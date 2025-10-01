Борис — Початок премудрості
Для початку хочу зазначити, що найбільш біблійним підходом до проголошення Слова Божого вважаю експозиційну (роз’яснювальну) проповідь. Думаю, що вивчення Писання в малій групі також має розпочинатися з глибокого дослідження книги та її окремих уривків із використанням герменевтичних інструментів. Як при підготовці проповіді, так і в підготовці зустрічі у малій групі варто дотримуватися настанови одного з моїх учителів гомілетики: «Тримаймося тексту, як п’яний — плота». Нетвереза людина мусить на щось спертися, аби прийти додому. А на що має спиратися проповідник і лідер домашньої групи, якого покликано бути голосом Божим до Його народу? Звісно, на Писання. І, як колись Ездра, — читати виразно, пояснювати й робити зрозумілим читане (Неєм. 8:8). Це натяк на важливість експозиційної проповіді.
За словами Хеддона Робінсона, Експозиційна проповідь — це передавання біблійної істини, яку отримано внаслідок історичного, граматичного та літературного аналізування уривка Священного Писання у його контексті, яку Дух Святий підносить, по-перше, до особи й досвіду самого проповідника, а потім через нього до його слухачів.
Джеймс Брага, автор підручника «Як підготувати біблійну проповідь», у своєму визначенні дуже чітко пояснив технічний бік підготовки експозиційної проповіді: Експозиційною називають такий різновид проповіді, в якій тлумачать достатньо великий біблійний уривок із закінченою думкою відносно однієї теми або предмета. Більшу частину матеріалу будують безпосередньо на цьому уривку й беруть із нього, а план роз'яснювальної проповіді складають зі стверджень, що випливають одне з одного й базуються на одній головній ідеї.
Борис О. — Початок премудрості. Конспекти проповідей та зустрічей у малих групах за книгою Приповістей
Луцьк : РТ МКф «Християнське життя», 2025. — 256 с.: табл.
ISBN 978-617-503-321-0
О. Борис — Початок премудрості. Конспекти проповідей та зустрічей у малих групах за книгою Приповістей - Зміст
- Слово вдячності
- Передмово
- Про підготовку експозиційної проповіді
- Про книгу Приповістей
- Прип. 1:1-7. Коли слухання притч робить нас мудрішими?
- Прип. 1:8-19. Як не стати жертвою нечестивців?
- Прип. 1:20-33. Портрет невігласа
- Прип. 2:1-8. Корисний страх
- Прип. 2:9-22. Як мудрість допомагає нам жити праведно?
- Прип. 3:1-12. Закони щасливого життя
- Прип. 3:13-26. Як знайти безпеку в небезпечному світі?
- Прип. 3:26-35. Як розпізнати праведника?
- Прип. 4:1-19. Чого потрібно навчати своїх дітей про мудрість?
- Прип. 4:20-27. Основи здорового життя
- Прип. 5. Як чоловіку уникнути перелюбу?
- Прип. 6:1-5. Пастка поруки за ближнього
- Прип. 6:6-11. Як не зазнати злиднів? (Уроки для ледарів)
- Прип. 6:12-19. Поведінка з печальними наслідками
- Прип. 6:20-35. Як навчити сина бути вірним дружині чоловіком?
- Прип. 7. Як не піддатися спокусі?
- Прип. 8:1-11. Як упізнати голос мудрості?
- Прип. 8:12-36. Три прояви мудрості
- Прип. 9. Два доленосні запрошення
- Прип. 10. Як не змарнувати своє життя?
- Прип. 11. Багатство праведних
- Прип. 12. Як зібрати добрий «врожай життя»?
- Прип. 13. Як мудрість допомагає нам розвиватися?
- Прип. 14. Як отримати добру рекомендацію?
- Прип. 15. Як пізнати самого себе?
- Прип. 16:1-9. Як жити в гармонії з Богом?
- Прип. 16:10-15. П’ять цінностей лідерів, гідних поваги
- Прип. 16:16-33. Як покращити своє життя?
- Прип. 17. Уроки з людського досвіду
- Прип. 18. Як не нашкодити собі та іншим?
- Прип. 19. Як прожити достойне життя?
- Прип. 20:1-8. Як розрізняти нерозумних і розумних людей?
- Прип. 20:9-30. Яка користь від осмислення життєвого досвіду старших?
- Прип. 21. Що треба знати про можливості Бога й відмінності людей?
- Прип. 22:1-16. Правильне ставлення
- Прип. 22:17-29. Поради мудреців
- Прип. 23:1-14. Як уберегтися від проблем?
- Прип. 23:15-28. Що радує батьківське серце?
- Прип. 23:29-35. Небезпечний алкоголь
- Прип. 24:1-9. З ким товаришувати, щоб у добрі проживати?
- Прип. 24:10-22. Цінність мудрості
- Прип. 24:23-34. Що треба знати про справедливість і працю?
- Прип. 25:1-7. Чотири критерії вибору президента
- Прип. 25:8-28. Як віднайти життєвий баланс?
- Прип. 26:1-12. Трагедія нерозумного
- Прип. 26:13-16. Тест на лінь
- Прип. 26:17-28. Як не потрапити в небезпеку через свої слова?
- Прип. 27:1-10. Заповіді розумного поводження
- Прип. 27:11-27. Принципи мудрості
- Прип. 28:1-11. Резюме праведників
- Прип. 28:12-18. Чому краще бути праведним, ніж нечестивим?
- Прип. 28:19-28. Як наш вибір впливає на наше життя?
- Прип. 29. Гідний поваги правитель
- Прип. 30:1-6. Реальність, яку треба визнати
- Прип. 30:7-9. Нестандартні прохання до Бога
- Прип. 30:10-14. Що порадити нащадкам?
- Прип. 30:15-23. Навчальні спостереження
- Прип. 30:24-28. Великі уроки від маленьких тварин
- Прип. 30:29-33. Чим поважні люди відрізняються від зарозумілих?
- Прип. 31:1-9. Чотири істини, які діти мають почути від мами?
- Прип. 31:10-32. Ідеальна дружина
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