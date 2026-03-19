Борис Херсонский - Великий покаянный канон Андрея Критского

Поэтическое переложение «Великого покаянного канона Андрея Критского», выполненное Борисом Херсонским, представляет собой уникальный опыт художественного освоения одного из самых сложных и многослойных текстов православной гимнографии. Автор, будучи профессиональным психиатром и известным поэтом, ставит задачу «расколдовать» архаичный церковнославянский строй, сделав его экзистенциальное содержание пронзительно близким современному человеку. Основная идея переложения заключается в том, что покаяние — это не формальный ритуал, а глубокий психологический и духовный процесс самопознания, где библейские сюжеты становятся зеркалом для личных катастроф и надежд каждой отдельной души.

Содержательная часть книги следует структуре канона, сохраняя все его девять песен, однако Херсонский отказывается от буквального подстрочника в пользу передачи эмоционального и смыслового напряжения оригинала. Он детально прорабатывает библейские образы — от Адама до мытаря и блудницы, — превращая их в живые голоса, звучащие внутри сознания кающегося. Автор уделяет значительное внимание ритмике и звукописи, стремясь воссоздать ту особую атмосферу «умиления» и «сокрушения», которая характерна для великопостного богослужения. В переложении Херсонского ветхозаветные прегрешения и новозаветные обетования очищаются от патины времени, становясь актуальным высказыванием о хрупкости человеческой природы и бесконечном поиске божественного прощения.

Текст написан в высоком, но при этом лишенном ложного пафоса стиле, который сочетает в себе библейскую лексику с современным поэтическим языком. Борис Херсонский мастерски использует возможности свободного стиха и классических размеров, чтобы подчеркнуть динамику покаянного порыва. Работа служит великолепным дополнением к литургическому тексту, помогая верующим и просто любителям высокой поэзии глубже прочувствовать эстетическую и духовную ценность труда святителя Андрея. Это чтение помогает осознать, что великая гимнография прошлого способна оживать в новых формах, становясь мостом между древним преданием и современным интеллектуальным поиском.

Борис Херсонский - Великий покаянный канон Андрея Критского: Поэтическое переложение

Киев: Дух i Лiтера, 2019. — 60 с., ил.

ISBN 978-966-378-657-5

