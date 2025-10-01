Для початку хочу зазначити, що найбільш біблійним підходом до проголошення Слова Божого вважаю експозиційну (роз’яснювальну) проповідь. Думаю, що вивчення Писання в малій групі також має розпочинатися з глибокого дослідження книги та її окремих уривків із використанням герменевтичних інструментів. Як при підготовці проповіді, так і в підготовці зустрічі у малій групі варто дотримуватися настанови одного з моїх учителів гомілетики: «Тримаймося тексту, як п’яний — плота». Нетвереза людина мусить на щось спертися, аби прийти додому. А на що має спиратися проповідник і лідер домашньої групи, якого покликано бути голосом Божим до Його народу? Звісно, на Писання. І, як колись Ездра, — читати виразно, пояснювати й робити зрозумілим читане (Неєм. 8:8). Це натяк на важливість експозиційної проповіді.

За словами Хеддона Робінсона, Експозиційна проповідь — це передавання біблійної істини, яку отримано внаслідок історичного, граматичного та літературного аналізування уривка Священного Писання у його контексті, яку Дух Святий підносить, по-перше, до особи й досвіду самого проповідника, а потім через нього до його слухачів.

Джеймс Брага, автор підручника «Як підготувати біблійну проповідь», у своєму визначенні дуже чітко пояснив технічний бік підготовки експозиційної проповіді: Експозиційною називають такий різновид проповіді, в якій тлумачать достатньо великий біблійний уривок із закінченою думкою відносно однієї теми або предмета. Більшу частину матеріалу будують безпосередньо на цьому уривку й беруть із нього, а план роз'яснювальної проповіді складають зі стверджень, що випливають одне з одного й базуються на одній головній ідеї.

Борис О. — Початок премудрості. Конспекти проповідей та зустрічей у малих групах за книгою Приповістей

Луцьк : РТ МКф «Християнське життя», 2025. — 256 с.: табл.

ISBN 978-617-503-321-0

О. Борис — Початок премудрості. Конспекти проповідей та зустрічей у малих групах за книгою Приповістей - Зміст