАЧУ УЧИТЕЛЯМ ЗАКОНА
- РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА
- МАЛЫЙ АПОКАЛИПСИС
Глава четыре. СРЕДА
- НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДАТЕЛЯ
- ДВЕНАДЦАТЬ, КАК «ПРОВАЛИВШИЕСЯ» УЧЕНИКИ
- ПЕРВОЕ ПРОРОЧЕСТВО, РЕАКЦИЯ И ОТВЕТ
- ВТОРОЕ ПРОРОЧЕСТВО, РЕАКЦИЯ И ОТВЕТ
- ТРЕТЬЕ ПРОРОЧЕСТВО, РЕАКЦИЯ И ОТВЕТ
- ИСКУПЛЕНИЕ: ЗАМЕЩЕНИЕ ИЛИ УЧАСТИЕ?
- В ПАМЯТЬ О НЕЙ
- ПОБУЖДЕНИЯ ИУДЫ
Глава пять. ЧЕТВЕРГ
- ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ: ПАУТИНА СМЫСЛОВ
- Продолжение Практик Трапез Иисуса
- Эхо Насыщения Пяти Тысяч
- Пасхальная Трапеза
- Тело, Кровь и Смерть Иисуса
- ГЕФСИМАНИЯ, МОЛИТВА И АРЕСТ
- ДОПРОС И ОСУЖДЕНИЕ
- ПРИЗНАНИЕ И ОТРИЦАНИЕ
Глава шесть. ПЯТНИЦА
- ПРО «ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ» ЕЩЕ РАЗ
- ИСТОРИЯ МАРКА О СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЕ
- С 6 до 9 утра
- С 9 утра до полудня.
- С полудня до 3 вечера
- От 3 до 6 часов
- 6 вечера и погребение Иисуса
- СМЕРТЬ ИИСУСА КАК ЖЕРТВА?
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКОМ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ
- БОЖЕСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
Глава семь. СУББОТА
- БОЖЬЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ОПРАВДАНИЕ ГОНИМЫХ
- БОЖЬЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ТЕЛЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ
- ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА И ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВЕДНИКОВ
- В истории
- В Гимне
- В Изображениях
- В Тишине
- ЦАРСТВО БОЖИЕ, СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, И ТЕЛЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Глава восемь. ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
- ИСТОРИЯ ИЛИ ПРИТЧА?
- ИСТОРИЯ МАРКА О ПАСХЕ
- ИСТОРИЯ МАРКА КАК ПРИТЧА
- ИСТОРИИ "ЯВЛЕНИЙ" В ДРУГИХ ЕВАНГЕЛИЯХ
- Матфей 28:9-20
- Луки 24:13-53
- Иоанна 20-21
ЕВАНГЕЛИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ВМЕСТЕ
ПАВЕЛ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА
ПАСХА И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ: ЛИЧНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Маркус Борг и Джон Доминик Кроссан - Последняя неделя - Хроника последних дней Иисуса в Иерусалиме - Разрушение Храма и возвращение Иисуса
«1 Когда Он выходил из Храма, один из учеников сказал Ему: «Учитель, взгляни, какие камни, какие здания!» 2 «Ты смотришь на эти огромные здания? — сказал Иисус. — Так вот, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено!» 3 Когда Он сидел на Масличной горе, напротив Храма, Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, оставшись с Ним наедине, спросили: 4 «Скажи нам, когда это будет? И как мы узнаем, что все это скоро свершится? Каким будет знак?» (Мк 13:1-4)
Иисус и его ученики теперь покидают храм в 13: 1. Стоя за пределами храмовой площадки, они могут увидеть массивные камни, используемые при строительстве ее стен. Один из учеников восклицает: "смотрите, Учитель, какие большие камни и какие большие здания!”
Восклицание оправдано. Иосиф сообщает, что самые большие камни измеряли 20 метров в длину, 2.7 метров в высоту и 2.5 метров в ширину. Историки отмечают, что Иосиф часто преувеличивает, но в данном случае археологические раскопки подтверждают, что камни, используемые при строительстве стен храма, были огромны. Самый большой из найденных до сих пор - 12 метров в длину, 3 метра в высоту и 4.5 метра в ширину, с предполагаемым весом 500 тонн. Можно представить, что храм действительно нерушим.
Но Иисус отвечает: "Ты смотришь на эти огромные здания?" и далее он говорит: «Так вот, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено!» " (13:2). Как и пророк Иеремия около шести веков назад, Иисус говорит о разрушении храма. Конечно, разрушение будет включать и Иерусалим. В важном смысле этот отрывок является кульминацией серии конфликтов между Иисусом и системой господства, сосредоточенной в храме. Суд против того, что было произнесено пророческим действием Иисуса в храме в понедельник, здесь четко сформулировано. И, важно напомнить себе, что суд против Храма - это не суд против иудаизма или против ритуала, а против Храма как "логова разбойников".
Следующие два стиха, (13: 3-4), являются переходом к остальной части главы (13: 5-37). Действие перемещается от храма к Масличной горе. Предположительно, Иисус и его ученики направляются в Вифанию, к востоку от Иерусалима, где они будут ночевать (14:3). Тем не менее, храм все еще находится в поле зрения. С Масличной горы открывается панорамный вид на Иерусалим с храмовой горой на переднем плане. Некоторые из учеников Иисуса спрашивают его: «Скажи нам, когда это будет? И как мы узнаем, что все это скоро свершится? Каким будет знак?» Использование единственного числа в первой половине вопроса - "когда это будет” - относится к разрушению храма, а использование множественного числа во второй половине—”все это свершится" - относится к остальной части главы.
Спасибо!
спасибо
Спасибо!!!
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