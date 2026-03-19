Borg - The Meaning of Jesus

Книга «The Meaning of Jesus: Two Visions» представляет собой уникальный диалог двух выдающихся исследователей Нового Завета — Маркуса Борга и Н.Т. Райта. Авторы ставят задачу представить две принципиально разные, но глубоко аргументированные точки зрения на личность, миссию и значение Иисуса из Назарета. Основная идея произведения заключается в столкновении «метафорического» прочтения Борга, который видит в Иисусе мистика и социального реформатора, и «историко-библейского» реализма Райта, настаивающего на мессианском самосознании Иисуса и телесном характере его воскресения как фундамента новой реальности.
Содержательная часть книги построена по тематическому принципу, где каждый автор последовательно излагает свой взгляд на ключевые аспекты евангельской истории: рождение от Девы, чудеса, Нагорную проповедь, распятие и пасхальные события. Борг предлагает рассматривать многие элементы предания как глубокие духовные символы, актуальные для внутренней трансформации человека, в то время как Райт помещает Иисуса в контекст иудейских надежд I века, утверждая, что Иисус действовал как воплощение Самого Яхве, возвращающегося в Свой Храм. Авторы уделяют значительное внимание политическому подтексту служения Иисуса, соглашаясь в том, что его весть была вызовом империи, но расходясь в понимании того, как именно эта весть должна воплощаться в жизни современной церкви и общества.
Текст написан в форме искренней и уважительной дискуссии, где академическая глубина сочетается с личной преданностью вере. Маркус Борг и Н.Т. Райт мастерски демонстрируют, как одни и те же исторические данные могут вести к разным теологическим выводам, при этом сохраняя глубокую личную дружбу и общую любовь к предмету своего исследования. Работа служит фундаментальным ресурсом для студентов, пасторов и мыслящих мирян, стремящихся выйти за рамки упрощенных ответов в вопросах христологии. Это чтение помогает осознать, что поиск «смысла Иисуса» — это не просто историческая реконструкция, а жизненно важный диалог, определяющий саму суть христианского свидетельства в современном мире.
Marcus J. Borg and N.T. Wright - The Meaning of Jesus: two visions
HarperCollins, 1999. - 290 p.
ISBN 978-0-06-193481-0
The Leading Liberal and Conservative Jesus Scholars Present the Heart of the Historical Jesus Debate. Marcus J. Borg and N.T. Wright.
Здесь параллельно излагаются взгляды (в дискуссии) Райта и Борга по различным вопросам.
Marcus J. Borg and N.T. Wright - The Meaning of Jesus: two visions - Contents
Introduction
Part I. How Do We Know about Jesus?
1. Seeing Jesus: Sources, Lenses, and Method (Marcus Borg) - 2. Knowing Jesus: Faith and History (N. T. Wright)
Part II. What Did Jesus Do and Teach?
3. The Mission and Message of Jesus (N. T. Wright) - 4. Jesus Before and After Easter: Jewish Mystic and Christian Messiah (Marcus Borg)
Part III.The Death of Jesus
5. Why Was Jesus Killed? (Marcus Borg) - 6. The Crux of Faith (N. T. Wright)
Part IV. “God Raised Jesus From the Dead”
7. The Transforming Reality of the Bodily Resurrection (N. T. Wright) - 8. The Truth of Easter (Marcus Borg))
Part V. Was Jesus God?)
9. Jesus and God (Marcus Borg) - 10. The Divinity of Jesus (N. T. Wright)
Part VI. The Birth of Jesus
11. Born of a Virgin? (N. T. Wright) - 12. The Meaning of the Birth Stories (Marcus Borg)
Part VII. “He Will Come Again in Glory”
13. The Second Coming Then and Now (Marcus Borg) - 14. The Future of Jesus (N. T. Wright)
Part VIII. Jesus and the Christian Life
15. The Truth of the Gospel and Christian Living (N. T. Wright) - 16. A Vision of the Christian Life (Marcus Borg)
Notes
Index
About the Authors
Copyright
About the Publisher
