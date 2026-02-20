Борика - Ближе чем ты думаешь
Книга Натальи Борики представляет собой искреннее повествование о поиске живых, личных отношений с Богом, которые выходят далеко за рамки сухих религиозных догм. Автор делится собственным опытом преодоления духовного одиночества, показывая, что Творец не является далеким и безучастным судьей, а пребывает рядом с человеком в самые обыденные и сложные моменты его жизни. Основная мысль произведения заключается в том, что Бог гораздо доступнее, чем мы привыкли думать, и Его присутствие можно ощутить, если научиться доверять Ему и слышать Его голос в тишине собственного сердца.
Особое внимание в книге уделяется теме преображения личности через принятие Божьей любви. Наталья Борика мягко направляет читателя к осознанию своей ценности и уникального предназначения, помогая увидеть в жизненных испытаниях не наказание, а возможность для духовного роста и сближения с Небом. Это не просто автобиография, а теплое пастырское наставление, которое вдохновляет оставить формализм и начать захватывающее путешествие навстречу Личности, Которая всегда была ближе, чем можно себе представить.
Борика, Наталья - Ближе чем ты думаешь
Заокский: Источник жизни, 2021. —128 с.
ISBN 978-500126-134-6־
Борика, Наталья - Ближе чем ты думаешь – Содержание
ЧАСТЬ 1. ЧТО ТЫ ПОМНИШЬ ИЗ СВОЕГО ДЕТСТВА?
ЧАСТЬ 2. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ЧАСТЬ 3. МГНОВЕННЫЕ ОТВЕТЫ
ЧАСТЬ 4. СЛУЖЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
ЧАСТЬ 5. ЯРКИЕ ФРАГМЕНТЫ ЖИЗНИ
ЧАСТЬ 6. НЕ ПЕРЕСТАВАЙ СЛУЖИТЬ БОГУ!
ЧАСТЬ 7. ДУХОВНЫЕ УРОКИ
ЧАСТЬ 8. ТВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
