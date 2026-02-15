Борсук - Выход из религиозного рабства

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience

«Выход из религиозного рабства» Николая Борсука — это острое и глубокое исследование природы законничества и того, как живая вера может незаметно превратиться в систему жестких правил и подавления. Автор обращается к тем, кто чувствует, что их духовная жизнь стала тяжелым бременем, а отношения с Богом подменились страхом перед человеческими традициями и церковными лидерами. Борсук проводит четкую грань между библейским послушанием и «религиозным рабством», утверждая, что истинное Евангелие всегда несет свободу, а не новые оковы.

В книге подробно анализируются механизмы, с помощью которых религиозные системы лишают человека индивидуальности и права на личное мнение. Автор рассматривает психологические и духовные аспекты манипуляции, объясняя, как чувство вины используется для контроля над верующими. Николай Борсук предлагает путь «исхода»: через осознание своей идентичности во Христе, переосмысление роли благодати и восстановление личной ответственности перед Богом. Эта книга служит не только разоблачением деструктивных практик, но и мощным призывом к возвращению к простоте и радости веры, свободной от человеческого диктата.

Н. Борсук – Выход из религиозного рабства

Б.в.д., 2009. – 132 с.

Н. Борсук – Выход из религиозного рабства – Содержание

  • Соблазны

  • Лицемерие

  • Гордость

  • Обида

  • Маммона

  • Заключение

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

