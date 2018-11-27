В начале девяностых годов прошлого века отец Александр провёл ряд бесед со слушателями религиозной программы радиостанции «Надежда». В эти годы в нашей стране, освободившейся из-под гнёта коммунистического режима, стали пробуждаться религиозное сознание, вера в Бога, много людей пришло в Церковь. Очень важно, что для служителей Церкви появилась возможность выступать в эфире и более широко знакомить наш народ со Священным Писанием, Священной историей.

Такие встречи актуальны и по сей день, потому что, как сказал отец Александр в одной из своих бесед, «обращение каждого жителя нашей страны, поворот жизни за Богом, за Христом - это будет замечательным преображением и поворотом к иному существованию всей нашей страны».

Беседы велись в прямом эфире, и слушатели по ходу их могли задавать вопросы. Так как большая часть вопросов не относилась к основной теме бесед, мы сочли целесообразным выделить их в отдельную главу «Ответы на вопросы радиослушателей».

Протоиерей Александр Борисов - Надежда - Первый сборник

Составитель А. Смирнова. — М.: Совместно с Центром «Путь, Истина и Жизнь», 2009. - 386 с.

ISBN 978-5-89831-035-6

Протоиерей Александр Борисов - Надежда - Первый сборник - Содержание

От составителя

Часть I. БЕСЕДЫ О СИМВОЛЕ ВЕРЫ

Беседа I Церковь есть Тело Христово. Что такое «вера»

Беседа II Что такое Символ веры

Первый член Символа веры

Беседа III Второй член Символа веры

Беседа IV Второй член Символа веры. Продолжение

Беседа V Второй (окончание) и третий члены Символа веры

Беседа VI Третий член Символа веры. Продолжение

Беседа VII Третий (окончание) и четвертый члены Символа веры

Беседа VIII Четвертый член Символа веры. Окончание

Беседа IX Пятый член Символа веры

Беседа X Шестой член Символа веры

Беседа XI Седьмой член Символа веры

Беседа XII Восьмой член Символа веры

Беседа XIII Восьмой член Символа веры. Окончание

Беседа XIV Девятый член Символа веры

Беседа XV Девятый член Символа веры. Продолжение

Беседа XVI Девятый член Символа веры. Окончание

Беседа XVII Десятый член Символа веры

Беседа XVIII Одиннадцатый член Символа веры

Беседа XIX Двенадцатый член Символа веры

Александр Борисов - Надежда - Первый сборник - Церковь есть Тело Христово. Что такое «вера»

Священное Писание нам даёт немало образов Церкви. Образы для нас важны потому, что Церковь есть мистическое явление, есть союз человека и Бога, то место, где человек встречается с Богом. И когда мы в Символе веры говорим, что веруем во единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, то, значит, мы говорим о чём-то таком, что нельзя просто увидеть, нельзя потрогать руками, нельзя очень легко определить, как дважды два четыре. Речь идёт о чём-то очень важном, глубоком, очень большом, и поэтому Священное Писание даёт нам образы Церкви.

Сам Господь даёт нам эти образы. Например, через апостола Павла Бог учит нас, что Церковь есть Тело Христово, а мы порознь -члены, и как у тела есть разные члены, так и в Церкви есть разные люди - разные сосуды. Люди несут разные служения: одни - служение епископа, служение священника, пастыря Церкви, другие - члены Церкви. Одни члены - славные и замечательные, заметные, а другие - незаметные и немощные. Но апостол Павел обращает наше внимание на то, что как в нашем теле немощные члены бывают, однако, нужнейшими, так и в теле Церкви такие немощные люди тоже бывают очень важны.

Сам Господь Иисус говорил о том, как важно нам пребывать с Ним, пребывать именно в Церкви, не просто сочувствовать Евангелию, не просто, получив когда-то в детстве или в зрелом возрасте Святое Крещение, жить самим по себе. Иисус говорит, обращаясь к ученикам: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин 15:5). Поэтому очень валено, чтобы мы понимали это. Чтобы мы, говоря, что да - мы веруем в Бога, да - мы крещены, да -мы православные христиане, понимали, что за этим стоит наша решимость жить именно жизнью Церкви, какой бы она ни была исторически, несмотря на то, что что-то нас в ней может не устраивать, что-то может нам не нравиться.

Чаще всего это бывает потому, что мы незнакомы с глубиной жизни Церкви, что в нас господствуют какие-то предрассудки, какая-то стеснительность, какая-то гордыня. Очень многих, например, смущают обряды - как я войду в храм, перекрещусь, многие стесняются. Мы забываем о том, что в нашей обыденной жизни тоже присутствуют символические знаки, действия. Когда мы встречаемся друг с другом, мы пожимаем друг другу руки, люди близкие целуют друг друга. Тоже можно сказать, что можно прекрасно обойтись без этого, мы и так друг к другу хорошо относимся. Нет, наше тело и наша душа требуют выражения того, что есть у нас в сердце, выражения вовне того, что есть у нас внутри. Поэтому, естественно, и жизнь духа, жизнь Церкви так же требует выражения себя в песнопениях, в образах, в иконах, фресках, архитектуре храмов и, конечно, в определённых священнодействиях. Всё это несёт очень глубокую мистическую нагрузку. Так что мы не должны этого смущаться.