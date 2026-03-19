Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Борис Херсонский - Великий покаянный канон Андрея Критского

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Cultural Studies Art, Philology Literature

Поэтическое переложение «Великого покаянного канона Андрея Критского», выполненное Борисом Херсонским, представляет собой уникальный опыт художественного освоения одного из самых сложных и многослойных текстов православной гимнографии. Автор, будучи профессиональным психиатром и известным поэтом, ставит задачу «расколдовать» архаичный церковнославянский строй, сделав его экзистенциальное содержание пронзительно близким современному человеку. Основная идея переложения заключается в том, что покаяние — это не формальный ритуал, а глубокий психологический и духовный процесс самопознания, где библейские сюжеты становятся зеркалом для личных катастроф и надежд каждой отдельной души.

Содержательная часть книги следует структуре канона, сохраняя все его девять песен, однако Херсонский отказывается от буквального подстрочника в пользу передачи эмоционального и смыслового напряжения оригинала. Он детально прорабатывает библейские образы — от Адама до мытаря и блудницы, — превращая их в живые голоса, звучащие внутри сознания кающегося. Автор уделяет значительное внимание ритмике и звукописи, стремясь воссоздать ту особую атмосферу «умиления» и «сокрушения», которая характерна для великопостного богослужения. В переложении Херсонского ветхозаветные прегрешения и новозаветные обетования очищаются от патины времени, становясь актуальным высказыванием о хрупкости человеческой природы и бесконечном поиске божественного прощения.

Текст написан в высоком, но при этом лишенном ложного пафоса стиле, который сочетает в себе библейскую лексику с современным поэтическим языком. Борис Херсонский мастерски использует возможности свободного стиха и классических размеров, чтобы подчеркнуть динамику покаянного порыва. Работа служит великолепным дополнением к литургическому тексту, помогая верующим и просто любителям высокой поэзии глубже прочувствовать эстетическую и духовную ценность труда святителя Андрея. Это чтение помогает осознать, что великая гимнография прошлого способна оживать в новых формах, становясь мостом между древним преданием и современным интеллектуальным поиском.

Борис Херсонский - Великий покаянный канон Андрея Критского: Поэтическое переложение

Киев: Дух i Лiтера, 2019. — 60 с., ил.

ISBN 978-966-378-657-5

Борис Херсонский - Великий покаянный канон Андрея Критского: Поэтическое переложение - Содержание

  • Песнь первая

  • Песнь вторая

  • Песнь третья

  • Песнь четвертая

  • Песнь пятая

  • Песнь шестая

  • Песнь седьмая

  • Песнь восьмая

  • Песнь девятая

  • Святитель Андрей Критский

  • Ольга Меерсон О поэтическом переложении Великого покаянного канона, выполненном Борисом Херсонским

Views 38
Rating
Added 19.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

