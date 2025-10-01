Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Борис — Початок премудрості

Борис О. — Початок премудрості. Конспекти проповідей та зустрічей у малих групах за книгою Приповістей
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Educational

Для початку хочу зазначити, що найбільш біблійним підходом до проголошення Слова Божого вважаю експозиційну (роз’яснювальну) проповідь. Думаю, що вивчення Писання в малій групі також має розпочинатися з глибокого дослідження книги та її окремих уривків із використанням герменевтичних інструментів. Як при підготовці проповіді, так і в підготовці зустрічі у малій групі варто дотримуватися настанови одного з моїх учителів гомілетики: «Тримаймося тексту, як п’яний — плота». Нетвереза людина мусить на щось спертися, аби прийти додому. А на що має спиратися проповідник і лідер домашньої групи, якого покликано бути голосом Божим до Його народу? Звісно, на Писання. І, як колись Ездра, — читати виразно, пояснювати й робити зрозумілим читане (Неєм. 8:8). Це натяк на важливість експозиційної проповіді.

За словами Хеддона Робінсона, Експозиційна проповідь — це передавання біблійної істини, яку отримано внаслідок історичного, граматичного та літературного аналізування уривка Священного Писання у його контексті, яку Дух Святий підносить, по-перше, до особи й досвіду самого проповідника, а потім через нього до його слухачів.

Джеймс Брага, автор підручника «Як підготувати біблійну проповідь», у своєму визначенні дуже чітко пояснив технічний бік підготовки експозиційної проповіді: Експозиційною називають такий різновид проповіді, в якій тлумачать достатньо великий біблійний уривок із закінченою думкою відносно однієї теми або предмета. Більшу частину матеріалу будують безпосередньо на цьому уривку й беруть із нього, а план роз'яснювальної проповіді складають зі стверджень, що випливають одне з одного й базуються на одній головній ідеї.

Борис О. — Початок премудрості. Конспекти проповідей та зустрічей у малих групах за книгою Приповістей

Луцьк : РТ МКф «Християнське життя», 2025. — 256 с.: табл.
ISBN 978-617-503-321-0

О. Борис — Початок премудрості. Конспекти проповідей та зустрічей у малих групах за книгою Приповістей - Зміст

  • Слово вдячності
  • Передмово
  • Про підготовку експозиційної проповіді
  • Про книгу Приповістей
  • Прип. 1:1-7. Коли слухання притч робить нас мудрішими?
  • Прип. 1:8-19. Як не стати жертвою нечестивців?
  • Прип. 1:20-33. Портрет невігласа
  • Прип. 2:1-8. Корисний страх
  • Прип. 2:9-22. Як мудрість допомагає нам жити праведно?
  • Прип. 3:1-12. Закони щасливого життя
  • Прип. 3:13-26. Як знайти безпеку в небезпечному світі?
  • Прип. 3:26-35. Як розпізнати праведника?
  • Прип. 4:1-19. Чого потрібно навчати своїх дітей про мудрість?
  • Прип. 4:20-27. Основи здорового життя
  • Прип. 5. Як чоловіку уникнути перелюбу?
  • Прип. 6:1-5. Пастка поруки за ближнього
  • Прип. 6:6-11. Як не зазнати злиднів? (Уроки для ледарів)
  • Прип. 6:12-19. Поведінка з печальними наслідками
  • Прип. 6:20-35. Як навчити сина бути вірним дружині чоловіком?
  • Прип. 7. Як не піддатися спокусі?
  • Прип. 8:1-11. Як упізнати голос мудрості?
  • Прип. 8:12-36. Три прояви мудрості
  • Прип. 9. Два доленосні запрошення
  • Прип. 10. Як не змарнувати своє життя?
  • Прип. 11. Багатство праведних
  • Прип. 12. Як зібрати добрий «врожай життя»?
  • Прип. 13. Як мудрість допомагає нам розвиватися?
  • Прип. 14. Як отримати добру рекомендацію?
  • Прип. 15. Як пізнати самого себе?
  • Прип. 16:1-9. Як жити в гармонії з Богом?
  • Прип. 16:10-15. П’ять цінностей лідерів, гідних поваги
  • Прип. 16:16-33. Як покращити своє життя?
  • Прип. 17. Уроки з людського досвіду
  • Прип. 18. Як не нашкодити собі та іншим?
  • Прип. 19. Як прожити достойне життя?
  • Прип. 20:1-8. Як розрізняти нерозумних і розумних людей?
  • Прип. 20:9-30. Яка користь від осмислення життєвого досвіду старших?
  • Прип. 21. Що треба знати про можливості Бога й відмінності людей?
  • Прип. 22:1-16. Правильне ставлення
  • Прип. 22:17-29. Поради мудреців
  • Прип. 23:1-14. Як уберегтися від проблем?
  • Прип. 23:15-28. Що радує батьківське серце?
  • Прип. 23:29-35. Небезпечний алкоголь
  • Прип. 24:1-9. З ким товаришувати, щоб у добрі проживати?
  • Прип. 24:10-22. Цінність мудрості
  • Прип. 24:23-34. Що треба знати про справедливість і працю?
  • Прип. 25:1-7. Чотири критерії вибору президента
  • Прип. 25:8-28. Як віднайти життєвий баланс?
  • Прип. 26:1-12. Трагедія нерозумного
  • Прип. 26:13-16. Тест на лінь
  • Прип. 26:17-28. Як не потрапити в небезпеку через свої слова?
  • Прип. 27:1-10. Заповіді розумного поводження
  • Прип. 27:11-27. Принципи мудрості
  • Прип. 28:1-11. Резюме праведників
  • Прип. 28:12-18. Чому краще бути праведним, ніж нечестивим?
  • Прип. 28:19-28. Як наш вибір впливає на наше життя?
  • Прип. 29. Гідний поваги правитель
  • Прип. 30:1-6. Реальність, яку треба визнати
  • Прип. 30:7-9. Нестандартні прохання до Бога
  • Прип. 30:10-14. Що порадити нащадкам?
  • Прип. 30:15-23. Навчальні спостереження
  • Прип. 30:24-28. Великі уроки від маленьких тварин
  • Прип. 30:29-33. Чим поважні люди відрізняються від зарозумілих?
  • Прип. 31:1-9. Чотири істини, які діти мають почути від мами?
  • Прип. 31:10-32. Ідеальна дружина
Views 188
Rating 5.0 / 5
Added 01.10.2025
Author Peter.ubts
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books