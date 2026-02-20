Борика - Ближе чем ты думаешь

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Натальи Борики представляет собой искреннее повествование о поиске живых, личных отношений с Богом, которые выходят далеко за рамки сухих религиозных догм. Автор делится собственным опытом преодоления духовного одиночества, показывая, что Творец не является далеким и безучастным судьей, а пребывает рядом с человеком в самые обыденные и сложные моменты его жизни. Основная мысль произведения заключается в том, что Бог гораздо доступнее, чем мы привыкли думать, и Его присутствие можно ощутить, если научиться доверять Ему и слышать Его голос в тишине собственного сердца.

Особое внимание в книге уделяется теме преображения личности через принятие Божьей любви. Наталья Борика мягко направляет читателя к осознанию своей ценности и уникального предназначения, помогая увидеть в жизненных испытаниях не наказание, а возможность для духовного роста и сближения с Небом. Это не просто автобиография, а теплое пастырское наставление, которое вдохновляет оставить формализм и начать захватывающее путешествие навстречу Личности, Которая всегда была ближе, чем можно себе представить.

Борика, Наталья - Ближе чем ты думаешь

Заокский: Источник жизни, 2021. —128 с.

ISBN 978-500126-134-6־

Борика, Наталья - Ближе чем ты думаешь – Содержание

  • ЧАСТЬ 1. ЧТО ТЫ ПОМНИШЬ ИЗ СВОЕГО ДЕТСТВА?

  • ЧАСТЬ 2. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

  • ЧАСТЬ 3. МГНОВЕННЫЕ ОТВЕТЫ

  • ЧАСТЬ 4. СЛУЖЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

  • ЧАСТЬ 5. ЯРКИЕ ФРАГМЕНТЫ ЖИЗНИ

  • ЧАСТЬ 6. НЕ ПЕРЕСТАВАЙ СЛУЖИТЬ БОГУ!

  • ЧАСТЬ 7. ДУХОВНЫЕ УРОКИ

  • ЧАСТЬ 8. ТВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books